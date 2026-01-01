Το Sharkey είναι ένα fork του Misskey που παρακολουθεί την upstream ανάπτυξη και προσφέρει μια εκλεπτυσμένη κοινωνική εμπειρία για το fediverse. Μιλάει εγγενώς το ActivityPub, έτσι ώστε η κοινότητά σας να μπορεί να ακολουθεί και να αλληλεπιδρά με λογαριασμούς σε Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed και το υπόλοιπο ομοσπονδιακό δίκτυο χωρίς καμία γέφυρα.

Σε σύγκριση με το upstream Misskey, το Sharkey προσθέτει ομοσπονδιακή επεξεργασία αναρτήσεων, ομοσπονδιακά φόντα προφίλ, συμβατότητα με το Mastodon client API και δεκάδες βελτιώσεις UX που προκύπτουν από την ανατροφοδότηση της κοινότητας. Η αυτο-φιλοξενία του Sharkey στο δικό σας VPS διατηρεί το χρονολόγιό σας, τα μέσα και το γράφημα των ακολούθων σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς κανένας ιδιοκτήτης πλατφόρμας να αποφασίζει ποιον μπορείτε να προσεγγίσετε.