Αναπτύξτε το Friendica με ένα κλικ.
Ώριμο, αυτο-φιλοξενούμενο κοινωνικό δίκτυο fediverse που διασυνδέεται με Mastodon, Diaspora, ActivityPub, και άλλα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Friendica
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Friendica
Το Friendica είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο διαλειτουργικά αυτο-φιλοξενούμενα κοινωνικά δίκτυα στο fediverse. Συνδέεται ταυτόχρονα μέσω ActivityPub, Diaspora και του δικού του πρωτοκόλλου DFRN — που σημαίνει ότι η εγκατάσταση Friendica σας μπορεί να συνδεθεί με Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora pods και δεκάδες άλλα δίκτυα από έναν μόνο λογαριασμό. Σε αντίθεση με νεότερες πλατφόρμες που εστιάζουν σε ένα πρωτόκολλο, το Friendica δημιουργήθηκε ειδικά για μέγιστη εμβέλεια σύνδεσης σε ολόκληρο τον αποκεντρωμένο κοινωνικό ιστό.
Η λειτουργία του Friendica στο δικό σας VPS σάς δίνει την πλήρη ιδιοκτησία της κοινωνικής σας ταυτότητας και των δεδομένων σας. Εσείς επιλέγετε τους κανόνες, αποφασίζετε με ποια δίκτυα θα συνδεθείτε και διατηρείτε όλες τις αναρτήσεις, τις επαφές και τα μέσα υπό τον άμεσο έλεγχό σας — χωρίς διαφημίσεις και χωρίς πλατφόρμα που μπορεί να εξαφανιστεί ή να αλλάξει τους όρους της αύριο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Friendica
Καθολική ομοσπονδία
Συνδέεται ταυτόχρονα με τα δίκτυα ActivityPub, Diaspora και DFRN — για να ακολουθείτε και να αλληλεπιδράτε με χρήστες Mastodon, Misskey, Pixelfed και Diaspora από έναν λογαριασμό.
Πλούσιες μορφές αναρτήσεων
Υποστηρίζει αναρτήσεις μεγάλου μήκους με πλήρη μορφοποίηση BBCode και Markdown, ενσωματωμένες εικόνες, συνημμένα αρχεία και δημοσκοπήσεις — πολύ πέρα από το όριο των 500 χαρακτήρων των πλατφορμών microblogging.
Επαφές με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Λεπτομερείς έλεγχοι κοινού ανά ανάρτηση — κοινοποιήστε σε όλους, σε συγκεκριμένες ομάδες επαφών ή σε άτομα — παρέχοντάς σας ιδιωτικότητα επιπέδου Mastodon με μηχανισμούς ομάδων τύπου Facebook.
Φόρουμ και κανάλια ομάδων
Δημιουργήστε λογαριασμούς φόρουμ ανά θέμα, στους οποίους οποιοσδήποτε χρήστης του fediverse μπορεί να κάνει tag, επιτρέποντας οργανωμένες συζητήσεις κοινότητας πέρα από τα όρια των δικτύων.
Εκδηλώσεις και ημερολόγιο
Ενσωματωμένη δημιουργία εκδηλώσεων με RSVP και ένα προσωπικό ημερολόγιο που συγχρονίζεται σε ενοποιημένες επαφές, χρήσιμο για τον συντονισμό της κοινότητας χωρίς εξωτερικά εργαλεία.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε το Friendica με επίσημα πρόσθετα για LDAP authentication, S3 storage, push notifications, επιπρόσθετους OAuth providers και cross-posting σε άλλες πλατφόρμες.
Γιατί να τρέξω Friendica στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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