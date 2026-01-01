Το ByteChef είναι μια open-source, low-code πλατφόρμα που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν ενσωματώσεις API και να αυτοματοποιούν ροές εργασίας σε εφαρμογές SaaS, εσωτερικά API και βάσεις δεδομένων μέσω ενός οπτικού επεξεργαστή. Με υποστήριξη για πάνω από 200 στοιχεία και πολλαπλές γλώσσες προγραμματισμού, τόσο οι τεχνικοί όσο και οι μη τεχνικοί χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν εξελιγμένους αυτοματισμούς χωρίς να γράφουν εκτενή κώδικα.

Η αυτο-φιλοξενία του ByteChef στο δικό σας VPS διατηρεί τη λογική της ροής εργασίας σας, τα διαπιστευτήρια και τα επιχειρηματικά σας δεδομένα εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας - χωρίς πρόσβαση προμηθευτή, χωρίς τιμολόγηση βάσει χρήσης και χωρίς εξάρτηση από ένα cloud αυτοματισμού τρίτου μέρους.