Το Quasarr είναι μια ελαφριά υπηρεσία Python που προσποιείται ότι είναι και Newznab indexer και SABnzbd download client, και στη συνέχεια στέλνει κάθε λήψη στο JDownloader 2 μέσω του My JDownloader cloud API του. Το αποτέλεσμα είναι μια απρόσκοπτη γέφυρα που επιτρέπει στα Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr και Magazarr να αναζητούν και να κατεβάζουν από one-click hosters χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν ποτέ πραγματικό Usenet ή BitTorrent.

Η αυτο-φιλοξενία του Quasarr σε ένα VPS διατηρεί τη γέφυρα online όλο το εικοσιτετράωρο, μαζί με το JDownloader, και περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη ροή αποκρυπτογράφησης CAPTCHA για προστατευμένους συνδέσμους. Οι ενεργοί GitHub sponsors μπορούν να συνδέσουν το SponsorsHelper για να επιλύουν αυτόματα τα CAPTCHA.