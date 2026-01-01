Το ArchiveBox είναι η κορυφαία πλατφόρμα αρχειοθέτησης ιστού ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, που καταγράφει ιστοσελίδες ως HTML, PDF, στιγμιότυπα οθόνης, αρχεία WARC και εξαγόμενα μέσα, για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο παραμένει προσβάσιμο πολύ αφότου εξαφανιστούν οι αρχικές πηγές. Με πάνω από 18.000 αστέρια στο GitHub και ενεργή ανάπτυξη από το 2017, παρέχει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση από το να εξαρτάστε από το Internet Archive για περιεχόμενο που είναι σημαντικό για την εργασία σας.

Η αυτο-φιλοξενία του ArchiveBox σας δίνει πλήρη κυριαρχία δεδομένων πάνω στο αρχειοθετημένο περιεχόμενο — κρίσιμο για νομικές, κανονιστικές και δημοσιογραφικές ροές εργασίας όπου η αλυσίδα φύλαξης έχει σημασία. Εσείς ελέγχετε τις πολιτικές διατήρησης, τις στρατηγικές αντιγράφων ασφαλείας και τα δικαιώματα πρόσβασης, ενώ η ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης πλήρους κειμένου Sonic καθιστά την εύρεση περιεχομένου σε μεγάλα αρχεία γρήγορη και ακριβή.