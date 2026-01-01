Αναπτύξτε το Vince Analytics με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Φιλική προς την ιδιωτικότητα, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα web analytics που αποτελεί άμεση αντικατάσταση για το Google Analytics.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Vince Analytics
Το Vince Analytics είναι ένας ελαφρύς, self-hosted web analytics server φτιαγμένος για ιδιώτες και μικρές ομάδες που θέλουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων των επισκεπτών τους. Δεν απαιτεί εξωτερική βάση δεδομένων, διανέμεται ως ένα ενιαίο binary και αποθηκεύει τα πάντα τοπικά - καθιστώντας εύκολη τη λειτουργία σε οποιοδήποτε VPS χωρίς περίπλοκη εγκατάσταση.
Το Vince είναι συμβατό με τα tracking scripts του Plausible Analytics, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε υπάρχουσες ιστοσελίδες χωρίς να αλλάξετε τον frontend κώδικά σας. Παρακολουθεί προβολές σελίδων, μοναδικούς επισκέπτες, παραπομπές και προσαρμοσμένα συμβάντα, παραμένοντας πλήρως συμβατό με GDPR, CCPA και PECR - χωρίς να απαιτούνται cookies.
Βασικά χαρακτηριστικά του Vince Analytics
Δεν απαιτούνται cookies
Το Vince παρακολουθεί τους επισκέπτες χωρίς cookies ή προσωπικά αναγνωριστικά, διατηρώντας τον ιστότοπό σας πλήρως συμβατό με GDPR, CCPA και PECR, άμεσα.
Σενάρια συμβατά με το Plausible
Ενσωματώστε το ίδιο tracking script που χρησιμοποιείται για το Plausible Analytics και κατευθύνετέ το στην εγκατάσταση Vince - δεν απαιτούνται αλλαγές στο frontend κατά τη μετεγκατάσταση.
Μηδέν εξωτερικές εξαρτήσεις
Ολόκληρη η πλατφόρμα διανέμεται ως ένα ενιαίο binary με μια ενσωματωμένη database, οπότε δεν υπάρχει τίποτα επιπλέον για να εγκαταστήσετε, να διαμορφώσετε ή να συντηρήσετε παράλληλα.
Απεριόριστες ιστοσελίδες και εκδηλώσεις
Προσθέστε όσες ιστοσελίδες επιτρέπουν οι πόροι του VPS σας και συλλέξτε όσα συμβάντα χρειάζεστε - δεν υπάρχουν τεχνητοί περιορισμοί βάσει πλάνου.
Δημόσια και κοινόχρηστα ταμπλό
Μοιραστείτε πίνακες ελέγχου analytics δημόσια ή μέσω μοναδικών συνδέσμων προστατευμένων με κωδικό πρόσβασης, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους πρόσβαση χωρίς να εκθέτετε τον λογαριασμό διαχειριστή σας.
Γιατί να τρέξω Vince Analytics στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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