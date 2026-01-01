Αναπτύξτε το ClassroomIO με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύστημα διαχείρισης μάθησης ανοιχτού κώδικα για συμμόρφωση, εκπαίδευση πελατών και προγράμματα εκπαίδευσης συνεργατών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ClassroomIO
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ClassroomIO
Το ClassroomIO είναι ένα πλήρως open-source σύστημα διαχείρισης μάθησης, κατασκευασμένο για εταιρείες που χρειάζονται να διαχειρίζονται εκπαίδευση συμμόρφωσης, ακαδημίες εκπαίδευσης πελατών και προγράμματα πιστοποίησης συνεργατών από μία πλατφόρμα. Περιλαμβάνει απεριόριστα μαθήματα, διδακτικές ενότητες, ασκήσεις, χώρους εργασίας πολλαπλών οργανισμών, πιστοποιητικά με επωνυμία και έναν δημιουργό μαθημάτων με AI που συντάσσει περιγράμματα και περιεχόμενο μαθημάτων για εσάς.
Η αυτο-φιλοξενία του ClassroomIO στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία εκπαιδευομένων, τα αναγνωριστικά πιστοποιητικών και τα δεδομένα ελέγχου εκπαίδευσης υπό τον έλεγχό σας — χωρίς χρεώσεις ανά θέση, χωρίς vendor lock-in και χωρίς τρίτο μέρος μεταξύ του οργανισμού σας και των δεδομένων εκπαίδευσής του. Το σύστημα παρέχεται με Postgres, Redis και αποθήκευση αντικειμένων συμβατή με S3, έτσι ώστε ολόκληρο το LMS να λειτουργεί χωρίς εξωτερικές υπηρεσίες.
Βασικά χαρακτηριστικά του ClassroomIO
Εκπαίδευση συμμόρφωσης
Παρακολουθήστε τις προθεσμίες, τις ανανεώσεις, τις περιόδους χάριτος και τις απαλλαγές με επώνυμα πιστοποιητικά και προσαρμοσμένα αναγνωριστικά για ρυθμιζόμενα προγράμματα κατάρτισης.
AI Δημιουργός Μαθημάτων
Δημιουργήστε περιγράμματα μαθημάτων, περιεχόμενο μαθημάτων και εργασίες χρησιμοποιώντας τα Gemini, GPT-4o ή Claude — και στη συνέχεια βελτιώστε την έξοδο στον επεξεργαστή.
AI Δάσκαλος Μαθημάτων
Ο βοηθός AI εντός μαθήματος απαντά σε ερωτήσεις μαθητών στη σελίδα, βασισμένος στο περιβάλλον υλικό του μαθήματος.
Προγράμματα και ομάδες
Ομαδοποιήστε μαθήματα σε προγράμματα με στόχους, προγραμματισμό ομάδων, διαχείριση ομάδων και κοινή παρακολούθηση προόδου.
Πολυοργανωσιακοί χώροι εργασίας
Διαχειριστείτε ξεχωριστούς οργανισμούς με το δικό τους branding, προσαρμοσμένα domains και εκπαιδευτικούς από μία ενιαία ClassroomIO instance.
REST API και Webhooks
Εγγράψτε χρήστες, ενεργοποιήστε αυτοματισμούς και λάβετε συμβάντα όπως certificate.issued ή enrollment.completed για να ενσωματώσετε το ClassroomIO στο stack σας.
Γιατί να τρέξω ClassroomIO στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
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Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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