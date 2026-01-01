Το Flowise είναι μια πλατφόρμα low-code ανοιχτού κώδικα που καθιστά την ανάπτυξη εξελιγμένων εφαρμογών AI προσβάσιμη σε προγραμματιστές και ομάδες χωρίς εκτεταμένο κώδικα. Η οπτική διεπαφή drag-and-drop σας επιτρέπει να συνδέετε γλωσσικά μοντέλα, βάσεις δεδομένων διανυσμάτων, συστήματα μνήμης και εξωτερικά εργαλεία σε συνεκτικές ροές εργασιών. Το Flowise υποστηρίζει μοντέλα OpenAI, Anthropic, Google και ανοιχτού κώδικα, καθιστώντας το ευέλικτο για διάφορες περιπτώσεις χρήσης AI, από chatbots έως εφαρμογές RAG και αυτόνομους πράκτορες.

Το self-hosting του Flowise στο VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των ροών εργασιών AI, των δεδομένων συνομιλίας και των ενσωματωμένων βάσεων γνώσης σας. Μπορείτε να συνδεθείτε σε εσωτερικές βάσεις δεδομένων και APIs που δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι πλατφόρμες cloud, και να διαμορφώσετε πόρους ειδικά για τους φόρτους εργασίας LLM σας χωρίς τιμολόγηση ανά κλήση API ή ανησυχίες περί απορρήτου δεδομένων.