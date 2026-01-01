Αναπτύξτε AList με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη λίστα αρχείων και WebDAV server που ενοποιεί δεκάδες παρόχους cloud storage πίσω από μια ενιαία web διεπαφή.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για AList
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με AList
Το AList είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα για λίστες αρχείων που συγκεντρώνει τοπικό χώρο αποθήκευσης και cloud drives κάτω από ένα ενιαίο web interface. Υποστηρίζει περισσότερα από 30 storage backends — συμπεριλαμβανομένων των OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, και πολλών περιφερειακών παρόχων — επιτρέποντάς σας να περιηγείστε, να κάνετε προεπισκόπηση και να κατεβάζετε αρχεία από όλα αυτά χωρίς να αλλάζετε εφαρμογές ή να συνδέεστε επανειλημμένα.
Η αυτο-φιλοξενία του AList στο δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια αποθήκευσης και τις πολιτικές πρόσβασης υπό τον έλεγχό σας, ενώ εκθέτει τα αρχεία σας μέσω ενός γρήγορου web UI και ενός πλήρως συμβατού WebDAV endpoint. Είναι ένας πρακτικός τρόπος να ενοποιήσετε διάσπαρτους λογαριασμούς cloud και κοινόχρηστους δίσκους σε μια ενιαία ιδιωτική πύλη.
Βασικά χαρακτηριστικά του AList
Backends πολλαπλής αποθήκευσης
Προσαρτήστε πάνω από 30 παρόχους — τοπικό δίσκο, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, και άλλα — σε ένα ενιαίο δέντρο αρχείων.
WebDAV server
Εκθέστε κάθε συνδεδεμένο χώρο αποθήκευσης ως ένα ενιαίο WebDAV endpoint ανάγνωσης/εγγραφής που προσαρτάται απρόσκοπτα σε macOS, Windows και mobile clients.
Προεπισκοπήσεις εντός browser
Μεταδώστε σε ροή και κάντε προεπισκόπηση εικόνων, βίντεο, ήχου, αρχείων PDF, εγγράφων Office και κώδικα χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσετε πρώτα τα αρχεία.
Λεπτομερής διαμοιρασμός
Δημιουργήστε συνδέσμους κοινής χρήσης προστατευμένους με κωδικό πρόσβασης και προαιρετική λήξη, ώστε οι εξωτερικοί παραλήπτες να βλέπουν μόνο τα αρχεία που επιλέγετε.
Λήψεις εκτός σύνδεσης
Ενσωματώστε με aria2 ή qBittorrent για να ανακτήσετε αρχεία από URLs και torrents απευθείας σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο storage backend.
Γιατί να τρέχω AList στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.