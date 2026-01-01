Αναπτύξτε το Universal Media Server με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διακομιστής πολυμέσων ανοιχτού κώδικα, συμβατός με DLNA, για μετάδοση βίντεο, μουσικής και φωτογραφιών σε οποιαδήποτε συμβατή τηλεόραση, κονσόλα ή συσκευή αναπαραγωγής.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Universal Media Server
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Universal Media Server
Το Universal Media Server είναι ένας διακομιστής πολυμέσων ανοιχτού κώδικα, συμβατός με DLNA, που μεταδίδει βίντεο, μουσική και φωτογραφίες σε οποιαδήποτε συμβατή συσκευή αναπαραγωγής — συμπεριλαμβανομένων smart TV, κονσολών παιχνιδιών, συσκευών αναπαραγωγής Blu-ray και εφαρμογών για κινητά. Χειρίζεται μετακωδικοποίηση εν κινήσει για μορφές που δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή προορισμού, χρησιμοποιώντας τα FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth και VLC ως backends επεξεργασίας.
Μια ενσωματωμένη διεπαφή web σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε φακέλους πολυμέσων, προφίλ μετακωδικοποίησης και ρυθμίσεις συνδεδεμένων συσκευών από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Δεν απαιτείται εξωτερική βάση δεδομένων — το Universal Media Server αποθηκεύει τη διαμόρφωσή του τοπικά και δημιουργεί αυτόματα κρυφές μνήμες μεταδεδομένων. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας διατηρεί όλη την κίνηση πολυμέσων υπό τον έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Universal Media Server
DLNA και UPnP Streaming
Μεταδίδει βίντεο, ήχο και εικόνες σε οποιαδήποτε συσκευή συμβατή με DLNA ή UPnP - smart TV, κονσόλες, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και εφαρμογές για κινητά.
Δυναμική τρανσκωδικοποίηση
Μετατρέπει αυτόματα μέσα σε μορφή που υποστηρίζει η συσκευή-στόχος χρησιμοποιώντας FFmpeg, MEncoder, VLC και άλλους ενσωματωμένους transcoders.
Διεπαφή διαχείρισης Web
Διαμορφώστε φακέλους media, προφίλ συσκευών και ρυθμίσεις transcoding από ένα περιβάλλον διαχείρισης βασισμένο σε browser, χωρίς πρόσβαση command-line.
Ευρεία υποστήριξη μορφοτύπων
Χειρίζεται σχεδόν κάθε μορφή βίντεο και ήχου, συμπεριλαμβανομένων των MKV, AVI, MP4, FLAC, και άλλων, με αυτόματη ανίχνευση codec ανά συσκευή.
Χωρίς Database
Οι caches διαμόρφωσης και μεταδεδομένων αποθηκεύονται ως τοπικά αρχεία — δεν απαιτείται ξεχωριστή υπηρεσία βάσης δεδομένων για τη λειτουργία του server.
Γιατί να τρέξω Universal Media Server στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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