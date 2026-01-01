Το Vince Analytics είναι ένας ελαφρύς, self-hosted web analytics server φτιαγμένος για ιδιώτες και μικρές ομάδες που θέλουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων των επισκεπτών τους. Δεν απαιτεί εξωτερική βάση δεδομένων, διανέμεται ως ένα ενιαίο binary και αποθηκεύει τα πάντα τοπικά - καθιστώντας εύκολη τη λειτουργία σε οποιοδήποτε VPS χωρίς περίπλοκη εγκατάσταση.

Το Vince είναι συμβατό με τα tracking scripts του Plausible Analytics, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε υπάρχουσες ιστοσελίδες χωρίς να αλλάξετε τον frontend κώδικά σας. Παρακολουθεί προβολές σελίδων, μοναδικούς επισκέπτες, παραπομπές και προσαρμοσμένα συμβάντα, παραμένοντας πλήρως συμβατό με GDPR, CCPA και PECR - χωρίς να απαιτούνται cookies.