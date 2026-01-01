Αναπτύξτε το Unmanic με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος βελτιστοποιητής βιβλιοθήκης πολυμέσων που μετακωδικοποιεί και μετατρέπει αυτόματα αρχεία στις προτιμώμενες μορφές.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Unmanic
Το Unmanic είναι ένα εργαλείο βελτιστοποίησης βιβλιοθήκης πολυμέσων αυτο-φιλοξενίας (self-hosted) που σαρώνει αυτόματα τα αρχεία σας και τα μετακωδικοποιεί σε συνεπείς μορφές χρησιμοποιώντας το FFmpeg. Αντί να μετατρέπετε αρχεία χειροκίνητα ή να γράφετε scripts, το Unmanic παρακολουθεί συνεχώς έναν κατάλογο βιβλιοθήκης, εντοπίζει αρχεία που δεν ταιριάζουν με τις ρυθμισμένες προεπιλογές εξόδου σας και τα βάζει στην ουρά για επεξεργασία - όλα διαχειριζόμενα μέσω μιας διεπαφής web.
Η αυτο-φιλοξενία του Unmanic σε ένα VPS σας παρέχει μια πάντα ενεργή γραμμή μετατροπής για τη συλλογή πολυμέσων σας. Είτε τυποποιείτε κωδικοποιητές βίντεο (video codecs), μειώνετε τα μεγέθη αρχείων, είτε επεξεργάζεστε εγγραφές DVR, το Unmanic χειρίζεται τις εργασίες στο παρασκήνιο χωρίς να απαιτείται ο επιτραπέζιος υπολογιστής σας να παραμένει ενεργοποιημένος.
Βασικά χαρακτηριστικά του Unmanic
Αυτοματοποιημένη σάρωση βιβλιοθήκης
Το Unmanic σαρώνει συνεχώς τον φάκελο πολυμέσων σας και βάζει σε ουρά αρχεία που δεν ταιριάζουν στις διαμορφωμένες προεπιλογές εξόδου σας για επεξεργασία.
Transcoding με τεχνολογία FFmpeg
Μετακωδικοποιήστε βίντεο και ήχο σε οποιαδήποτε μορφή ή κωδικοποιητή που υποστηρίζεται από το FFmpeg, συμπεριλαμβανομένων των H.264, H.265, AV1 και AAC.
Plugin σύστημα
Επεκτείνετε το Unmanic με community plugins για την αφαίρεση διαφημίσεων, τη μετονομασία αρχείων, τη συμπίεση αρχείων και πολλά άλλα.
Παρακολούθηση αρχείων πραγματικού χρόνου
Νέα ή τροποποιημένα αρχεία εντοπίζονται αυτόματα, έτσι ώστε τα πρόσφατα προστιθέμενα μέσα να μπαίνουν στην ουρά για επεξεργασία χωρίς μη αυτόματη παρέμβαση.
Διαχείριση ουράς εργασιών
Διαχειριστείτε ταυτόχρονες εργασίες μετατροπής με μια οπτική ουρά που εμφανίζει ζωντανή πρόοδο, εκτιμώμενο χρόνο και ιστορικό επεξεργασίας.
Γιατί να τρέξω Unmanic στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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