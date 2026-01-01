Αναπτύξτε το Reactive Resume με ένα κλικ.
Δωρεάν δημιουργός βιογραφικών ανοιχτού κώδικα που διατηρεί τα δεδομένα καριέρας σας στον δικό σας server, όχι σε cloud τρίτου μέρους.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Reactive Resume
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Reactive Resume
Το Reactive Resume είναι ένας δημιουργός βιογραφικών ανοιχτού κώδικα, με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, που σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων της καριέρας σας. Σε αντίθεση με τα εργαλεία βιογραφικών SaaS που αποθηκεύουν τις πληροφορίες σας σε διακομιστές τρίτων, η αυτο-φιλοξενία σε ένα VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Δημιουργήστε άψογα βιογραφικά χρησιμοποιώντας 14+ επαγγελματικά σχεδιασμένα πρότυπα, κάντε προεπισκόπηση των αλλαγών σε πραγματικό χρόνο και εξάγετε pixel-perfect PDFs - όλα αυτά χωρίς να δημιουργήσετε λογαριασμό σε πλατφόρμα τρίτου.
Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα: PostgreSQL για δεδομένα χρήστη, έναν headless Chrome renderer για τη δημιουργία PDF και ένα τοπικό S3-συμβατό χώρο αποθήκευσης αρχείων. Προαιρετική βοήθεια γραφής με AI είναι διαθέσιμη μέσω OpenAI, Google Gemini ή Anthropic Claude εάν παρέχετε ένα κλειδί API.
Βασικά χαρακτηριστικά του Reactive Resume
14+ Βιογραφικά Πρότυπα
Επιλέξτε από επαγγελματικά σχεδιασμένα πρότυπα και προσαρμόστε γραμματοσειρές, χρώματα και διατάξεις για να ταιριάζουν με το προσωπικό σας στυλ.
Pixel-Perfect PDF εξαγωγή
Δημιουργήστε PDFs μέσω ενός ενσωματωμένου headless Chrome renderer — δεν απαιτείται υπηρεσία τρίτου μέρους ή browser plugin.
Δημόσιοι κοινοποιήσιμοι σύνδεσμοι
Μοιραστείτε το βιογραφικό σας μέσω ενός μοναδικού URL που αντικατοπτρίζει πάντα τις τελευταίες σας επεξεργασίες χωρίς να χρειάζεται να στέλνετε ξανά αρχεία.
AI Συγγραφική Βοήθεια
Βελτιώστε το περιεχόμενο του βιογραφικού με προτάσεις από OpenAI, Google Gemini, ή Anthropic Claude χρησιμοποιώντας το δικό σας κλειδί API.
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
Ασφαλείς λογαριασμοί με TOTP-based 2FA και προαιρετική υποστήριξη passkey για passwordless login.
Γιατί να τρέξω Reactive Resume στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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