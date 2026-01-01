Αναπτύξτε το Errbit με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted ανιχνευτής σφαλμάτων συμβατός με Airbrake για εφαρμογές Ruby, Rails, Python, JavaScript και PHP.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Errbit
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Errbit
Το Errbit είναι ένας open-source error tracker σχεδιασμένος να είναι μια άμεση αντικατάσταση για το Airbrake API. Οποιοσδήποτε notifier συμβατός με το Airbrake — συμπεριλαμβανομένου του επίσημου gem για Ruby και Rails, του airbrake-js για τον browser και το Node, και των community libraries για Python, PHP, και άλλα — μπορεί να δείχνει στην Errbit instance σας αντί για ένα SaaS endpoint και να ξεκινήσει αμέσως τη ροή εξαιρέσεων, backtraces και request context σε ένα ενοποιημένο dashboard.
Η αυτο-φιλοξενία του Errbit σε ένα VPS διατηρεί πλήρη stack traces, λεπτομέρειες χρήστη και parameter dumps υπό τον έλεγχό σας, αντί να παραδίδετε ευαίσθητα δεδομένα παραγωγής σε μια υπηρεσία τρίτου μέρους. Το Errbit ομαδοποιεί τις διπλές ειδοποιήσεις σε μεμονωμένες εγγραφές σφαλμάτων, υποστηρίζει κανόνες ειδοποιήσεων ανά εφαρμογή, και ενσωματώνεται με το GitHub, το GitLab και άλλα issue trackers έτσι ώστε τα bugs να ρέουν απευθείας από την παραγωγή στην υπάρχουσα ροή εργασίας σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Errbit
Συμβατό με Airbrake API
Συνδέστε οποιοδήποτε υπάρχον Airbrake notifier στο Errbit χωρίς αλλαγές στον κώδικα - Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP, και οι community libraries λειτουργούν όλα άμεσα.
Έξυπνη ομαδοποίηση σφαλμάτων
Το διαμορφώσιμο fingerprinting αποδιπλασιάζει τις πανομοιότυπες εξαιρέσεις σε όλα τα deploys, περιβάλλοντα και instances, ώστε να ενεργείτε στις βασικές αιτίες αντί για επαναλαμβανόμενο θόρυβο.
Απομόνωση πολλαπλών εφαρμογών
Παρακολουθείτε σφάλματα από πολλές υπηρεσίες σε μία μόνο εγκατάσταση Errbit, με περιβάλλοντα ανά εφαρμογή, watchers, όρια ειδοποιήσεων και ελέγχους πρόσβασης.
Ενσωμάτωση issue tracker
Δημιουργήστε ζητήματα GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine και Trac απευθείας από ένα σφάλμα Errbit για να διατηρείτε ορατά τα production bugs στο υπάρχον workflow σας.
OAuth και LDAP σύνδεση
Πιστοποιήστε τους χρήστες μέσω GitHub, Google ή LDAP και δημιουργήστε λογαριασμούς από τον οργανισμό σας στο GitHub χωρίς να διαχειρίζεστε μια ξεχωριστή αποθήκη ταυτοτήτων.
Email και webhook ειδοποιήσεις
Ειδοποιήστε τους παρατηρητές μέσω email σε διαμορφώσιμα όρια συμβάντων και προωθήστε ειδοποιήσεις σε Slack, HipChat, Campfire, ή προσαρμοσμένα webhooks για ομάδες που δίνουν προτεραιότητα στο chat.
Γιατί να τρέξω Errbit στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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