Αναπτύξτε το Dufs με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς self-hosted file server με ένα καθαρό web UI, υποστήριξη WebDAV και έλεγχο πρόσβασης ανά διαδρομή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Dufs
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dufs
Το Dufs είναι ένας ελαφρύς διακομιστής αρχείων ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να περιηγείστε, να ανεβάζετε, να κατεβάζετε και να διαχειρίζεστε αρχεία μέσω μιας καθαρής διεπαφής web. Υποστηρίζει WebDAV, ώστε να μπορείτε να προσαρτήσετε τον χώρο αποθήκευσής σας ως μονάδα δίσκου δικτύου σε Windows, macOS ή Linux χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε τυπικό client διαχείρισης αρχείων - χωρίς να απαιτείται επιπλέον λογισμικό στην συνδεδεμένη συσκευή.
Η αυτο-φιλοξενία του Dufs στο VPS σας διατηρεί τα αρχεία σας σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως, χωρίς χρεώσεις cloud storage, χωρίς περιορισμούς μεγέθους αρχείων από προμηθευτές και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας. Διαμορφώστε κανόνες πρόσβασης ανάγνωσης-εγγραφής ή μόνο ανάγνωσης ανά κατάλογο, προστατέψτε τις διαδρομές με διαπιστευτήρια και μοιραστείτε αρχεία με ασφάλεια μέσω HTTPS μέσω της ενσωματωμένης ενσωμάτωσης Traefik.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dufs
Web περιηγητής αρχείων
Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε αρχεία από οποιοδήποτε browser χωρίς να εγκαταστήσετε επιπλέον client software.
Πρωτόκολλο WebDAV
Προσαρτήστε τον Dufs server σας ως μια εγγενή μονάδα δικτύου σε Windows, macOS ή Linux, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη υποστήριξη WebDAV του OS.
Έλεγχος πρόσβασης ανά διαδρομή
Εφαρμόστε ξεχωριστούς κανόνες ανάγνωσης-εγγραφής ή μόνο ανάγνωσης σε διαφορετικούς καταλόγους, ο καθένας προστατευμένος με ξεχωριστά διαπιστευτήρια.
Αναζήτηση και προεπισκόπηση αρχείου
Αναζητήστε στα αποθηκευμένα αρχεία σας με βάση το όνομα και προεπισκοπήστε κοινές μορφές όπως εικόνες, κείμενο και βίντεο απευθείας στον browser.
Single περιέκτης
Λειτουργεί ως ένα ενιαίο, ελαφρύ container χωρίς εξωτερική database - εύκολο στην δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τη μετεγκατάσταση και τη συντήρηση.
Γιατί να τρέξω Dufs στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
AList
Λίστα αρχείων και WebDAV server με δυνατότητα αυτο-φιλοξενίας, με υποστήριξη για 30+ backends αποθήκευσης
AnonUpload
Το AnonUpload είναι μια ασφαλής ανώνυμη εφαρμογή κοινής χρήσης αρχείων χωρίς απαιτήσεις βάσης δεδομένων