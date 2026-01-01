Αναπτύξτε το Open Archiver με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αρχειοθέτηση email ανοιχτού κώδικα για συμμόρφωση, για Gmail, Microsoft 365, IMAP και εισαγωγές PST, με αναζήτηση πλήρους κειμένου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Open Archiver
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Open Archiver
Το Open Archiver είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα αρχειοθέτησης email βαθμού συμμόρφωσης που λαμβάνει μηνύματα από Gmail, Microsoft 365, γενικούς IMAP servers, και αρχεία PST ή MBOX μαζικής μεταφόρτωσης σε ένα τοπικό αρχείο που δεν παραβιάζεται. Τα email αποθηκεύονται σε τυπική μορφή .eml, αποδιπλασιάζονται, κρυπτογραφούνται σε κατάσταση αδράνειας και ευρετηριάζονται από το Meilisearch με το Apache Tika να αναλύει τα συνημμένα, έτσι ώστε κάθε λέξη μέσα σε αρχεία PDF, έγγραφα Word και υπολογιστικά φύλλα να γίνεται άμεσα αναζητήσιμη.
Η αυτο-φιλοξενία του Open Archiver διατηρεί κάθε μήνυμα, συνημμένο και αρχείο καταγραφής πρόσβασης στη δική σας υποδομή, ενώ εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις retention, legal-hold και audit στις οποίες βασίζονται οι ρυθμιζόμενες βιομηχανίες. Τα file hashes εντοπίζουν παραβιάσεις, οι πολιτικές retention αυτοματοποιούν τη διαχείριση του κύκλου ζωής και ένα αμετάβλητο audit trail καταγράφει κάθε πρόσβαση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Open Archiver
Καθολική λήψη email
Συνδεθείτε σε Gmail, Microsoft 365, γενικά IMAP mailboxes, αρχεία PST, αρχεία MBOX, ή συμπιεσμένες .eml εξαγωγές για εφάπαξ μεταφορές και συνεχή συγχρονισμό σε πραγματικό χρόνο.
Αναζήτηση στα συνημμένα
Το Meilisearch ευρετηριάζει κάθε σώμα email, ενώ το Apache Tika εξάγει κείμενο από PDF, DOCX, XLSX και άλλα συνημμένα, ώστε οι αναζητήσεις να φτάνουν μέσα στα έγγραφα.
Απαραβίαστη αποθήκευση
Κάθε αρχειοθετημένο email και συνημμένο κατακερματίζεται κατά την εισαγωγή, κρυπτογραφείται κατά την αποθήκευση και επαληθεύεται με μια αναφορά ακεραιότητας, ώστε οποιαδήποτε τροποποίηση να ανιχνεύεται άμεσα.
Διατήρηση και audit trail
Οι λεπτομερείς πολιτικές διατήρησης αυτοματοποιούν τη διαχείριση του κύκλου ζωής, ενώ ένα αμετάβλητο αρχείο καταγραφής ελέγχου καταγράφει ποιος απέκτησε πρόσβαση σε ποια μηνύματα και πότε για αναφορές συμμόρφωσης.
Προσθέσιμος αποθηκευτικός χώρος
Αποθηκεύστε τα αρχειοθετημένα email στο τοπικό σύστημα αρχείων VPS ή σε οποιοδήποτε backend αποθήκευσης αντικειμένων συμβατό με S3, όπως το AWS S3 ή το MinIO, χωρίς να αλλάξετε την ανάπτυξη.
Ανασύνθεση θέματος
Η ανακάλυψη συνομιλιών ομαδοποιεί τις απαντήσεις και τις προωθήσεις σε πλήρη νήματα, ώστε οι ερευνητές να μπορούν να εξετάσουν το πλήρες πλαίσιο οποιουδήποτε μηνύματος σε μία προβολή.
Γιατί να τρέξω Open Archiver στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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