Εγκατάσταση του SillyTavern με ένα κλικ.
Frontend LLM για προχωρημένους χρήστες που ενοποιεί δεκάδες backend AI κειμένου, εικόνας και φωνής σε ένα ενιαίο περιβάλλον συνομιλίας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SillyTavern
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SillyTavern
Το SillyTavern είναι ένα τοπικό περιβάλλον εργασίας open-source που επιτρέπει σε προχωρημένους χρήστες να συνομιλούν με χαρακτήρες AI σε σχεδόν κάθε μεγάλο LLM backend, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, και μοντέλων που φιλοξενούνται τοπικά. Σε αντίθεση με τις εφαρμογές συνομιλίας συγκεκριμένων προμηθευτών, εστιάζει σε συνομιλίες βασισμένες σε χαρακτήρες, long-form roleplay και δημιουργική γραφή, με βαθύ έλεγχο των prompts, των παραμέτρων δειγματοληψίας και της διαχείρισης του context.
Η αυτο-φιλοξενία του SillyTavern στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε chat log, character card και lorebook ιδιωτικό στον λογαριασμό σας, σας επιτρέπει να αλλάζετε παρόχους ελεύθερα, και αφαιρεί τα όρια συνομιλίας και τα φίλτρα περιεχομένου που επιβάλλονται από τις φιλοξενούμενες εναλλακτικές λύσεις. Τα API keys για εξωτερικά μοντέλα παραμένουν στον server σας αντί να επικολλώνται σε ένα UI τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του SillyTavern
Υποστήριξη πολλαπλών backend
Συνδέστε OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI, και τοπικούς server μοντέλων μέσω μιας διεπαφής χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζεστε ξεχωριστά προγράμματα-πελάτες ανά πάροχο.
Κάρτες χαρακτήρων
Εισαγάγετε, επεξεργαστείτε και μοιραστείτε κάρτες χαρακτήρων ενσωματωμένες σε PNG, με περσόνες, παραδείγματα διαλόγων και χαρακτηριστικά προσωπικότητας που οδηγούν σε συνεπείς απαντήσεις εντός χαρακτήρα.
Ομαδικές συνομιλίες
Διεξάγετε συνομιλίες με πολλούς χαρακτήρες AI σε ένα ενιαίο νήμα, με διαμορφώσιμη σειρά εναλλαγής και ρυθμίσεις δημιουργίας ανά χαρακτήρα για διακλαδιζόμενες αφηγήσεις.
Πληροφορίες Κόσμου και βιβλία ιστορικού πλαισίου
Ενσωματώστε ιστορικό υπόβαθρο, λεπτομέρειες τοποθεσίας και επαναλαμβανόμενα γεγονότα στο prompt μόνο όταν εμφανίζονται σχετικές λέξεις-κλειδιά, διατηρώντας τα context windows αποδοτικά σε μακροσκελείς ιστορίες.
Οικοσύστημα επεκτάσεων
Ενσωματώστε τη δημιουργία εικόνων μέσω Stable Diffusion ή ComfyUI, φωνές μετατροπής κειμένου σε ομιλία, συνοπτική παρουσίαση, αποθήκευση διανυσμάτων και δεκάδες επεκτάσεις κοινότητας.
Πλήρης έλεγχος προτροπής
Επεξεργαστείτε system prompts, πρότυπα οδηγιών, sampler parameters και μορφοποίηση περιβάλλοντος απευθείας, παρέχοντας στους προχωρημένους χρήστες τον ίδιο έλεγχο που θα είχαν από ένα raw API.
Γιατί να τρέξω SillyTavern στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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