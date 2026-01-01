Έκπτωση έως 69% για SillyTavern

Εγκατάσταση του SillyTavern με ένα κλικ.

Frontend LLM για προχωρημένους χρήστες που ενοποιεί δεκάδες backend AI κειμένου, εικόνας και φωνής σε ένα ενιαίο περιβάλλον συνομιλίας.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Εγκατάσταση του SillyTavern με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SillyTavern

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SillyTavern

Το SillyTavern είναι ένα τοπικό περιβάλλον εργασίας open-source που επιτρέπει σε προχωρημένους χρήστες να συνομιλούν με χαρακτήρες AI σε σχεδόν κάθε μεγάλο LLM backend, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, και μοντέλων που φιλοξενούνται τοπικά. Σε αντίθεση με τις εφαρμογές συνομιλίας συγκεκριμένων προμηθευτών, εστιάζει σε συνομιλίες βασισμένες σε χαρακτήρες, long-form roleplay και δημιουργική γραφή, με βαθύ έλεγχο των prompts, των παραμέτρων δειγματοληψίας και της διαχείρισης του context.

Η αυτο-φιλοξενία του SillyTavern στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε chat log, character card και lorebook ιδιωτικό στον λογαριασμό σας, σας επιτρέπει να αλλάζετε παρόχους ελεύθερα, και αφαιρεί τα όρια συνομιλίας και τα φίλτρα περιεχομένου που επιβάλλονται από τις φιλοξενούμενες εναλλακτικές λύσεις. Τα API keys για εξωτερικά μοντέλα παραμένουν στον server σας αντί να επικολλώνται σε ένα UI τρίτου μέρους.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του SillyTavern

Υποστήριξη πολλαπλών backend

Συνδέστε OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, και τοπικούς server μοντέλων μέσω μιας διεπαφής χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζεστε ξεχωριστά προγράμματα-πελάτες ανά πάροχο.

Κάρτες χαρακτήρων

Εισαγάγετε, επεξεργαστείτε και μοιραστείτε κάρτες χαρακτήρων ενσωματωμένες σε PNG, με περσόνες, παραδείγματα διαλόγων και χαρακτηριστικά προσωπικότητας που οδηγούν σε συνεπείς απαντήσεις εντός χαρακτήρα.

Ομαδικές συνομιλίες

Διεξάγετε συνομιλίες με πολλούς χαρακτήρες AI σε ένα ενιαίο νήμα, με διαμορφώσιμη σειρά εναλλαγής και ρυθμίσεις δημιουργίας ανά χαρακτήρα για διακλαδιζόμενες αφηγήσεις.

Πληροφορίες Κόσμου και βιβλία ιστορικού πλαισίου

Ενσωματώστε ιστορικό υπόβαθρο, λεπτομέρειες τοποθεσίας και επαναλαμβανόμενα γεγονότα στο prompt μόνο όταν εμφανίζονται σχετικές λέξεις-κλειδιά, διατηρώντας τα context windows αποδοτικά σε μακροσκελείς ιστορίες.

Οικοσύστημα επεκτάσεων

Ενσωματώστε τη δημιουργία εικόνων μέσω Stable Diffusion ή ComfyUI, φωνές μετατροπής κειμένου σε ομιλία, συνοπτική παρουσίαση, αποθήκευση διανυσμάτων και δεκάδες επεκτάσεις κοινότητας.

Πλήρης έλεγχος προτροπής

Επεξεργαστείτε system prompts, πρότυπα οδηγιών, sampler parameters και μορφοποίηση περιβάλλοντος απευθείας, παρέχοντας στους προχωρημένους χρήστες τον ίδιο έλεγχο που θα είχαν από ένα raw API.

Γιατί να τρέξω SillyTavern στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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