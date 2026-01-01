Αναπτύξτε το AnonUpload με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ανώνυμης κοινής χρήσης αρχείων με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, χωρίς βάση δεδομένων, χωρίς λογαριασμούς και χωρίς να απαιτείται παρακολούθηση.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για AnonUpload
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με AnonUpload
Το AnonUpload είναι μια ελαφριά εφαρμογή κοινής χρήσης αρχείων PHP, βασισμένη σε μία μόνο αρχή: μοιραστείτε αρχεία χωρίς να αφήνετε ίχνη. Δεν απαιτεί database, λογαριασμούς χρηστών και δεν αποθηκεύει metadata που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν ποιος ανέβασε ή κατέβασε ένα αρχείο. Τα άμεσα ονόματα αρχείων δεν εκτίθενται ποτέ δημόσια, και η προαιρετική λειτουργία καθυστέρησης λήψης αποτρέπει το αυτοματοποιημένο scraping πριν τα αρχεία φτάσουν στους προβλεπόμενους παραλήπτες τους.
Το self-hosting του AnonUpload σημαίνει ότι τα αρχεία σας δεν περνούν ποτέ μέσω third-party infrastructure που υπόκειται σε αιτήματα παρακολούθησης ή εντολές διατήρησης δεδομένων. Εσείς ελέγχετε ποιους τύπους αρχείων γίνονται δεκτοί, πόσο μεγάλα μπορούν να είναι τα uploads και ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο admin interface — χωρίς να βασίζεστε σε οποιαδήποτε commercial anonymous file sharing service που θα μπορούσε να καταγράφει δραστηριότητα παρά τους ισχυρισμούς περί απορρήτου.
Βασικά χαρακτηριστικά του AnonUpload
Χωρίς βάση δεδομένων
Τα αρχεία αποθηκεύονται απευθείας στο σύστημα αρχείων χωρίς εγκατάσταση ή συντήρηση βάσης δεδομένων, απλοποιώντας την ανάπτυξη και εξαλείφοντας μια κοινή πηγή διαρροών δεδομένων.
Κρυφά ονόματα αρχείων
Τα αρχικά ονόματα αρχείων δεν εκτίθενται ποτέ δημόσια, έτσι οι λήπτες δεν μπορούν να συμπεράνουν το περιεχόμενο, την πηγή ή την ταυτότητα του ανεβάζοντος από το URL ή την καταχώριση καταλόγου.
Λήψη Χρονική Καθυστέρηση
Διαμορφώστε μια περίοδο αναμονής πριν τα αρχεία γίνουν διαθέσιμα για λήψη, αποτρέποντας έτσι τα αυτοματοποιημένα προγράμματα συλλογής δεδομένων (scrapers) από το να συλλέγουν τις μεταφορτώσεις πριν αυτές φτάσουν στους προοριζόμενους παραλήπτες.
Διαμορφώσιμοι τύποι αρχείων
Ορίστε μια ακριβή λίστα επιτρεπόμενων επεκτάσεων αρχείων και ορίστε μέγιστα όρια μεγέθους μεταφόρτωσης έως 10 GB για να ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες κοινής χρήσης σας.
Διεπαφή διαχειριστή
Διαχειριστείτε τις μεταφορτώσεις, παρακολουθήστε τη χρήση αποθηκευτικού χώρου και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εφαρμογών μέσω ενός ενσωματωμένου πίνακα διαχείρισης, χωρίς να χρειάζεται να αγγίξετε τη γραμμή εντολών του server.
Γιατί να τρέχω AnonUpload στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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