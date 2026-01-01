Το Polaris είναι ένας διακομιστής ροής μουσικής ανοιχτού κώδικα γραμμένος σε Rust, κατασκευασμένος για να καθιστά μια προσωπική μουσική βιβλιοθήκη διαθέσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή κινητή συσκευή με ελάχιστο υλικό. Ο πυρήνας Rust διατηρεί τη χρήση μνήμης και το φορτίο της CPU αρκετά χαμηλά ώστε να λειτουργεί άνετα σε πακέτα VPS αρχικού επιπέδου, ενώ ευρετηριάζει άνετα βιβλιοθήκες με δεκάδες χιλιάδες κομμάτια σε μορφές FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV και AIFF.

Η αυτο-φιλοξενία του Polaris διατηρεί κάθε άλμπουμ, rip και λήψη από το Bandcamp υπό τον έλεγχό σας, χωρίς μηνιαία χρέωση, χωρίς ανανέωση καταλόγου και χωρίς δεδομένα ακρόασης να πωλούνται σε τρίτους. Το πρώτο άτομο που ανοίγει το web UI ολοκληρώνει έναν σύντομο οδηγό εγκατάστασης που συνδέει τη διαδρομή της βιβλιοθήκης με έναν λογαριασμό διαχειριστή, έτσι ώστε τα αρχικά διαπιστευτήρια να μην εμφανίζονται ποτέ σε αρχεία καταγραφής ή στο πρότυπο ανάπτυξης.