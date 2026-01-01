Το TaxHacker είναι μια εφαρμογή λογιστικής ανοιχτού κώδικα, με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη για freelancers, indie hackers και μικρές επιχειρήσεις. Εξαλείφει τη μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων χρησιμοποιώντας μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να εξάγει αυτόματα ποσά, ημερομηνίες, εμπόρους, φορολογικά δεδομένα και αναλυτικά στοιχεία από ανεβασμένες αποδείξεις και τιμολόγια.

Σε αντίθεση με τα εργαλεία λογιστικής SaaS, το TaxHacker λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή - τα οικονομικά σας έγγραφα δεν φεύγουν ποτέ από τον server σας. Υποστηρίζει 170+ παγκόσμια νομίσματα με αυτόματη μετατροπή ιστορικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, λειτουργεί με OpenAI, Google Gemini, Mistral ή τοπικά μοντέλα μέσω Ollama, και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες και AI prompts προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ροές εργασίας της επιχείρησής σας.