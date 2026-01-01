Το Homer είναι ένα ελαφρύ, open-source dashboard που μετατρέπει τη συλλογή των self-hosted υπηρεσιών σας σε μια καθαρή, οργανωμένη αρχική σελίδα. Διαμορφωμένο εξ ολοκλήρου μέσω ενός ενιαίου αρχείου YAML, δεν απαιτεί βάση δεδομένων και κανένα backend — απλά μια χούφτα γραμμές κώδικα για να δημιουργήσετε μια προσεγμένη πύλη για κάθε εφαρμογή στον server σας. Οι αλλαγές στο αρχείο config τίθενται σε ισχύ αμέσως με την ανανέωση της σελίδας, έτσι η συντήρηση του dashboard σας είναι εύκολη.

Το self-hosting του Homer στον δικό σας VPS σημαίνει ότι το dashboard σας παραμένει ιδιωτικό, φορτώνει άμεσα από στατικά αρχεία και μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς όρια. Με υποστήριξη PWA, εγκαθίσταται σε κινητές συσκευές σαν μια native εφαρμογή, δίνοντας σε εσάς και την ομάδα σας γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες σας από οπουδήποτε.