Αναπτύξτε το Dify με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα εφαρμογών LLM ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ροών εργασίας AI, διοχετεύσεων RAG και chatbots οπτικά.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dify
Το Dify είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών LLM ανοιχτού κώδικα στον κόσμο, παρέχοντας ένα οπτικό περιβάλλον για τη δημιουργία ροών εργασίας AI, RAG pipelines, AI agents και εφαρμογών chatbot. Με υποστήριξη για πάνω από 100 παρόχους LLM, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Anthropic, Google Gemini, και τοπικών μοντέλων μέσω Ollama, το Dify επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν πρωτότυπα και να αναπτύσσουν εφαρμογές AI ποιότητας παραγωγής χωρίς να γράφουν πολύπλοκο κώδικα ενορχήστρωσης.
Η αυτο-φιλοξενία του Dify στον δικό σας VPS διασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα, τα embeddings, οι συνομιλίες και τα κλειδιά API παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων διανυσμάτων Weaviate για σημασιολογική αναζήτηση, εκτέλεση κώδικα σε sandbox και προστασία SSRF για ασφαλή ανάπτυξη εφαρμογών AI.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dify
Οπτικός επεξεργαστής ροής εργασιών
Δημιουργήστε σύνθετες ροές εργασιών AI συνδέοντας κλήσεις LLM, ενσωματώσεις API και λογική υπό όρους με drag-and-drop.
RAG pipeline
Εισαγωγή εγγράφων, δημιουργία embeddings και ανάκτηση σχετικής γνώσης με την ενσωματωμένη Weaviate vector database.
Πλαίσιο πράκτορα AI
Δημιουργήστε αυτόνομους πράκτορες με δυνατότητες κλήσης εργαλείων για αναζήτηση στο διαδίκτυο, εκτέλεση κώδικα και εξωτερικά API.
100+ πάροχοι LLM
Σύνδεση με OpenAI, Anthropic, Google, Mistral και τοπικά μοντέλα μέσω Ollama με load balancing μοντέλων και fallback.
Απομονωμένη εκτέλεση κώδικα
Εκτελέστε Python και JavaScript με ασφάλεια σε ένα απομονωμένο περιβάλλον με ενσωματωμένη προστασία SSRF.
Prompt engineering στούντιο
Σχεδιάστε, εκδώστε και κάντε A/B testing σε προτροπές με έναν πίνακα ελέγχου παρατηρησιμότητας για καταγραφή και ιχνηλάτηση.
Γιατί να τρέξω Dify στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.