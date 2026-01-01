Αναπτύξτε LLDAP με ένα κλικ.
Ελαφρύς διακομιστής ελέγχου ταυτότητας που παρέχει ένα προκαθορισμένο, απλοποιημένο LDAP backend για self-hosted εφαρμογές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LLDAP
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LLDAP
Το LLDAP είναι ένας ελαφρύς, με συγκεκριμένη φιλοσοφία διακομιστής ελέγχου ταυτότητας που εκθέτει ένα τυπικό περιβάλλον εργασίας LDAP, υποστηριζόμενο από ένα φιλικό web admin UI. Ενώ οι παραδοσιακές ρυθμίσεις LDAP απαιτούν εκατοντάδες σελίδες schema, ACLs και διαμόρφωσης slapd, το LLDAP παρέχει λογικές προεπιλογές από την αρχή: προκαθορισμένα user/group/email schemas, έναν γραφικό user manager και ένα ενιαίο binary που ξεκινά σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Η αυτο-φιλοξενία του LLDAP στο VPS σας παρέχει μια ενιαία πηγή αλήθειας για τους λογαριασμούς χρηστών σε κάθε εφαρμογή αυτο-φιλοξενίας που υποστηρίζει LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana και δεκάδες άλλες — χωρίς το λειτουργικό κόστος του OpenLDAP. Οι χρήστες βρίσκονται σε ένα μέρος, οι αλλαγές κωδικών πρόσβασης διαδίδονται παντού και οι ομάδες ελέγχουν την πρόσβαση κεντρικά.
Βασικά χαρακτηριστικά του LLDAP
LDAP για όλους εμάς
LDAP server συμβατός με πρότυπα, με λογικές προεπιλογές, ώστε οι εφαρμογές που αναμένουν OpenLDAP να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς το βάρος συντήρησης του σχήματος και των ACL.
Web UI διαχείρισης
Διαχειριστείτε χρήστες, ομάδες και ιδιότητες μέλους μέσω γραφικής διεπαφής - χωρίς αρχεία ldif, χωρίς ldapadd γραμμής εντολών, χωρίς επεξεργασία σχήματος.
Μοναδική πηγή αλήθειας
Κάθε αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή διαβάζει από μία βάση δεδομένων χρηστών, έτσι οι αλλαγές κωδικών πρόσβασης, οι απενεργοποιήσεις και οι ενημερώσεις ιδιότητας μέλους ομάδας εφαρμόζονται παντού ταυτόχρονα.
GraphQL admin API
Αυτοματοποιήστε την παροχή και τη διαχείριση ομάδων μέσω ενός τυποποιημένου GraphQL API επιπλέον του τυπικού interface LDAP bind/search.
Διαδικασία επαναφοράς κωδικού πρόσβασης
Ενσωματωμένη ροή επαναφοράς κωδικού πρόσβασης μέσω email για τελικούς χρήστες, ώστε οι διαχειριστές να μην γίνονται ένα help desk για ξεχασμένους κωδικούς πρόσβασης.
Μικρό αποτύπωμα
Το ενιαίο δυαδικό Rust με διατήρηση SQLite χρησιμοποιεί ελάχιστη CPU και RAM, αφήνοντας περιθώριο στον VPS για τις εφαρμογές που το χρειάζονται πραγματικά.
Γιατί να τρέξω LLDAP στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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