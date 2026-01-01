Το ClassroomIO είναι ένα πλήρως open-source σύστημα διαχείρισης μάθησης, κατασκευασμένο για εταιρείες που χρειάζονται να διαχειρίζονται εκπαίδευση συμμόρφωσης, ακαδημίες εκπαίδευσης πελατών και προγράμματα πιστοποίησης συνεργατών από μία πλατφόρμα. Περιλαμβάνει απεριόριστα μαθήματα, διδακτικές ενότητες, ασκήσεις, χώρους εργασίας πολλαπλών οργανισμών, πιστοποιητικά με επωνυμία και έναν δημιουργό μαθημάτων με AI που συντάσσει περιγράμματα και περιεχόμενο μαθημάτων για εσάς.

Η αυτο-φιλοξενία του ClassroomIO στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία εκπαιδευομένων, τα αναγνωριστικά πιστοποιητικών και τα δεδομένα ελέγχου εκπαίδευσης υπό τον έλεγχό σας — χωρίς χρεώσεις ανά θέση, χωρίς vendor lock-in και χωρίς τρίτο μέρος μεταξύ του οργανισμού σας και των δεδομένων εκπαίδευσής του. Το σύστημα παρέχεται με Postgres, Redis και αποθήκευση αντικειμένων συμβατή με S3, έτσι ώστε ολόκληρο το LMS να λειτουργεί χωρίς εξωτερικές υπηρεσίες.