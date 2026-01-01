Αναπτύξτε το Sharkey με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ομοσπονδιακός microblogging server βασισμένος στο Misskey με βελτιωμένη απόδοση, υποστήριξη Mastodon API και σύγχρονο UX.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Sharkey
Το Sharkey είναι ένα fork του Misskey που παρακολουθεί την upstream ανάπτυξη και προσφέρει μια εκλεπτυσμένη κοινωνική εμπειρία για το fediverse. Μιλάει εγγενώς το ActivityPub, έτσι ώστε η κοινότητά σας να μπορεί να ακολουθεί και να αλληλεπιδρά με λογαριασμούς σε Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed και το υπόλοιπο ομοσπονδιακό δίκτυο χωρίς καμία γέφυρα.
Σε σύγκριση με το upstream Misskey, το Sharkey προσθέτει ομοσπονδιακή επεξεργασία αναρτήσεων, ομοσπονδιακά φόντα προφίλ, συμβατότητα με το Mastodon client API και δεκάδες βελτιώσεις UX που προκύπτουν από την ανατροφοδότηση της κοινότητας. Η αυτο-φιλοξενία του Sharkey στο δικό σας VPS διατηρεί το χρονολόγιό σας, τα μέσα και το γράφημα των ακολούθων σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς κανένας ιδιοκτήτης πλατφόρμας να αποφασίζει ποιον μπορείτε να προσεγγίσετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Sharkey
Ομοσπονδία ActivityPub
Συνδεθείτε με Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed, και κάθε άλλο server ActivityPub για να προσεγγίσετε ολόκληρο το fediverse από τη δική σας instance.
Mastodon API συμβατό
Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε client Mastodon τρίτου μέρους για να δημοσιεύετε και να περιηγείστε, ενώ εξακολουθείτε να επωφελείστε από λειτουργίες τύπου Misskey στο παρασκήνιο.
Προσαρμοσμένα emoji και αντιδράσεις
Ανεβάστε προσαρμοσμένα emoji σε όλο τον server και αντιδράστε σε οποιαδήποτε ανάρτηση με αυτά, μετατρέποντας τις χρονογραμμές σε εκφραστικές συνομιλίες πέρα από το απλό κείμενο.
Ομοσπονδιακή μετά-επεξεργασία
Επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις μετά τη δημοσίευση και η αλλαγή να διαδοθεί ομαλά σε απομακρυσμένες παρουσίες, διατηρώντας πλήρες ιστορικό επεξεργασιών.
Κεραίες και λίστες
Δημιουργήστε κεραίες βάσει λέξεων-κλειδιών και επιμελημένες λίστες χρηστών για να φιλτράρετε χρονογραμμές, να ακολουθείτε θέματα και να μην χάνετε ποτέ αναρτήσεις που σας ενδιαφέρουν.
Προώθηση της διαχείρισης μέσων
Οργανώστε τις ανεβασμένες εικόνες, βίντεο και αρχεία σε ένα ενσωματωμένο Drive με φακέλους, αναζήτηση και επαναχρησιμοποίηση σε αναρτήσεις και στοιχεία προφίλ.
Γιατί να τρέξω Sharkey στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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