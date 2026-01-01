Αναπτύξτε το Directus με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source headless CMS που ενσωματώνει οποιαδήποτε SQL database με αυτόματα δημιουργημένα REST και GraphQL APIs.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Directus
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Directus
Το Directus είναι ένα ευέλικτο, ανοιχτού κώδικα headless CMS που λειτουργεί πάνω από οποιαδήποτε SQL database και παρέχει άμεσα ένα δυναμικό REST και GraphQL API μαζί με μια διαισθητική διεπαφή διαχείρισης. Σε αντίθεση με τις CMS πλατφόρμες που επιβάλλουν άκαμπτες δομές περιεχομένου, το Directus σάς επιτρέπει να μοντελοποιείτε δεδομένα ακριβώς όπως τα χρειάζεται η εφαρμογή σας — και στη συνέχεια δημιουργεί αυτόματα ένα πλήρες API, χωρίς να απαιτείται κώδικας.
Η αυτο-φιλοξενία του Directus στο δικό σας VPS διατηρεί το περιεχόμενό σας, τα στοιχεία πολυμέσων και τα δεδομένα χρηστών πλήρως υπό τον έλεγχό σας. Αποφεύγετε την τιμολόγηση ανά θέση, τα API rate limits και τον κίνδυνο vendor lock-in, ενώ αποκτάτε την ευελιξία να επεκτείνετε την πλατφόρμα με προσαρμοσμένες επεκτάσεις, webhooks και ενσωματώσεις προσαρμοσμένες στη ροή εργασίας σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Directus
Αυτόματα δημιουργημένα APIs
Κάθε μοντέλο δεδομένων που δημιουργείτε παράγει άμεσα endpoints REST και GraphQL, εξαλείφοντας τη χειροκίνητη εργασία ανάπτυξης API.
Διαισθητική διεπαφή διαχείρισης
Μη τεχνικοί χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται περιεχόμενο, μέσα και δομημένα δεδομένα μέσω μιας εξελιγμένης διεπαφής χωρίς να αγγίξουν κώδικα.
Δικαιώματα βασισμένα σε ρόλους
Ορίστε λεπτομερείς κανόνες πρόσβασης ανά ρόλο, συλλογή και πεδίο για να ελέγχετε ακριβώς ποιος μπορεί να διαβάζει ή να γράφει ποια δεδομένα.
Συνδρομές σε πραγματικό χρόνο
Οι συνδρομές βασισμένες σε WebSocket επιτρέπουν στις εφαρμογές-πελάτες να αντιδρούν άμεσα σε αλλαγές δεδομένων χωρίς polling.
Επεκτάσιμη αρχιτεκτονική
Τα προσαρμοσμένα hooks, modules και display components σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε το Directus σε οποιαδήποτε ροή εργασιών περιεχομένου ή απαίτηση ενσωμάτωσης.
Γιατί να τρέξω Directus στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.