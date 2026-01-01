Αναπτύξτε το Razzia με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη real-time πλατφόρμα κουίζ για τη διεξαγωγή multiplayer εκδηλώσεων κουίζ από το δικό σας VPS.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Razzia
Το Razzia είναι μια πλατφόρμα κουίζ σε πραγματικό χρόνο, ανοιχτού κώδικα και αυτο-φιλοξενούμενη, σχεδιασμένη για ζωντανές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων και μαθήματα στην τάξη. Ένας οικοδεσπότης δημιουργεί μια αίθουσα παιχνιδιού μέσω του πίνακα ελέγχου διαχειριστή που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, μοιράζεται τον κωδικό αίθουσας με τους συμμετέχοντες και ελέγχει τον ρυθμό του κουίζ — όλα αυτά λειτουργούν σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να απαιτείται λήψη εφαρμογής από τους συμμετέχοντες.
Η αυτο-φιλοξενία του Razzia στο δικό σας VPS διατηρεί το περιεχόμενο του κουίζ και τα δεδομένα των συμμετεχόντων ιδιωτικά, χωρίς χρεώσεις ανά παιχνίδι ή εξάρτηση από υπηρεσία τρίτου μέρους. Η ελαφριά ανάπτυξη με ένα κοντέινερ το καθιστά πρακτικό τόσο για ad hoc εκδηλώσεις όσο και για τακτικές επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ομάδας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Razzia
Multiplayer σε πραγματικό χρόνο
Το ζωντανό παιχνίδι με την υποστήριξη WebSocket παρέχει ερωτήσεις και σκορ σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα, χωρίς αισθητό lag, ακόμη και σε διαφορετικά δίκτυα.
Χωρίς εφαρμογή
Οι συμμετέχοντες συνδέονται άμεσα μέσω οποιουδήποτε σύγχρονου browser χρησιμοποιώντας έναν κωδικό δωματίου - χωρίς λογαριασμό, χωρίς εγκατάσταση και χωρίς την ταλαιπωρία της εγγραφής πριν ξεκινήσει το κουίζ.
Πίνακας ελέγχου διαχειριστή
Η με κωδικό πρόσβασης προστατευμένη διεπαφή /manager δίνει στον οικοδεσπότη πλήρη έλεγχο της ροής του παιχνιδιού - έναρξη, προώθηση και τερματισμό γύρων με τον δικό του ρυθμό.
Προσαρμοσμένο περιεχόμενο κουίζ
Ορίστε κουίζ ως αρχεία JSON αποθηκευμένα στον server σας, δίνοντάς σας πλήρη ιδιοκτησία επί των ερωτήσεων, των απαντήσεων και της βαθμολόγησης χωρίς κανένα vendor lock-in.
Ταυτόχρονες αίθουσες
Εκτελέστε πολλαπλά ανεξάρτητα δωμάτια παιχνιδιών από μία μόνο παρουσία, έτσι ώστε μία υλοποίηση να μπορεί να εξυπηρετήσει πολλές ομάδες ή συνεδρίες ταυτόχρονα.
Γιατί να τρέξω Razzia στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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