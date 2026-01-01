Αναπτύξτε το EmailEngine με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted email API που συνδέει λογαριασμούς IMAP και SMTP και τους καθιστά διαθέσιμους ως ένα ενοποιημένο REST interface.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με EmailEngine
Το EmailEngine είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη υπηρεσία που συνδέεται με γραμματοκιβώτια IMAP και SMTP — συμπεριλαμβανομένων των Gmail, Outlook και οποιουδήποτε τυπικού παρόχου — και εκθέτει όλες τις λειτουργίες email μέσω ενός ενιαίου REST API. Αντί να γράφουν κώδικα εφαρμογής που επικοινωνεί απευθείας με το IMAP, οι προγραμματιστές καταχωρούν λογαριασμούς email στο EmailEngine και στη συνέχεια στέλνουν, λαμβάνουν, αναζητούν και συγχρονίζουν email μέσω καθαρών HTTP endpoints.
Η αυτο-φιλοξενία του EmailEngine στο δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια λογαριασμού email και τα δεδομένα μηνυμάτων εντός της δικής σας υποδομής. Το EmailEngine χειρίζεται την επανασύνδεση, την κρυπτογράφηση διαπιστευτηρίων και την παράδοση webhooks, έτσι ώστε ο κώδικας της εφαρμογής να παραμένει επικεντρωμένος στην επιχειρηματική λογική αντί στον χειρισμό πρωτοκόλλων email. Περιλαμβάνεται μια δοκιμαστική περίοδος 14 ημερών· απαιτείται άδεια για συνεχή χρήση σε παραγωγή.
Βασικά χαρακτηριστικά του EmailEngine
Ενοποιημένο email REST API
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες IMAP και SMTP - αποστολή, λήψη, αναζήτηση, συγχρονισμός - μέσω ενός ενιαίου HTTP endpoint ανεξάρτητα από τον πάροχο email.
Διαχείριση πολλών λογαριασμών
Καταχωρίστε πολλούς λογαριασμούς email από οποιονδήποτε πάροχο και διαχειριστείτε όλα τα εισερχόμενα μέσω ενός ενιαίου API χωρίς εργασία ενσωμάτωσης ανά πάροχο.
Παράδοση συμβάντος Webhook
Λάβετε ειδοποιήσεις HTTP σε πραγματικό χρόνο όταν φτάνουν νέα email, διαβάζονται μηνύματα ή αλλάζει η κατάσταση του mailbox, χωρίς polling.
Κρυπτογράφηση διαπιστευτηρίων
Όλοι οι αποθηκευμένοι κωδικοί πρόσβασης λογαριασμών email και τα OAuth tokens κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας το master secret key που διαμορφώνετε κατά το deployment.
SMTP proxy υποβολής
Στείλτε email εκ μέρους των εγγεγραμμένων λογαριασμών μέσω ενός ενσωματωμένου SMTP proxy χωρίς να εκθέτετε ακατέργαστα διαπιστευτήρια σε υπηρεσίες αποστολής.
Γιατί να τρέξω EmailEngine στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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