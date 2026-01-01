Το OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα λύση διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ανάπτυξης λογισμικού που έχει βελτιωθεί από το 2001. Ελαφριοί πράκτορες εγκατεστημένοι σε τελικά σημεία Windows, Linux, macOS, Android και IBM AIX αναφέρουν λεπτομερείς απογραφές υλικού και λογισμικού σε έναν κεντρικό server, ενώ οι σαρώσεις SNMP και η ανακάλυψη IP επεκτείνουν την ορατότητα σε εκτυπωτές, διακόπτες, δρομολογητές και άλλες συσκευές χωρίς πράκτορα.

Το Self-hosting του OCS Inventory στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε αποτύπωμα συσκευής, αρχείο άδειας χρήσης και αναπτυγμένο πακέτο υπό τον έλεγχό σας. Η ενσωματωμένη web console, η βάση δεδομένων MySQL και το REST API είναι τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που διαχειρίζονται IT υποδομές άνω των 100.000 συσκευών, χωρίς χρεώσεις ανά περιουσιακό στοιχείο και χωρίς εξάρτηση από τρίτους παρόχους SaaS.