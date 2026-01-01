Το ProjectSend είναι μια πλατφόρμα παράδοσης αρχείων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη για επιχειρήσεις που χρειάζονται να μοιράζονται αρχεία με συγκεκριμένους πελάτες αντί με το κοινό. Κάθε πελάτης αποκτά τη δική του σύνδεση και βλέπει μόνο τα αρχεία που του έχουν ανατεθεί, ενώ οι διαχειριστές παρακολουθούν κάθε λήψη, ορίζουν ημερομηνίες λήξης σε ευαίσθητο υλικό και λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν οι παραλήπτες έχουν πρόσβαση σε νέες μεταφορτώσεις - δημιουργώντας μια υπεύθυνη, επώνυμη εναλλακτική λύση έναντι των γενικών συνδέσμων cloud storage.

Το hosting του ProjectSend στο VPS σας διατηρεί τα εμπιστευτικά αρχεία πελατών - συμβόλαια, οικονομικά έγγραφα, στοιχεία σχεδιασμού - σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, χωρίς όρια αποθήκευσης και με τη δυνατότητα προσαρμογής της επωνυμίας ώστε να ταιριάζει με την εταιρική σας ταυτότητα.