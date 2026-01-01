Αναπτύξτε το TaxHacker με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted εργαλείο λογιστικής AI που εξάγει αυτόματα δεδομένα από αποδείξεις και τιμολόγια για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για TaxHacker
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TaxHacker
Το TaxHacker είναι μια εφαρμογή λογιστικής ανοιχτού κώδικα, με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη για freelancers, indie hackers και μικρές επιχειρήσεις. Εξαλείφει τη μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων χρησιμοποιώντας μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να εξάγει αυτόματα ποσά, ημερομηνίες, εμπόρους, φορολογικά δεδομένα και αναλυτικά στοιχεία από ανεβασμένες αποδείξεις και τιμολόγια.
Σε αντίθεση με τα εργαλεία λογιστικής SaaS, το TaxHacker λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή - τα οικονομικά σας έγγραφα δεν φεύγουν ποτέ από τον server σας. Υποστηρίζει 170+ παγκόσμια νομίσματα με αυτόματη μετατροπή ιστορικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, λειτουργεί με OpenAI, Google Gemini, Mistral ή τοπικά μοντέλα μέσω Ollama, και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες και AI prompts προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ροές εργασίας της επιχείρησής σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του TaxHacker
Εξαγωγή εγγράφων με AI
Αναλύει αυτόματα αποδείξεις και τιμολόγια για να εξάγει ποσά, ημερομηνίες, εμπόρους και φορολογικά δεδομένα χωρίς χειροκίνητη καταχώριση.
Υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων
Παρακολουθεί συναλλαγές σε 170+ νομίσματα και 14 κρυπτονομίσματα με αυτόματη μετατροπή ιστορικών συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Ευέλικτοι πάροχοι LLM
Λειτουργεί με OpenAI, Google Gemini, Mistral, ή τοπικά μοντέλα όπως το Ollama - επιλέξτε τον πάροχο που ταιριάζει στις ανάγκες ιδιωτικότητας και κόστους.
Προσαρμοσμένες κατηγορίες
Δημιουργήστε εξατομικευμένες κατηγορίες, έργα και πεδία με προσαρμοσμένες προτροπές AI, ειδικά διαμορφωμένες για τις συγκεκριμένες ροές εργασίας της επιχείρησής σας.
Πλήρης έλεγχος δεδομένων
Όλα τα οικονομικά έγγραφα παραμένουν στον δικό σας server — καμία υπηρεσία τρίτων δεν βλέπει ποτέ τα ευαίσθητα επιχειρηματικά σας δεδομένα.
Μαζικές λειτουργίες
Το προηγμένο φιλτράρισμα, η αναζήτηση πλήρους κειμένου, οι μαζικές λειτουργίες και η εξαγωγή δεδομένων κάνουν την προετοιμασία της φορολογικής περιόδου απλή.
Γιατί να τρέξω TaxHacker στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.