Το AnonUpload είναι μια ελαφριά εφαρμογή κοινής χρήσης αρχείων PHP, βασισμένη σε μία μόνο αρχή: μοιραστείτε αρχεία χωρίς να αφήνετε ίχνη. Δεν απαιτεί database, λογαριασμούς χρηστών και δεν αποθηκεύει metadata που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν ποιος ανέβασε ή κατέβασε ένα αρχείο. Τα άμεσα ονόματα αρχείων δεν εκτίθενται ποτέ δημόσια, και η προαιρετική λειτουργία καθυστέρησης λήψης αποτρέπει το αυτοματοποιημένο scraping πριν τα αρχεία φτάσουν στους προβλεπόμενους παραλήπτες τους.

Το self-hosting του AnonUpload σημαίνει ότι τα αρχεία σας δεν περνούν ποτέ μέσω third-party infrastructure που υπόκειται σε αιτήματα παρακολούθησης ή εντολές διατήρησης δεδομένων. Εσείς ελέγχετε ποιους τύπους αρχείων γίνονται δεκτοί, πόσο μεγάλα μπορούν να είναι τα uploads και ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο admin interface — χωρίς να βασίζεστε σε οποιαδήποτε commercial anonymous file sharing service που θα μπορούσε να καταγράφει δραστηριότητα παρά τους ισχυρισμούς περί απορρήτου.