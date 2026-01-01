Το Razzia είναι μια πλατφόρμα κουίζ σε πραγματικό χρόνο, ανοιχτού κώδικα και αυτο-φιλοξενούμενη, σχεδιασμένη για ζωντανές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων και μαθήματα στην τάξη. Ένας οικοδεσπότης δημιουργεί μια αίθουσα παιχνιδιού μέσω του πίνακα ελέγχου διαχειριστή που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, μοιράζεται τον κωδικό αίθουσας με τους συμμετέχοντες και ελέγχει τον ρυθμό του κουίζ — όλα αυτά λειτουργούν σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να απαιτείται λήψη εφαρμογής από τους συμμετέχοντες.

Η αυτο-φιλοξενία του Razzia στο δικό σας VPS διατηρεί το περιεχόμενο του κουίζ και τα δεδομένα των συμμετεχόντων ιδιωτικά, χωρίς χρεώσεις ανά παιχνίδι ή εξάρτηση από υπηρεσία τρίτου μέρους. Η ελαφριά ανάπτυξη με ένα κοντέινερ το καθιστά πρακτικό τόσο για ad hoc εκδηλώσεις όσο και για τακτικές επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ομάδας.