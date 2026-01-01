Αναπτύξτε το Homer με ένα κλικ.
Ένας εξαιρετικά απλός στατικός πίνακας ελέγχου για την οργάνωση όλων των αυτο-φιλοξενούμενων υπηρεσιών σας σε μία όμορφη αρχική σελίδα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Homer
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Homer
Το Homer είναι ένα ελαφρύ, open-source dashboard που μετατρέπει τη συλλογή των self-hosted υπηρεσιών σας σε μια καθαρή, οργανωμένη αρχική σελίδα. Διαμορφωμένο εξ ολοκλήρου μέσω ενός ενιαίου αρχείου YAML, δεν απαιτεί βάση δεδομένων και κανένα backend — απλά μια χούφτα γραμμές κώδικα για να δημιουργήσετε μια προσεγμένη πύλη για κάθε εφαρμογή στον server σας. Οι αλλαγές στο αρχείο config τίθενται σε ισχύ αμέσως με την ανανέωση της σελίδας, έτσι η συντήρηση του dashboard σας είναι εύκολη.
Το self-hosting του Homer στον δικό σας VPS σημαίνει ότι το dashboard σας παραμένει ιδιωτικό, φορτώνει άμεσα από στατικά αρχεία και μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς όρια. Με υποστήριξη PWA, εγκαθίσταται σε κινητές συσκευές σαν μια native εφαρμογή, δίνοντας σε εσάς και την ομάδα σας γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες σας από οπουδήποτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Homer
Διαμόρφωση YAML
Ορίστε ολόκληρο το dashboard σε ένα μόνο αρχείο config.yml - χωρίς βάση δεδομένων, χωρίς backend και χωρίς να απαιτούνται επανεκκινήσεις για να δείτε τις αλλαγές.
Έξυπνες κάρτες υπηρεσιών
Εμφάνιση δεικτών ζωντανής κατάστασης για τις υπηρεσίες σας, που δείχνουν αν είναι προσβάσιμες απευθείας από το dashboard με μια ματιά.
Ασαφής αναζήτηση
Βρείτε γρήγορα οποιαδήποτε υπηρεσία ή σύνδεσμο με ενσωματωμένη fuzzy search και συντομεύσεις πληκτρολογίου για γρήγορη πλοήγηση με πληκτρολόγιο.
Υποστήριξη PWA
Εγκαταστήστε το Homer ως Progressive Web App σε οποιαδήποτε συσκευή για άμεση πρόσβαση, χωρίς σελιδοδείκτες, στις αυτο-φιλοξενούμενες υπηρεσίες σας.
Προσαρμογή θέματος
Επιλέξτε από θέματα κοινότητας όπως Catppuccin και Dracula, ή γράψτε δικά σας CSS overrides για να ταιριάξετε οποιοδήποτε στυλ.
Γιατί να τρέξω Homer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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