Το Errbit είναι ένας open-source error tracker σχεδιασμένος να είναι μια άμεση αντικατάσταση για το Airbrake API. Οποιοσδήποτε notifier συμβατός με το Airbrake — συμπεριλαμβανομένου του επίσημου gem για Ruby και Rails, του airbrake-js για τον browser και το Node, και των community libraries για Python, PHP, και άλλα — μπορεί να δείχνει στην Errbit instance σας αντί για ένα SaaS endpoint και να ξεκινήσει αμέσως τη ροή εξαιρέσεων, backtraces και request context σε ένα ενοποιημένο dashboard.

Η αυτο-φιλοξενία του Errbit σε ένα VPS διατηρεί πλήρη stack traces, λεπτομέρειες χρήστη και parameter dumps υπό τον έλεγχό σας, αντί να παραδίδετε ευαίσθητα δεδομένα παραγωγής σε μια υπηρεσία τρίτου μέρους. Το Errbit ομαδοποιεί τις διπλές ειδοποιήσεις σε μεμονωμένες εγγραφές σφαλμάτων, υποστηρίζει κανόνες ειδοποιήσεων ανά εφαρμογή, και ενσωματώνεται με το GitHub, το GitLab και άλλα issue trackers έτσι ώστε τα bugs να ρέουν απευθείας από την παραγωγή στην υπάρχουσα ροή εργασίας σας.