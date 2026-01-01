Το Kotaemon είναι ένα καθαρό, προσαρμόσιμο εργαλείο απάντησης ερωτήσεων εγγράφων βασισμένο σε RAG που συνδέεται με το LLM της επιλογής σας — από το OpenAI και το Azure έως μια αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάσταση Ollama. Ανεβάστε PDFs, έγγραφα Word, υπολογιστικά φύλλα και εικόνες, στη συνέχεια κάντε ερωτήσεις και λάβετε απαντήσεις υποστηριζόμενες από ακριβείς παραπομπές από την πηγή.

Σε αντίθεση με τις βασισμένες σε cloud υπηρεσίες AI εγγράφων, η αυτο-φιλοξενία του Kotaemon διατηρεί τα αρχεία σας ιδιωτικά στον δικό σας VPS. Η πλήρης παραλλαγή εικόνας σε αυτό το πρότυπο προσθέτει Tesseract OCR, ανάλυση μορφής LibreOffice και χειρισμό εγγράφων πολλαπλών μορφών, καθιστώντας το κατάλληλο για σαρωμένα PDFs, αρχεία Office και έγγραφα με πολλές εικόνες.