Το Universal Media Server είναι ένας διακομιστής πολυμέσων ανοιχτού κώδικα, συμβατός με DLNA, που μεταδίδει βίντεο, μουσική και φωτογραφίες σε οποιαδήποτε συμβατή συσκευή αναπαραγωγής — συμπεριλαμβανομένων smart TV, κονσολών παιχνιδιών, συσκευών αναπαραγωγής Blu-ray και εφαρμογών για κινητά. Χειρίζεται μετακωδικοποίηση εν κινήσει για μορφές που δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή προορισμού, χρησιμοποιώντας τα FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth και VLC ως backends επεξεργασίας.

Μια ενσωματωμένη διεπαφή web σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε φακέλους πολυμέσων, προφίλ μετακωδικοποίησης και ρυθμίσεις συνδεδεμένων συσκευών από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Δεν απαιτείται εξωτερική βάση δεδομένων — το Universal Media Server αποθηκεύει τη διαμόρφωσή του τοπικά και δημιουργεί αυτόματα κρυφές μνήμες μεταδεδομένων. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας διατηρεί όλη την κίνηση πολυμέσων υπό τον έλεγχό σας.