Αναπτύξτε το Backrest με εγκατάσταση ενός κλικ.
Web-based UI για το restic που καθιστά τα προγραμματισμένα αντίγραφα ασφαλείας, την περιήγηση και τις επαναφορές προσβάσιμα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Backrest
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Backrest
Το Backrest είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο web interface για το restic, το γρήγορο και ασφαλές πρόγραμμα backup. Ενσωματώνει την ισχυρή deduplication και encryption του restic σε ένα καθαρό UI βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης, επιτρέποντάς σας να δημιουργείτε σχέδια backup, να τα προγραμματίζετε με το cron και να επαναφέρετε μεμονωμένα αρχεία χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ποτέ το command line.
Επειδή το Backrest αποθηκεύει snapshots μέσω του restic, τα backups είναι κρυπτογραφημένα εν ηρεμία και υποστηρίζουν δεκάδες storage backends - τοπικό δίσκο, S3-compatible object storage, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP και άλλα. Η αυτο-φιλοξενία του Backrest διατηρεί τη διαμόρφωση backup και τα credentials σας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς συνδρομές ή vendor lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του Backrest
Προγραμματισμένα πλάνα backup
Ορίζετε χρονοπρογραμματισμούς βάσει cron ανά repository, ώστε τα backups να εκτελούνται αυτόματα χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Επαναφορά μέσω browser
Περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του στιγμιότυπου και επαναφέρετε μεμονωμένα αρχεία ή καταλόγους απευθείας από το web UI.
Multi-backend αποθήκευση
Αποθηκεύστε αντίγραφα ασφαλείας σε τοπικό δίσκο, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, και άλλα μέσω εγγενών restic backends.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Όλα τα στιγμιότυπα κρυπτογραφούνται από το restic πριν φύγουν από τον κεντρικό υπολογιστή, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα παραμένουν ιδιωτικά σε οποιοδήποτε backend αποθήκευσης.
Αποδιπλοποίηση και συμπίεση
Το Restic content-defined chunking αποδιπλασιάζει δεδομένα σε όλα τα στιγμιότυπα, μειώνοντας δραματικά τη χρήση αποθηκευτικού χώρου με την πάροδο του χρόνου.
Γιατί να τρέχω Backrest στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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