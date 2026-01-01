Έκπτωση έως 69% για Apache ShenYu

Εγκαταστήστε το Apache ShenYu με ένα κλικ.

Υψηλής απόδοσης Java native API gateway για service proxy, protocol conversion και API governance σε κλίμακα.

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VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
5,49 /μήνα
Επιλογή προγράμματος
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Εγκαταστήστε το Apache ShenYu με ένα κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache ShenYu

Το Apache ShenYu είναι ένα open-source, εγγενές σε Java API gateway, κατασκευασμένο για περιβάλλοντα microservice που απαιτούν υψηλή απόδοση και χαμηλή καθυστέρηση. Λειτουργεί ως ένα ενιαίο σημείο εισόδου για δρομολόγηση, μετατροπή πρωτοκόλλου και διαχείριση κίνησης σε υπηρεσίες που βασίζονται σε Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket και άλλα. Μια αρχιτεκτονική plugin με δυνατότητα hot-swap σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε πολιτικές ελέγχου κίνησης - περιορισμό ρυθμού, έλεγχο ταυτότητας, WAF, διακοπή κυκλώματος - χωρίς επανεκκίνηση του gateway.

Η ενσωματωμένη κονσόλα διαχείρισης παρέχει στην ομάδα σας ορατότητα σε πραγματικό χρόνο και δυναμικό έλεγχο επί των κανόνων δρομολόγησης, των επιλογέων και των δικαιωμάτων συστήματος μέσω ενός dashboard βασισμένου σε πρόγραμμα περιήγησης. Η αυτο-φιλοξενία του ShenYu στο δικό σας VPS διατηρεί την κίνηση API εντός της υποδομής σας, εξαλείφει το κόστος εξόδου δεδομένων cloud ανά αίτημα και σας επιτρέπει να επιβάλλετε πολιτικές διαχείρισης χωρίς να εξαρτάστε από μια διαχειριζόμενη υπηρεσία API gateway.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Apache ShenYu

Εναλλάξιμα εν λειτουργία πρόσθετα

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή αναδιαμόρφωση plugins κίνησης - περιορισμός ρυθμού, έλεγχος ταυτότητας, WAF, και άλλα - κατά την εκτέλεση χωρίς επανεκκίνηση του gateway ή διακοπή της ζωντανής κίνησης.

Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων

Δρομολογήστε αιτήματα proxy μέσω Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket και MQTT από ένα ενιαίο σημείο εισόδου gateway.

Δυναμικός έλεγχος κυκλοφορίας

Ορίστε επιλογείς δρομολόγησης και κανόνες μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος χρήστη που τίθενται σε ισχύ άμεσα, δίνοντας στις ομάδες λειτουργίας λεπτομερή έλεγχο για το ποιο upstream λαμβάνει κάθε αίτημα.

Ενσωματωμένη παρατηρησιμότητα

Οι ενσωματώσεις Distributed tracing, εξαγωγής μετρήσεων και δομημένης καταγραφής σάς παρέχουν πλήρη ορατότητα στην καθυστέρηση API και τα ποσοστά σφαλμάτων σε όλες τις υπηρεσίες proxy.

OAuth 2.0 και JWT auth

Ασφαλίστε τα APIs με OAuth 2.0, επικύρωση token JWT ή προσαρμοσμένη επαλήθευση υπογραφής στο επίπεδο gateway, πριν οι αιτήσεις φτάσουν στις υπηρεσίες backend σας.

Γιατί να τρέχω Apache ShenYu στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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