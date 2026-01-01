Το Dufs είναι ένας ελαφρύς διακομιστής αρχείων ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να περιηγείστε, να ανεβάζετε, να κατεβάζετε και να διαχειρίζεστε αρχεία μέσω μιας καθαρής διεπαφής web. Υποστηρίζει WebDAV, ώστε να μπορείτε να προσαρτήσετε τον χώρο αποθήκευσής σας ως μονάδα δίσκου δικτύου σε Windows, macOS ή Linux χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε τυπικό client διαχείρισης αρχείων - χωρίς να απαιτείται επιπλέον λογισμικό στην συνδεδεμένη συσκευή.

Η αυτο-φιλοξενία του Dufs στο VPS σας διατηρεί τα αρχεία σας σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως, χωρίς χρεώσεις cloud storage, χωρίς περιορισμούς μεγέθους αρχείων από προμηθευτές και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας. Διαμορφώστε κανόνες πρόσβασης ανάγνωσης-εγγραφής ή μόνο ανάγνωσης ανά κατάλογο, προστατέψτε τις διαδρομές με διαπιστευτήρια και μοιραστείτε αρχεία με ασφάλεια μέσω HTTPS μέσω της ενσωματωμένης ενσωμάτωσης Traefik.