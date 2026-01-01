Αναπτύξτε το FeatBit με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα feature flag και πειραματισμού ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη ως αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική του LaunchDarkly.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FeatBit
Το FeatBit είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης λειτουργιών enterprise-grade που επιτρέπει στις ομάδες μηχανικών να αναπτύσσουν κώδικα χρησιμοποιώντας feature flags, να εκτελούν σταδιακές κυκλοφορίες (percentage rollouts), να στοχεύουν συγκεκριμένα τμήματα χρηστών και να κάνουν άμεση επαναφορά χωρίς επανεγκατάσταση. Εγγενή SDKs για δέκα δημοφιλείς γλώσσες και ένας διακομιστής αξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο διατηρούν τις αλλαγές των flags συγχρονισμένες σε όλους τους clients σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.
Η αυτο-φιλοξενία του FeatBit στον VPS σας διατηρεί τις διαμορφώσεις των flags, τους κανόνες στόχευσης χρηστών και τα αρχεία καταγραφής ελέγχου εντός της υποδομής που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά θέση και χωρίς μηνιαίες ποσοστώσεις αξιολόγησης. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει το UI διαχείρισης, το API, τον διακομιστή αξιολόγησης, την υπηρεσία αναλύσεων και το PostgreSQL προδιαμορφωμένα πίσω από HTTPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του FeatBit
Streaming σημαιών πραγματικού χρόνου
Ένας αποκλειστικός διακομιστής αξιολόγησης προωθεί ενημερώσεις λειτουργιών σε SDKs μέσω WebSockets, έτσι ώστε οι αλλαγές να τίθενται σε ισχύ στους clients μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου από την εναλλαγή.
Στοχευμένες κυκλοφορίες χρηστών
Κυκλοφορήστε λειτουργίες βάσει ποσοστού, χαρακτηριστικού χρήστη ή ονομαστικού τμήματος, και συνδυάστε κανόνες για να περιορίσετε τις κυκλοφορίες για συγκεκριμένες ομάδες πριν γίνουν παγκόσμιες.
Εγγενή A/B πειράματα
Συνδέστε τις παραλλαγές flag με τις μετρήσεις προϊόντος και εκτελέστε πειράματα από άκρο σε άκρο με ενσωματωμένα analytics, καταργώντας την ανάγκη για ένα ξεχωριστό εργαλείο πειραματισμού.
Δέκα επίσημα SDKs
Τα SDKs Server και client για JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android και iOS ενσωματώνουν flags σε οποιοδήποτε production stack.
Ίχνος ελέγχου και ιστορικό
Κάθε σημαία, τμήμα και αλλαγή κανόνα καταγράφεται με τον δρώντα, τη χρονοσφραγίδα και το diff, καθιστώντας τα rollbacks και τους ελέγχους συμμόρφωσης απλά.
Οριοθέτηση έργου και περιβάλλοντος
Οργανώστε τις λειτουργίες σε έργα με απομονωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης, δοκιμών και παραγωγής, το καθένα με τα δικά του κλειδιά SDK και κανόνες στόχευσης.
Γιατί να τρέξω FeatBit στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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