Το Directus είναι ένα ευέλικτο, ανοιχτού κώδικα headless CMS που λειτουργεί πάνω από οποιαδήποτε SQL database και παρέχει άμεσα ένα δυναμικό REST και GraphQL API μαζί με μια διαισθητική διεπαφή διαχείρισης. Σε αντίθεση με τις CMS πλατφόρμες που επιβάλλουν άκαμπτες δομές περιεχομένου, το Directus σάς επιτρέπει να μοντελοποιείτε δεδομένα ακριβώς όπως τα χρειάζεται η εφαρμογή σας — και στη συνέχεια δημιουργεί αυτόματα ένα πλήρες API, χωρίς να απαιτείται κώδικας.

Η αυτο-φιλοξενία του Directus στο δικό σας VPS διατηρεί το περιεχόμενό σας, τα στοιχεία πολυμέσων και τα δεδομένα χρηστών πλήρως υπό τον έλεγχό σας. Αποφεύγετε την τιμολόγηση ανά θέση, τα API rate limits και τον κίνδυνο vendor lock-in, ενώ αποκτάτε την ευελιξία να επεκτείνετε την πλατφόρμα με προσαρμοσμένες επεκτάσεις, webhooks και ενσωματώσεις προσαρμοσμένες στη ροή εργασίας σας.