Το Flame είναι μια self-hosted αρχική σελίδα που μετατρέπει τον server σας σε έναν οργανωμένο κόμβο για όλες τις εφαρμογές και τους σελιδοδείκτες σας. Όλα διαχειρίζονται μέσω ενός ενσωματωμένου GUI — χωρίς αρχεία διαμόρφωσης για επεξεργασία, χωρίς να απαιτούνται επανεκκινήσεις. Προσθέστε εφαρμογές, οργανώστε σελιδοδείκτες και προσαρμόστε την εμφάνιση εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα περιήγησης.

Σε αντίθεση με τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες dashboard, το Flame λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας VPS, διατηρώντας το απόθεμα των υπηρεσιών και τους σελιδοδείκτες σας ιδιωτικά. Η ενσωμάτωση ετικετών Docker ανακαλύπτει αυτόματα τα εκτελούμενα containers, έτσι το dashboard σας παραμένει ενημερωμένο καθώς αναπτύσσετε νέες υπηρεσίες.