Αναπτύξτε OCS Inventory NG με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα server διαχείρισης IT asset management που παρακολουθεί υλικό, λογισμικό και αναπτύσσει πακέτα σε όλο τον στόλο σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OCS Inventory NG
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OCS Inventory NG
Το OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα λύση διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ανάπτυξης λογισμικού που έχει βελτιωθεί από το 2001. Ελαφριοί πράκτορες εγκατεστημένοι σε τελικά σημεία Windows, Linux, macOS, Android και IBM AIX αναφέρουν λεπτομερείς απογραφές υλικού και λογισμικού σε έναν κεντρικό server, ενώ οι σαρώσεις SNMP και η ανακάλυψη IP επεκτείνουν την ορατότητα σε εκτυπωτές, διακόπτες, δρομολογητές και άλλες συσκευές χωρίς πράκτορα.
Το Self-hosting του OCS Inventory στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε αποτύπωμα συσκευής, αρχείο άδειας χρήσης και αναπτυγμένο πακέτο υπό τον έλεγχό σας. Η ενσωματωμένη web console, η βάση δεδομένων MySQL και το REST API είναι τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που διαχειρίζονται IT υποδομές άνω των 100.000 συσκευών, χωρίς χρεώσεις ανά περιουσιακό στοιχείο και χωρίς εξάρτηση από τρίτους παρόχους SaaS.
Βασικά χαρακτηριστικά του OCS Inventory NG
Απογραφή υλικού και λογισμικού
Ελαφροί πράκτορες συλλέγουν λεπτομερή δεδομένα CPU, μνήμης, αποθηκευτικού χώρου, περιφερειακών και εγκατεστημένου λογισμικού από τελικά σημεία Windows, Linux, macOS, Android και AIX.
Ανάπτυξη πακέτου
Προώθηση σεναρίων, προγραμμάτων εγκατάστασης και πακέτων διαμόρφωσης σε πράκτορες μέσω HTTPS, με ελέγχους εύρους ζώνης που κλιμακώνονται σε στόλους άνω των 100.000 συσκευών.
SNMP και ανακάλυψη δικτύου
Σαρώστε subnets και αναζητήστε συσκευές SNMP για να καταγράψετε εκτυπωτές, switches, routers και άλλο εξοπλισμό που δεν μπορεί να εκτελέσει έναν agent.
Αναφορές συμμόρφωσης αδειών
Παρακολουθείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές σε όλη την υποδομή σας και δημιουργείτε αναφορές software metering για να επαληθεύσετε τη χρήση αδειών και τις ανανεώσεις.
REST API και ενσωματώσεις
Ενσωματωμένο REST API και plug-in συγχρονισμού GLPI τροφοδοτούν δεδομένα περιουσιακών στοιχείων σε συστήματα ticketing, CMDBs και εργαλεία ασφαλείας.
Κονσόλα Web με RBAC
Κονσόλα βασισμένη σε browser με ελέγχους πρόσβασης βάσει ρόλων, πιστοποίηση LDAP και CAS, και προσαρμόσιμους πίνακες ελέγχου για χειριστές και ελεγκτές.
Γιατί να τρέξω OCS Inventory NG στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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