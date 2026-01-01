Το Dify είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών LLM ανοιχτού κώδικα στον κόσμο, παρέχοντας ένα οπτικό περιβάλλον για τη δημιουργία ροών εργασίας AI, RAG pipelines, AI agents και εφαρμογών chatbot. Με υποστήριξη για πάνω από 100 παρόχους LLM, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Anthropic, Google Gemini, και τοπικών μοντέλων μέσω Ollama, το Dify επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν πρωτότυπα και να αναπτύσσουν εφαρμογές AI ποιότητας παραγωγής χωρίς να γράφουν πολύπλοκο κώδικα ενορχήστρωσης.

Η αυτο-φιλοξενία του Dify στον δικό σας VPS διασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα, τα embeddings, οι συνομιλίες και τα κλειδιά API παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων διανυσμάτων Weaviate για σημασιολογική αναζήτηση, εκτέλεση κώδικα σε sandbox και προστασία SSRF για ασφαλή ανάπτυξη εφαρμογών AI.