Αναπτύξτε το ProjectSend με εγκατάσταση ενός κλικ.
Επαγγελματική πελατοκεντρική πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων με λογαριασμούς ανά πελάτη, παρακολούθηση λήψεων και λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης για πρακτορεία και επιχειρήσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ProjectSend
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ProjectSend
Το ProjectSend είναι μια πλατφόρμα παράδοσης αρχείων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη για επιχειρήσεις που χρειάζονται να μοιράζονται αρχεία με συγκεκριμένους πελάτες αντί με το κοινό. Κάθε πελάτης αποκτά τη δική του σύνδεση και βλέπει μόνο τα αρχεία που του έχουν ανατεθεί, ενώ οι διαχειριστές παρακολουθούν κάθε λήψη, ορίζουν ημερομηνίες λήξης σε ευαίσθητο υλικό και λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν οι παραλήπτες έχουν πρόσβαση σε νέες μεταφορτώσεις - δημιουργώντας μια υπεύθυνη, επώνυμη εναλλακτική λύση έναντι των γενικών συνδέσμων cloud storage.
Το hosting του ProjectSend στο VPS σας διατηρεί τα εμπιστευτικά αρχεία πελατών - συμβόλαια, οικονομικά έγγραφα, στοιχεία σχεδιασμού - σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, χωρίς όρια αποθήκευσης και με τη δυνατότητα προσαρμογής της επωνυμίας ώστε να ταιριάζει με την εταιρική σας ταυτότητα.
Βασικά χαρακτηριστικά του ProjectSend
Λογαριασμοί ανά πελάτη
Κάθε πελάτης αποκτά μια αποκλειστική σύνδεση και βλέπει μόνο αρχεία που του έχουν ανατεθεί, διατηρώντας κάθε σχέση ιδιωτική και οργανωμένη χωρίς κοινόχρηστους δημόσιους συνδέσμους.
Παρακολούθηση λήψεων
Λεπτομερή αρχεία καταγραφής δραστηριότητας δείχνουν ακριβώς ποιος κατέβασε ποιο αρχείο και πότε, παρέχοντας απόδειξη παράδοσης για συμμόρφωση και μειώνοντας τα email τύπου "το λάβατε;"
Ημερομηνίες λήξης
Ορίστε αυτόματη λήξη για ευαίσθητα έγγραφα, ώστε η πρόσβαση να ανακαλείται μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, μειώνοντας την έκθεση χωρίς χειροκίνητο καθαρισμό.
Ειδοποιήσεις Email
Οι πελάτες λαμβάνουν αυτόματα email όταν είναι διαθέσιμα νέα αρχεία, εξαλείφοντας την ανάγκη να τους ειδοποιείτε ξεχωριστά μετά από κάθε μεταφόρτωση.
Προσαρμοσμένο branding
Προσαρμόσιμα θέματα και λογότυπα παρουσιάζουν μια επαγγελματική, white-labeled πύλη αρχείων που αντικατοπτρίζει την ταυτότητα του πρακτορείου ή της επιχείρησής σας αντί για μια γενική υπηρεσία.
Γιατί να τρέξω ProjectSend στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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