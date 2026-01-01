Το Backrest είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο web interface για το restic, το γρήγορο και ασφαλές πρόγραμμα backup. Ενσωματώνει την ισχυρή deduplication και encryption του restic σε ένα καθαρό UI βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης, επιτρέποντάς σας να δημιουργείτε σχέδια backup, να τα προγραμματίζετε με το cron και να επαναφέρετε μεμονωμένα αρχεία χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ποτέ το command line.

Επειδή το Backrest αποθηκεύει snapshots μέσω του restic, τα backups είναι κρυπτογραφημένα εν ηρεμία και υποστηρίζουν δεκάδες storage backends - τοπικό δίσκο, S3-compatible object storage, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP και άλλα. Η αυτο-φιλοξενία του Backrest διατηρεί τη διαμόρφωση backup και τα credentials σας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς συνδρομές ή vendor lock-in.