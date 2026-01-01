Αναπτύξτε το ArchiveBox με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ArchiveBox
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ArchiveBox
Το ArchiveBox είναι η κορυφαία πλατφόρμα αρχειοθέτησης ιστού ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, που καταγράφει ιστοσελίδες ως HTML, PDF, στιγμιότυπα οθόνης, αρχεία WARC και εξαγόμενα μέσα, για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο παραμένει προσβάσιμο πολύ αφότου εξαφανιστούν οι αρχικές πηγές. Με πάνω από 18.000 αστέρια στο GitHub και ενεργή ανάπτυξη από το 2017, παρέχει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση από το να εξαρτάστε από το Internet Archive για περιεχόμενο που είναι σημαντικό για την εργασία σας.
Η αυτο-φιλοξενία του ArchiveBox σας δίνει πλήρη κυριαρχία δεδομένων πάνω στο αρχειοθετημένο περιεχόμενο — κρίσιμο για νομικές, κανονιστικές και δημοσιογραφικές ροές εργασίας όπου η αλυσίδα φύλαξης έχει σημασία. Εσείς ελέγχετε τις πολιτικές διατήρησης, τις στρατηγικές αντιγράφων ασφαλείας και τα δικαιώματα πρόσβασης, ενώ η ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης πλήρους κειμένου Sonic καθιστά την εύρεση περιεχομένου σε μεγάλα αρχεία γρήγορη και ακριβή.
Βασικά χαρακτηριστικά του ArchiveBox
Πολυμορφική αρχειοθέτηση
Κάθε σελίδα καταγράφεται ταυτόχρονα ως HTML, PDF, στιγμιότυπο οθόνης, WARC και εξαγόμενα μέσα, ώστε το περιεχόμενο να διατηρείται σε πολλαπλές ανεξάρτητες μορφές ακόμα κι αν μία από αυτές καταστεί μη αναγνώσιμη στο μέλλον.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Βρείτε οποιαδήποτε λέξη ή φράση σε ολόκληρο το αρχείο σας άμεσα, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης Sonic, χωρίς να περιηγείστε χειροκίνητα σε φακέλους ή να βασίζεστε σε ανακριβή αντιστοίχιση ονομάτων αρχείων.
Αυτοματοποιημένος προγραμματισμός
Ρυθμίστε την καθημερινή αρχειοθέτηση των RSS feeds, των λιστών σελιδοδεικτών και των συλλογών URL, ώστε το σημαντικό περιεχόμενο να διατηρείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται μη αυτόματη ενεργοποίηση για κάθε νέο στοιχείο.
Ευρεία Υποστήριξη Εισαγωγών
Εισαγάγετε απευθείας από σελιδοδείκτες browser, Pocket, Pinboard, Instapaper και άλλες υπηρεσίες, διευκολύνοντας τη μετεγκατάσταση μιας υπάρχουσας λίστας ανάγνωσης στο μόνιμο αρχείο σας.
Απόδοση JavaScript
Αρχειοθετήστε δυναμικά αποδιδόμενες σελίδες και εφαρμογές μιας σελίδας χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο περιβάλλον περιήγησης NoVNC, συλλαμβάνοντας περιεχόμενο που οι απλοί ανιχνευτές HTML χάνουν εντελώς.
Γιατί να τρέχω ArchiveBox στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.