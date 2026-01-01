Το FeatBit είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης λειτουργιών enterprise-grade που επιτρέπει στις ομάδες μηχανικών να αναπτύσσουν κώδικα χρησιμοποιώντας feature flags, να εκτελούν σταδιακές κυκλοφορίες (percentage rollouts), να στοχεύουν συγκεκριμένα τμήματα χρηστών και να κάνουν άμεση επαναφορά χωρίς επανεγκατάσταση. Εγγενή SDKs για δέκα δημοφιλείς γλώσσες και ένας διακομιστής αξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο διατηρούν τις αλλαγές των flags συγχρονισμένες σε όλους τους clients σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Η αυτο-φιλοξενία του FeatBit στον VPS σας διατηρεί τις διαμορφώσεις των flags, τους κανόνες στόχευσης χρηστών και τα αρχεία καταγραφής ελέγχου εντός της υποδομής που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά θέση και χωρίς μηνιαίες ποσοστώσεις αξιολόγησης. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει το UI διαχείρισης, το API, τον διακομιστή αξιολόγησης, την υπηρεσία αναλύσεων και το PostgreSQL προδιαμορφωμένα πίσω από HTTPS.