Αναπτύξτε το Open WebUI με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη διεπαφή συνομιλίας AI με RAG, υποστήριξη πολλαπλών μοντέλων και πλήρες απόρρητο - χωρίς δεδομένα να φεύγουν από τον server σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Open WebUI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Open WebUI
Το Open WebUI είναι ένα ολοκληρωμένο, αυτο-φιλοξενούμενο web interface για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που λειτουργεί με το Ollama, το OpenAI, και οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI API. Με πάνω από 140.000 αστέρια στο GitHub, έχει γίνει η κορυφαία εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για υπηρεσίες chat AI cloud, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία τύπου ChatGPT με την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο της αυτο-φιλοξενίας.
Η ενσωματωμένη Retrieval Augmented Generation σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε βάσεις γνώσης από τα δικά σας έγγραφα, ώστε η AI να μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις με πλαίσιο από τα δεδομένα σας. Οι φωνητικές κλήσεις, η δημιουργία εικόνων, η ενσωμάτωση αναζήτησης ιστού, και η κλήση συναρτήσεων Python συμπληρώνουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών που καλύπτει μεμονωμένους ερευνητές, ομάδες ανάπτυξης, και επιχειρήσεις που ευαισθητοποιούνται στην ιδιωτικότητα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Open WebUI
Υποστήριξη Πολλαπλών LLM
Συνδεθείτε σε Ollama, OpenAI ή οποιοδήποτε API συμβατό με OpenAI και εναλλάσσετε μεταξύ μοντέλων στην ίδια συνομιλία.
Έγγραφο RAG
Ανεβάστε έγγραφα για να δημιουργήσετε μια βάση γνώσεων και αφήστε την AI να απαντά σε ερωτήσεις με περιεχόμενο αντλημένο απευθείας από τα αρχεία σας.
Ενσωμάτωση αναζήτησης ιστού
Αντλείτε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από 15+ παρόχους αναζήτησης απευθείας σε συνομιλίες AI, χωρίς να εγκαταλείψετε το interface.
Φωνή και δημιουργία εικόνας
Ενσωματωμένα Speech-to-Text, Text-to-Speech, και δημιουργία εικόνων μέσω DALL-E, ComfyUI, και AUTOMATIC1111.
Εταιρική πιστοποίηση
Υποστήριξη LDAP, SCIM 2.0 και OAuth, μαζί με έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων για υλοποιήσεις σε ομάδες και οργανισμούς.
Γιατί να τρέξω Open WebUI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.