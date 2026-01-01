Αναπτύξτε το Polaris με ένα κλικ.
Ελαφρύς server streaming μουσικής με την ισχύ της Rust, που θέτει την προσωπική σας συλλογή σε κάθε συσκευή που διαθέτετε.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Polaris
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Polaris
Το Polaris είναι ένας διακομιστής ροής μουσικής ανοιχτού κώδικα γραμμένος σε Rust, κατασκευασμένος για να καθιστά μια προσωπική μουσική βιβλιοθήκη διαθέσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή κινητή συσκευή με ελάχιστο υλικό. Ο πυρήνας Rust διατηρεί τη χρήση μνήμης και το φορτίο της CPU αρκετά χαμηλά ώστε να λειτουργεί άνετα σε πακέτα VPS αρχικού επιπέδου, ενώ ευρετηριάζει άνετα βιβλιοθήκες με δεκάδες χιλιάδες κομμάτια σε μορφές FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV και AIFF.
Η αυτο-φιλοξενία του Polaris διατηρεί κάθε άλμπουμ, rip και λήψη από το Bandcamp υπό τον έλεγχό σας, χωρίς μηνιαία χρέωση, χωρίς ανανέωση καταλόγου και χωρίς δεδομένα ακρόασης να πωλούνται σε τρίτους. Το πρώτο άτομο που ανοίγει το web UI ολοκληρώνει έναν σύντομο οδηγό εγκατάστασης που συνδέει τη διαδρομή της βιβλιοθήκης με έναν λογαριασμό διαχειριστή, έτσι ώστε τα αρχικά διαπιστευτήρια να μην εμφανίζονται ποτέ σε αρχεία καταγραφής ή στο πρότυπο ανάπτυξης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Polaris
Rust απόδοση
Η εγγενής υλοποίηση Rust διατηρεί τη χρήση μνήμης και CPU χαμηλή, ώστε μια μεγάλη βιβλιοθήκη να μεταδίδεται ομαλά ακόμη και στα μικρότερα πλάνα VPS.
Υποστήριξη Lossless format
Μεταδίδει σε ροή FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV και AIFF σε αρχική ποιότητα χωρίς αναγκαστική επανακωδικοποίηση των masters.
Οδηγός αρχικής ρύθμισης
Μια καθοδηγούμενη ροή καλωσορίσματος συνδέει τον φάκελο μουσικής σας με έναν admin account κατά την πρώτη φόρτωση, χωρίς hardcoded προεπιλεγμένα credentials στην image.
Λίστες αναπαραγωγής πολλαπλών χρηστών
Κάθε μέλος του νοικοκυριού αποκτά τον δικό του λογαριασμό, λίστες αναπαραγωγής και ιστορικό ακρόασης χωρίς να διασταυρώνονται οι βιβλιοθήκες σε έναν κοινό server.
API συμβατό με Subsonic
Παρέχει ένα Subsonic-συμβατό API ώστε δεκάδες κοινοτικοί πελάτες iOS, Android και desktop να μπορούν να συνδεθούν χωρίς μια ιδιόκτητη εφαρμογή.
Διαχειριστικό μέσω browser
Όλη η διαμόρφωση — χρήστες, σημεία προσάρτησης, DDNS, κανόνες εξωφύλλων άλμπουμ — είναι επεξεργάσιμη από το web UI χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε στο container.
Γιατί να τρέξω Polaris στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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