Το Apache ShenYu είναι ένα open-source, εγγενές σε Java API gateway, κατασκευασμένο για περιβάλλοντα microservice που απαιτούν υψηλή απόδοση και χαμηλή καθυστέρηση. Λειτουργεί ως ένα ενιαίο σημείο εισόδου για δρομολόγηση, μετατροπή πρωτοκόλλου και διαχείριση κίνησης σε υπηρεσίες που βασίζονται σε Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket και άλλα. Μια αρχιτεκτονική plugin με δυνατότητα hot-swap σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε πολιτικές ελέγχου κίνησης - περιορισμό ρυθμού, έλεγχο ταυτότητας, WAF, διακοπή κυκλώματος - χωρίς επανεκκίνηση του gateway.

Η ενσωματωμένη κονσόλα διαχείρισης παρέχει στην ομάδα σας ορατότητα σε πραγματικό χρόνο και δυναμικό έλεγχο επί των κανόνων δρομολόγησης, των επιλογέων και των δικαιωμάτων συστήματος μέσω ενός dashboard βασισμένου σε πρόγραμμα περιήγησης. Η αυτο-φιλοξενία του ShenYu στο δικό σας VPS διατηρεί την κίνηση API εντός της υποδομής σας, εξαλείφει το κόστος εξόδου δεδομένων cloud ανά αίτημα και σας επιτρέπει να επιβάλλετε πολιτικές διαχείρισης χωρίς να εξαρτάστε από μια διαχειριζόμενη υπηρεσία API gateway.