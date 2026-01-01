Αναπτύξτε το Passbolt με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source διαχειριστής κωδικών πρόσβασης για ομάδες, σχεδιασμένος για συνεργασία, με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και ιδιωτικότητα μέσω αυτο-φιλοξενίας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Passbolt
Το Passbolt είναι ένας open-source password manager κατασκευασμένος για ομάδες που χρειάζονται να αποθηκεύουν, να μοιράζονται και να ελέγχουν με ασφάλεια διαπιστευτήρια. Κάθε κωδικός πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένος από άκρο σε άκρο χρησιμοποιώντας OpenPGP πριν φύγει από το πρόγραμμα περιήγησης - ο server δεν βλέπει ποτέ τα μυστικά σας σε απλό κείμενο. Σε αντίθεση με τα γενικής χρήσης vaults, το Passbolt έχει σχεδιαστεί από την αρχή για συνεργασία: μπορείτε να μοιραστείτε μεμονωμένους κωδικούς πρόσβασης ή ολόκληρους φακέλους με συναδέλφους χωρίς να εκθέσετε ποτέ το υποκείμενο κλειδί.
Το self-hosting του Passbolt στον δικό σας VPS σημαίνει ότι η βάση δεδομένων των διαπιστευτηρίων σας δεν αγγίζει ποτέ έναν server τρίτου μέρους. Εσείς ελέγχετε τα κλειδιά κρυπτογράφησης, τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης και την πολιτική διατήρησης δεδομένων - μια κρίσιμη απαίτηση για ομάδες με υποχρεώσεις συμμόρφωσης όπως SOC 2, ISO 27001 ή GDPR.
Βασικά χαρακτηριστικά του Passbolt
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης κρυπτογραφούνται με OpenPGP στον browser πριν σταλούν στον server, έτσι ο host δεν έχει ποτέ πρόσβαση σε plaintext μυστικά.
Λεπτομερής διαμοιρασμός
Μοιραστείτε μεμονωμένους κωδικούς πρόσβασης ή φακέλους με συγκεκριμένους χρήστες ή ομάδες, με ελέγχους πρόσβασης ανάγνωσης ή εγγραφής ανά άδεια.
Πλήρες ίχνος ελέγχου
Κάθε πρόσβαση, κοινοποίηση, αντιγραφή και ενημέρωση καταγράφεται με χρονοσφραγίδα και ταυτότητα χρήστη, παρέχοντας στις ομάδες ασφαλείας ένα πλήρες ιστορικό δραστηριότητας διαπιστευτηρίων.
Επέκταση browser
Επίσημες επεκτάσεις για Chrome και Firefox συμπληρώνουν αυτόματα τα διαπιστευτήρια σε αντίστοιχους ιστότοπους απευθείας από το θησαυροφυλάκιο, χωρίς να εκθέτουν τους κωδικούς πρόσβασης στο πρόχειρο.
REST API και CLI
Ένα πλήρες REST API και ένα επίσημο εργαλείο CLI επιτρέπουν στις ομάδες DevOps να ενσωματώσουν το Passbolt σε provisioning scripts, CI/CD pipelines και workflows εναλλαγής μυστικών.
Γιατί να τρέξω Passbolt στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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