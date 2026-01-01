Αναπτύξτε το OwnTracks Recorder με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο backend που αποθηκεύει και οπτικοποιεί δεδομένα τοποθεσίας που δημοσιεύονται από τις εφαρμογές τηλεφώνου OwnTracks μέσω MQTT.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OwnTracks Recorder
Το OwnTracks Recorder είναι το επίσημο backend για τις εφαρμογές OwnTracks iOS και Android, προσφέροντάς σας μια πλήρως αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση στις εμπορικές υπηρεσίες κοινής χρήσης τοποθεσίας. Ο Recorder εγγράφεται στον ιδιωτικό σας MQTT broker, λαμβάνει δημοσιεύσεις τοποθεσίας από τα τηλέφωνά σας και αποθηκεύει κάθε σημείο ως απλά αρχεία στο δίσκο χωρίς να απαιτείται εξωτερική βάση δεδομένων.
Ένας ενσωματωμένος διακομιστής HTTP εκθέτει ένα REST API, ένα ζωντανό WebSocket stream και έτοιμες προβολές για τελευταίες θέσεις, καθημερινές διαδρομές και χάρτες GeoJSON. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει τον Recorder με έναν Eclipse Mosquitto broker που έχει ενεργοποιημένη την πιστοποίηση με κωδικό πρόσβασης από προεπιλογή, ώστε να μπορείτε να κατευθύνετε τις εφαρμογές OwnTracks στο VPS σας και να αρχίσετε να συλλέγετε ιστορικό τοποθεσίας χωρίς ποτέ να στείλετε τα δεδομένα κίνησής σας σε τρίτο μέρος.
Βασικά χαρακτηριστικά του OwnTracks Recorder
Backend ιδιωτικής τοποθεσίας
Αποθηκεύει κάθε δημοσιευμένη θέση από τις εφαρμογές OwnTracks σας στον δικό σας server, χωρίς να εμπλέκεται κανένα cloud τρίτου μέρους.
Ενσωματωμένο MQTT broker
Το ενσωματωμένο Eclipse Mosquitto με έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης είναι έτοιμο για να συνδεθούν τηλέφωνα από οπουδήποτε στο διαδίκτυο.
Ζωντανός χάρτης και διαδρομές
Το web UI εμφανίζει τις τελευταίες θέσεις, τις καθημερινές διαδρομές και έναν ζωντανό χάρτη που ενημερώνεται μέσω WebSocket καθώς φτάνουν νέες τοποθεσίες.
REST και WebSocket API
Αναζητήστε αποθηκευμένες τοποθεσίες ως JSON, GeoJSON, ή CSV μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API, ή μεταδώστε ενημερώσεις μέσω WebSocket.
Αποθήκευση απλών αρχείων
Δεν απαιτείται SQL database για λειτουργία - τα δεδομένα γράφονται ως flat files που είναι εύκολο να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας, να επιθεωρηθούν και να αρχειοθετηθούν.
Lua hooks και ocat
Επεκτείνετε την εισαγωγή δεδομένων με Lua hooks και το ιστορικό ερωτημάτων από τη γραμμή εντολών χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο βοηθητικό πρόγραμμα ocat.
Γιατί να τρέξω OwnTracks Recorder στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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