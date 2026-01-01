Το Passbolt είναι ένας open-source password manager κατασκευασμένος για ομάδες που χρειάζονται να αποθηκεύουν, να μοιράζονται και να ελέγχουν με ασφάλεια διαπιστευτήρια. Κάθε κωδικός πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένος από άκρο σε άκρο χρησιμοποιώντας OpenPGP πριν φύγει από το πρόγραμμα περιήγησης - ο server δεν βλέπει ποτέ τα μυστικά σας σε απλό κείμενο. Σε αντίθεση με τα γενικής χρήσης vaults, το Passbolt έχει σχεδιαστεί από την αρχή για συνεργασία: μπορείτε να μοιραστείτε μεμονωμένους κωδικούς πρόσβασης ή ολόκληρους φακέλους με συναδέλφους χωρίς να εκθέσετε ποτέ το υποκείμενο κλειδί.

Το self-hosting του Passbolt στον δικό σας VPS σημαίνει ότι η βάση δεδομένων των διαπιστευτηρίων σας δεν αγγίζει ποτέ έναν server τρίτου μέρους. Εσείς ελέγχετε τα κλειδιά κρυπτογράφησης, τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης και την πολιτική διατήρησης δεδομένων - μια κρίσιμη απαίτηση για ομάδες με υποχρεώσεις συμμόρφωσης όπως SOC 2, ISO 27001 ή GDPR.