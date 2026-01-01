Αναπτύξτε το Kotaemon με εγκατάσταση ενός κλικ.
Chatbot Ερωτοαπαντήσεων εγγράφων ανοιχτού κώδικα για συνομιλία με τα αρχεία σας χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε πάροχο LLM.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kotaemon
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kotaemon
Το Kotaemon είναι ένα καθαρό, προσαρμόσιμο εργαλείο απάντησης ερωτήσεων εγγράφων βασισμένο σε RAG που συνδέεται με το LLM της επιλογής σας — από το OpenAI και το Azure έως μια αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάσταση Ollama. Ανεβάστε PDFs, έγγραφα Word, υπολογιστικά φύλλα και εικόνες, στη συνέχεια κάντε ερωτήσεις και λάβετε απαντήσεις υποστηριζόμενες από ακριβείς παραπομπές από την πηγή.
Σε αντίθεση με τις βασισμένες σε cloud υπηρεσίες AI εγγράφων, η αυτο-φιλοξενία του Kotaemon διατηρεί τα αρχεία σας ιδιωτικά στον δικό σας VPS. Η πλήρης παραλλαγή εικόνας σε αυτό το πρότυπο προσθέτει Tesseract OCR, ανάλυση μορφής LibreOffice και χειρισμό εγγράφων πολλαπλών μορφών, καθιστώντας το κατάλληλο για σαρωμένα PDFs, αρχεία Office και έγγραφα με πολλές εικόνες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kotaemon
Πολλαπλή υποστήριξη LLM
Συνδεθείτε σε OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, ή σε οποιοδήποτε Ollama-hosted τοπικό μοντέλο χωρίς να μεταφέρετε τα έγγραφά σας ή το ιστορικό συνομιλιών σας.
Απαντήσεις με παραπομπές
Κάθε απάντηση παραπέμπει στα ακριβή αποσπάσματα των εγγράφων πηγής σας, ώστε να μπορείτε να επαληθεύσετε τους ισχυρισμούς και να εντοπίσετε τις πληροφορίες απευθείας.
OCR και ανάλυση Office
Τα Tesseract OCR, LibreOffice και ffmpeg περιλαμβάνονται για να χειρίζονται εγγενώς σαρωμένα PDF, αρχεία Word και PowerPoint, και έγγραφα με βάση εικόνες.
Ανάκτηση GraphRAG
Προαιρετικά GraphRAG και LightRAG backends βελτιώνουν την ακρίβεια ανάκτησης για μεγάλα ή πυκνά διασταυρούμενα σύνολα εγγράφων.
Πρόσβαση πολλαπλών χρηστών
Η ενσωματωμένη διαχείριση χρηστών επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να διατηρούν ο καθένας ιδιωτικές συλλογές εγγράφων υπό μία ενιαία κοινή ανάπτυξη.
Γιατί να τρέξω Kotaemon στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.