Το AList είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα για λίστες αρχείων που συγκεντρώνει τοπικό χώρο αποθήκευσης και cloud drives κάτω από ένα ενιαίο web interface. Υποστηρίζει περισσότερα από 30 storage backends — συμπεριλαμβανομένων των OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, και πολλών περιφερειακών παρόχων — επιτρέποντάς σας να περιηγείστε, να κάνετε προεπισκόπηση και να κατεβάζετε αρχεία από όλα αυτά χωρίς να αλλάζετε εφαρμογές ή να συνδέεστε επανειλημμένα.

Η αυτο-φιλοξενία του AList στο δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια αποθήκευσης και τις πολιτικές πρόσβασης υπό τον έλεγχό σας, ενώ εκθέτει τα αρχεία σας μέσω ενός γρήγορου web UI και ενός πλήρως συμβατού WebDAV endpoint. Είναι ένας πρακτικός τρόπος να ενοποιήσετε διάσπαρτους λογαριασμούς cloud και κοινόχρηστους δίσκους σε μια ενιαία ιδιωτική πύλη.