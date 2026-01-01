Το Open Archiver είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα αρχειοθέτησης email βαθμού συμμόρφωσης που λαμβάνει μηνύματα από Gmail, Microsoft 365, γενικούς IMAP servers, και αρχεία PST ή MBOX μαζικής μεταφόρτωσης σε ένα τοπικό αρχείο που δεν παραβιάζεται. Τα email αποθηκεύονται σε τυπική μορφή .eml, αποδιπλασιάζονται, κρυπτογραφούνται σε κατάσταση αδράνειας και ευρετηριάζονται από το Meilisearch με το Apache Tika να αναλύει τα συνημμένα, έτσι ώστε κάθε λέξη μέσα σε αρχεία PDF, έγγραφα Word και υπολογιστικά φύλλα να γίνεται άμεσα αναζητήσιμη.

Η αυτο-φιλοξενία του Open Archiver διατηρεί κάθε μήνυμα, συνημμένο και αρχείο καταγραφής πρόσβασης στη δική σας υποδομή, ενώ εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις retention, legal-hold και audit στις οποίες βασίζονται οι ρυθμιζόμενες βιομηχανίες. Τα file hashes εντοπίζουν παραβιάσεις, οι πολιτικές retention αυτοματοποιούν τη διαχείριση του κύκλου ζωής και ένα αμετάβλητο audit trail καταγράφει κάθε πρόσβαση.