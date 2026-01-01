Το Open WebUI είναι ένα ολοκληρωμένο, αυτο-φιλοξενούμενο web interface για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που λειτουργεί με το Ollama, το OpenAI, και οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI API. Με πάνω από 140.000 αστέρια στο GitHub, έχει γίνει η κορυφαία εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για υπηρεσίες chat AI cloud, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία τύπου ChatGPT με την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο της αυτο-φιλοξενίας.

Η ενσωματωμένη Retrieval Augmented Generation σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε βάσεις γνώσης από τα δικά σας έγγραφα, ώστε η AI να μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις με πλαίσιο από τα δεδομένα σας. Οι φωνητικές κλήσεις, η δημιουργία εικόνων, η ενσωμάτωση αναζήτησης ιστού, και η κλήση συναρτήσεων Python συμπληρώνουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών που καλύπτει μεμονωμένους ερευνητές, ομάδες ανάπτυξης, και επιχειρήσεις που ευαισθητοποιούνται στην ιδιωτικότητα.