Αναπτύξτε το Quasarr με ένα κλικ.
Γέφυρα JDownloader που εκθέτει έναν Newznab indexer και έναν SABnzbd download client για ολόκληρο το Arr media stack.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Quasarr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Quasarr
Το Quasarr είναι μια ελαφριά υπηρεσία Python που προσποιείται ότι είναι και Newznab indexer και SABnzbd download client, και στη συνέχεια στέλνει κάθε λήψη στο JDownloader 2 μέσω του My JDownloader cloud API του. Το αποτέλεσμα είναι μια απρόσκοπτη γέφυρα που επιτρέπει στα Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr και Magazarr να αναζητούν και να κατεβάζουν από one-click hosters χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν ποτέ πραγματικό Usenet ή BitTorrent.
Η αυτο-φιλοξενία του Quasarr σε ένα VPS διατηρεί τη γέφυρα online όλο το εικοσιτετράωρο, μαζί με το JDownloader, και περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη ροή αποκρυπτογράφησης CAPTCHA για προστατευμένους συνδέσμους. Οι ενεργοί GitHub sponsors μπορούν να συνδέσουν το SponsorsHelper για να επιλύουν αυτόματα τα CAPTCHA.
Βασικά χαρακτηριστικά του Quasarr
JDownloader γέφυρα
Προωθεί κάθε λήψη από Radarr, Sonarr, Lidarr και Magazarr απευθείας στο JDownloader 2 μέσω του cloud API του My JDownloader.
Newznab indexer
Το Quasarr παρέχει ένα συμβατό με Newznab τελικό σημείο αναζήτησης, ώστε το Arr stack να μπορεί να βρει κυκλοφορίες σε υποστηριζόμενους one-click hosters χρησιμοποιώντας IMDb IDs ή text queries.
Εξομοίωση client SABnzbd
Λειτουργεί ως πρόγραμμα-πελάτης λήψης SABnzbd ώστε τα Radarr, Sonarr και Lidarr να μπορούν να βάζουν σε ουρά, να παρακολουθούν και να εισάγουν ολοκληρωμένες λήψεις χωρίς καμία αλλαγή στη ροή εργασιών τους.
Αποκρυπτογράφηση CAPTCHA
Η ενσωματωμένη αποκρυπτογράφηση συνδέσμων χειρίζεται εκδόσεις προστατευμένες με CAPTCHA, με προαιρετικά scripts Tampermonkey και ενσωμάτωση SponsorsHelper για αυτόματη επίλυση.
Έλεγχος κατηγορίας και κατοπτρισμού
Λίστες επιτρεπόμενων ανά κατηγορία για hostnames και download mirrors διατηρούν τη βιβλιοθήκη σας στις πηγές που εμπιστεύεστε χωρίς να αλλάζουν τη διαμόρφωση του Arr.
Ειδοποιήσεις και auth
Οι προαιρετικές ειδοποιήσεις Discord και Telegram, καθώς και ο έλεγχος ταυτότητας βάσει φόρμας ή HTTP Basic, προστατεύουν το web UI και σας κρατούν ενήμερους.
Γιατί να τρέξω Quasarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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