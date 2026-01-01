Το Unmanic είναι ένα εργαλείο βελτιστοποίησης βιβλιοθήκης πολυμέσων αυτο-φιλοξενίας (self-hosted) που σαρώνει αυτόματα τα αρχεία σας και τα μετακωδικοποιεί σε συνεπείς μορφές χρησιμοποιώντας το FFmpeg. Αντί να μετατρέπετε αρχεία χειροκίνητα ή να γράφετε scripts, το Unmanic παρακολουθεί συνεχώς έναν κατάλογο βιβλιοθήκης, εντοπίζει αρχεία που δεν ταιριάζουν με τις ρυθμισμένες προεπιλογές εξόδου σας και τα βάζει στην ουρά για επεξεργασία - όλα διαχειριζόμενα μέσω μιας διεπαφής web.

Η αυτο-φιλοξενία του Unmanic σε ένα VPS σας παρέχει μια πάντα ενεργή γραμμή μετατροπής για τη συλλογή πολυμέσων σας. Είτε τυποποιείτε κωδικοποιητές βίντεο (video codecs), μειώνετε τα μεγέθη αρχείων, είτε επεξεργάζεστε εγγραφές DVR, το Unmanic χειρίζεται τις εργασίες στο παρασκήνιο χωρίς να απαιτείται ο επιτραπέζιος υπολογιστής σας να παραμένει ενεργοποιημένος.