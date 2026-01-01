Το EmailEngine είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη υπηρεσία που συνδέεται με γραμματοκιβώτια IMAP και SMTP — συμπεριλαμβανομένων των Gmail, Outlook και οποιουδήποτε τυπικού παρόχου — και εκθέτει όλες τις λειτουργίες email μέσω ενός ενιαίου REST API. Αντί να γράφουν κώδικα εφαρμογής που επικοινωνεί απευθείας με το IMAP, οι προγραμματιστές καταχωρούν λογαριασμούς email στο EmailEngine και στη συνέχεια στέλνουν, λαμβάνουν, αναζητούν και συγχρονίζουν email μέσω καθαρών HTTP endpoints.

Η αυτο-φιλοξενία του EmailEngine στο δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια λογαριασμού email και τα δεδομένα μηνυμάτων εντός της δικής σας υποδομής. Το EmailEngine χειρίζεται την επανασύνδεση, την κρυπτογράφηση διαπιστευτηρίων και την παράδοση webhooks, έτσι ώστε ο κώδικας της εφαρμογής να παραμένει επικεντρωμένος στην επιχειρηματική λογική αντί στον χειρισμό πρωτοκόλλων email. Περιλαμβάνεται μια δοκιμαστική περίοδος 14 ημερών· απαιτείται άδεια για συνεχή χρήση σε παραγωγή.