Εγκαταστήστε το Apache ShenYu με ένα κλικ.
Υψηλής απόδοσης Java native API gateway για service proxy, protocol conversion και API governance σε κλίμακα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache ShenYu
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache ShenYu
Το Apache ShenYu είναι ένα open-source, εγγενές σε Java API gateway, κατασκευασμένο για περιβάλλοντα microservice που απαιτούν υψηλή απόδοση και χαμηλή καθυστέρηση. Λειτουργεί ως ένα ενιαίο σημείο εισόδου για δρομολόγηση, μετατροπή πρωτοκόλλου και διαχείριση κίνησης σε υπηρεσίες που βασίζονται σε Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket και άλλα. Μια αρχιτεκτονική plugin με δυνατότητα hot-swap σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε πολιτικές ελέγχου κίνησης - περιορισμό ρυθμού, έλεγχο ταυτότητας, WAF, διακοπή κυκλώματος - χωρίς επανεκκίνηση του gateway.
Η ενσωματωμένη κονσόλα διαχείρισης παρέχει στην ομάδα σας ορατότητα σε πραγματικό χρόνο και δυναμικό έλεγχο επί των κανόνων δρομολόγησης, των επιλογέων και των δικαιωμάτων συστήματος μέσω ενός dashboard βασισμένου σε πρόγραμμα περιήγησης. Η αυτο-φιλοξενία του ShenYu στο δικό σας VPS διατηρεί την κίνηση API εντός της υποδομής σας, εξαλείφει το κόστος εξόδου δεδομένων cloud ανά αίτημα και σας επιτρέπει να επιβάλλετε πολιτικές διαχείρισης χωρίς να εξαρτάστε από μια διαχειριζόμενη υπηρεσία API gateway.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache ShenYu
Εναλλάξιμα εν λειτουργία πρόσθετα
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή αναδιαμόρφωση plugins κίνησης - περιορισμός ρυθμού, έλεγχος ταυτότητας, WAF, και άλλα - κατά την εκτέλεση χωρίς επανεκκίνηση του gateway ή διακοπή της ζωντανής κίνησης.
Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων
Δρομολογήστε αιτήματα proxy μέσω Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket και MQTT από ένα ενιαίο σημείο εισόδου gateway.
Δυναμικός έλεγχος κυκλοφορίας
Ορίστε επιλογείς δρομολόγησης και κανόνες μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος χρήστη που τίθενται σε ισχύ άμεσα, δίνοντας στις ομάδες λειτουργίας λεπτομερή έλεγχο για το ποιο upstream λαμβάνει κάθε αίτημα.
Ενσωματωμένη παρατηρησιμότητα
Οι ενσωματώσεις Distributed tracing, εξαγωγής μετρήσεων και δομημένης καταγραφής σάς παρέχουν πλήρη ορατότητα στην καθυστέρηση API και τα ποσοστά σφαλμάτων σε όλες τις υπηρεσίες proxy.
OAuth 2.0 και JWT auth
Ασφαλίστε τα APIs με OAuth 2.0, επικύρωση token JWT ή προσαρμοσμένη επαλήθευση υπογραφής στο επίπεδο gateway, πριν οι αιτήσεις φτάσουν στις υπηρεσίες backend σας.
Γιατί να τρέχω Apache ShenYu στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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