Το Reactive Resume είναι ένας δημιουργός βιογραφικών ανοιχτού κώδικα, με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, που σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων της καριέρας σας. Σε αντίθεση με τα εργαλεία βιογραφικών SaaS που αποθηκεύουν τις πληροφορίες σας σε διακομιστές τρίτων, η αυτο-φιλοξενία σε ένα VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Δημιουργήστε άψογα βιογραφικά χρησιμοποιώντας 14+ επαγγελματικά σχεδιασμένα πρότυπα, κάντε προεπισκόπηση των αλλαγών σε πραγματικό χρόνο και εξάγετε pixel-perfect PDFs - όλα αυτά χωρίς να δημιουργήσετε λογαριασμό σε πλατφόρμα τρίτου.

Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα: PostgreSQL για δεδομένα χρήστη, έναν headless Chrome renderer για τη δημιουργία PDF και ένα τοπικό S3-συμβατό χώρο αποθήκευσης αρχείων. Προαιρετική βοήθεια γραφής με AI είναι διαθέσιμη μέσω OpenAI, Google Gemini ή Anthropic Claude εάν παρέχετε ένα κλειδί API.