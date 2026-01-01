Το SillyTavern είναι ένα τοπικό περιβάλλον εργασίας open-source που επιτρέπει σε προχωρημένους χρήστες να συνομιλούν με χαρακτήρες AI σε σχεδόν κάθε μεγάλο LLM backend, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, και μοντέλων που φιλοξενούνται τοπικά. Σε αντίθεση με τις εφαρμογές συνομιλίας συγκεκριμένων προμηθευτών, εστιάζει σε συνομιλίες βασισμένες σε χαρακτήρες, long-form roleplay και δημιουργική γραφή, με βαθύ έλεγχο των prompts, των παραμέτρων δειγματοληψίας και της διαχείρισης του context.

Η αυτο-φιλοξενία του SillyTavern στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε chat log, character card και lorebook ιδιωτικό στον λογαριασμό σας, σας επιτρέπει να αλλάζετε παρόχους ελεύθερα, και αφαιρεί τα όρια συνομιλίας και τα φίλτρα περιεχομένου που επιβάλλονται από τις φιλοξενούμενες εναλλακτικές λύσεις. Τα API keys για εξωτερικά μοντέλα παραμένουν στον server σας αντί να επικολλώνται σε ένα UI τρίτου μέρους.