Το Friendica είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο διαλειτουργικά αυτο-φιλοξενούμενα κοινωνικά δίκτυα στο fediverse. Συνδέεται ταυτόχρονα μέσω ActivityPub, Diaspora και του δικού του πρωτοκόλλου DFRN — που σημαίνει ότι η εγκατάσταση Friendica σας μπορεί να συνδεθεί με Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora pods και δεκάδες άλλα δίκτυα από έναν μόνο λογαριασμό. Σε αντίθεση με νεότερες πλατφόρμες που εστιάζουν σε ένα πρωτόκολλο, το Friendica δημιουργήθηκε ειδικά για μέγιστη εμβέλεια σύνδεσης σε ολόκληρο τον αποκεντρωμένο κοινωνικό ιστό.

Η λειτουργία του Friendica στο δικό σας VPS σάς δίνει την πλήρη ιδιοκτησία της κοινωνικής σας ταυτότητας και των δεδομένων σας. Εσείς επιλέγετε τους κανόνες, αποφασίζετε με ποια δίκτυα θα συνδεθείτε και διατηρείτε όλες τις αναρτήσεις, τις επαφές και τα μέσα υπό τον άμεσο έλεγχό σας — χωρίς διαφημίσεις και χωρίς πλατφόρμα που μπορεί να εξαφανιστεί ή να αλλάξει τους όρους της αύριο.