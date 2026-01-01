Αναπτύξτε το Flowise μέσω εγκατάστασης με ένα κλικ.
Open-source low-code πλατφόρμα για τη δημιουργία ροών ενορχήστρωσης LLM και πρακτόρων AI με ένα οπτικό περιβάλλον drag-and-drop.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Flowise
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Flowise
Το Flowise είναι μια πλατφόρμα low-code ανοιχτού κώδικα που καθιστά την ανάπτυξη εξελιγμένων εφαρμογών AI προσβάσιμη σε προγραμματιστές και ομάδες χωρίς εκτεταμένο κώδικα. Η οπτική διεπαφή drag-and-drop σας επιτρέπει να συνδέετε γλωσσικά μοντέλα, βάσεις δεδομένων διανυσμάτων, συστήματα μνήμης και εξωτερικά εργαλεία σε συνεκτικές ροές εργασιών. Το Flowise υποστηρίζει μοντέλα OpenAI, Anthropic, Google και ανοιχτού κώδικα, καθιστώντας το ευέλικτο για διάφορες περιπτώσεις χρήσης AI, από chatbots έως εφαρμογές RAG και αυτόνομους πράκτορες.
Το self-hosting του Flowise στο VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των ροών εργασιών AI, των δεδομένων συνομιλίας και των ενσωματωμένων βάσεων γνώσης σας. Μπορείτε να συνδεθείτε σε εσωτερικές βάσεις δεδομένων και APIs που δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι πλατφόρμες cloud, και να διαμορφώσετε πόρους ειδικά για τους φόρτους εργασίας LLM σας χωρίς τιμολόγηση ανά κλήση API ή ανησυχίες περί απορρήτου δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Flowise
Οπτικό Flow Builder
Διεπαφή Drag-and-drop για τη συναρμολόγηση σύνθετων AI pipelines από προκατασκευασμένα nodes χωρίς συγγραφή orchestration code.
RAG υποστήριξη
Ενσωματωμένες δυνατότητες Retrieval-Augmented Generation με ενσωμάτωση vector database για τη δημιουργία εφαρμογών AI βασισμένων στη γνώση.
Υποστήριξη πολλαπλών LLM
Συνδέεται με OpenAI, Anthropic, Google, Cohere, και τοπικά open-source μοντέλα από ένα ενιαίο interface.
Frameworks πρακτόρων
Δημιουργήστε αυτόνομους πράκτορες AI που χρησιμοποιούν εργαλεία, συλλογίζονται μέσω εργασιών πολλαπλών βημάτων και διατηρούν τη μνήμη συνομιλίας σε όλες τις συνεδρίες.
Ενσωμάτωση API
Εκθέστε οποιαδήποτε ροή ως API endpoint για να ενσωματώσετε δυνατότητες AI απευθείας στις υπάρχουσες εφαρμογές και ροές εργασίας σας.
Γιατί να τρέξω Flowise στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
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