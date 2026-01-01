Το OwnTracks Recorder είναι το επίσημο backend για τις εφαρμογές OwnTracks iOS και Android, προσφέροντάς σας μια πλήρως αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση στις εμπορικές υπηρεσίες κοινής χρήσης τοποθεσίας. Ο Recorder εγγράφεται στον ιδιωτικό σας MQTT broker, λαμβάνει δημοσιεύσεις τοποθεσίας από τα τηλέφωνά σας και αποθηκεύει κάθε σημείο ως απλά αρχεία στο δίσκο χωρίς να απαιτείται εξωτερική βάση δεδομένων.

Ένας ενσωματωμένος διακομιστής HTTP εκθέτει ένα REST API, ένα ζωντανό WebSocket stream και έτοιμες προβολές για τελευταίες θέσεις, καθημερινές διαδρομές και χάρτες GeoJSON. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει τον Recorder με έναν Eclipse Mosquitto broker που έχει ενεργοποιημένη την πιστοποίηση με κωδικό πρόσβασης από προεπιλογή, ώστε να μπορείτε να κατευθύνετε τις εφαρμογές OwnTracks στο VPS σας και να αρχίσετε να συλλέγετε ιστορικό τοποθεσίας χωρίς ποτέ να στείλετε τα δεδομένα κίνησής σας σε τρίτο μέρος.