Το LLDAP είναι ένας ελαφρύς, με συγκεκριμένη φιλοσοφία διακομιστής ελέγχου ταυτότητας που εκθέτει ένα τυπικό περιβάλλον εργασίας LDAP, υποστηριζόμενο από ένα φιλικό web admin UI. Ενώ οι παραδοσιακές ρυθμίσεις LDAP απαιτούν εκατοντάδες σελίδες schema, ACLs και διαμόρφωσης slapd, το LLDAP παρέχει λογικές προεπιλογές από την αρχή: προκαθορισμένα user/group/email schemas, έναν γραφικό user manager και ένα ενιαίο binary που ξεκινά σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η αυτο-φιλοξενία του LLDAP στο VPS σας παρέχει μια ενιαία πηγή αλήθειας για τους λογαριασμούς χρηστών σε κάθε εφαρμογή αυτο-φιλοξενίας που υποστηρίζει LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana και δεκάδες άλλες — χωρίς το λειτουργικό κόστος του OpenLDAP. Οι χρήστες βρίσκονται σε ένα μέρος, οι αλλαγές κωδικών πρόσβασης διαδίδονται παντού και οι ομάδες ελέγχουν την πρόσβαση κεντρικά.