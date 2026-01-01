Αναπτύξτε το Flame με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη αρχική σελίδα και πίνακας ελέγχου οικίας για τον προσωπικό σας server και τις υπηρεσίες homelab.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Flame
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Flame
Το Flame είναι μια self-hosted αρχική σελίδα που μετατρέπει τον server σας σε έναν οργανωμένο κόμβο για όλες τις εφαρμογές και τους σελιδοδείκτες σας. Όλα διαχειρίζονται μέσω ενός ενσωματωμένου GUI — χωρίς αρχεία διαμόρφωσης για επεξεργασία, χωρίς να απαιτούνται επανεκκινήσεις. Προσθέστε εφαρμογές, οργανώστε σελιδοδείκτες και προσαρμόστε την εμφάνιση εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα περιήγησης.
Σε αντίθεση με τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες dashboard, το Flame λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας VPS, διατηρώντας το απόθεμα των υπηρεσιών και τους σελιδοδείκτες σας ιδιωτικά. Η ενσωμάτωση ετικετών Docker ανακαλύπτει αυτόματα τα εκτελούμενα containers, έτσι το dashboard σας παραμένει ενημερωμένο καθώς αναπτύσσετε νέες υπηρεσίες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Flame
Διαχείριση μέσω GUI
Προσθέστε, ενημερώστε και διαγράψτε εφαρμογές και σελιδοδείκτες απευθείας από το web interface χωρίς να επεξεργαστείτε αρχεία διαμόρφωσης.
Docker auto-discovery
Ανιχνεύει αυτόματα ενεργά containers διαβάζοντας τα Docker labels, διατηρώντας το dashboard σας συγχρονισμένο με τις αναπτυγμένες υπηρεσίες.
Ενσωματωμένη αναζήτηση
Η ενσωματωμένη γραμμή αναζήτησης υποστηρίζει 11 παρόχους αναζήτησης ιστού και φιλτράρει τοπικές εφαρμογές και σελιδοδείκτες σε πραγματικό χρόνο.
Προσαρμοσμένα θέματα
Επιλέξτε από 15 ενσωματωμένα χρωματικά θέματα ή δημιουργήστε το δικό σας με τον προσαρμοσμένο επεξεργαστή θεμάτων και παρακάμψεις CSS.
Γραφικό στοιχείο καιρού
Γιατί να τρέξω Flame στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.