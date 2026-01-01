Αναπτύξτε το Slash με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαχειριστής συντομεύσεων self-hosted που μετατρέπει μεγάλες διευθύνσεις URL σε αξιομνημόνευτους συνδέσμους s/ προσβάσιμους απευθείας από τη γραμμή διευθύνσεων του browser σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Slash
Το Slash είναι ένας self-hosted διαχειριστής συντομεύσεων συνδέσμων για άτομα και ομάδες που θέλουν έναν πιο καθαρό τρόπο να μοιράζονται και να έχουν πρόσβαση σε URL. Αντί για σελιδοδείκτες διασκορπισμένους σε προγράμματα περιήγησης ή δύσκολους στην απομνημόνευση συνδέσμους ανακατεύθυνσης, το Slash σάς επιτρέπει να ορίζετε συντομεύσεις με πρόθεμα s/ - πληκτρολογήστε s/docs στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας (με την επέκταση εγκατεστημένη) και μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Οι συντομεύσεις μπορούν να επισημανθούν με ετικέτες, να ομαδοποιηθούν σε συλλογές με δυνατότητα κοινής χρήσης και να περιοριστούν στην ομάδα σας ή να παραμείνουν ιδιωτικές.
Σε αντίθεση με τους hosted συντομευτές συνδέσμων που καταγράφουν την επισκεψιμότητά σας και εμπορευματοποιούν τα δεδομένα σας, το self-hosting του Slash σε ένα VPS διατηρεί όλα τα αναλυτικά στοιχεία συντομεύσεων και τα δεδομένα χρήσης σε υποδομή που ελέγχετε - δεν απαιτείται συνδρομή, καμία εξωτερική υπηρεσία για εμπιστοσύνη και κανένα όριο στον αριθμό των συντομεύσεων που μπορείτε να δημιουργήσετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Slash
Συντομεύσεις γραμμής διευθύνσεων προγράμματος περιήγησης
Οι επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης για Chrome και Firefox σάς επιτρέπουν να πληκτρολογείτε s/shortcut απευθείας στη γραμμή διευθύνσεων για να μεταβείτε σε οποιαδήποτε αποθηκευμένη URL - χωρίς να χρειάζονται επιπλέον κλικ ή αναζήτηση.
Κοινόχρηστες συλλογές
Ομαδοποιήστε σχετικές συντομεύσεις σε επιμελημένες συλλογές και μοιραστείτε τις με την ομάδα σας ή δημόσια μέσω ενός ενιαίου συνδέσμου.
Αναλύσεις συνδέσμων
Παρακολουθήστε πόσο συχνά γίνεται πρόσβαση σε κάθε συντόμευση και δείτε τις πηγές επισκεψιμότητας, ώστε να γνωρίζετε ποιοι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται ενεργά και ποιοι μπορούν να αποσυρθούν.
Οργάνωση βάσει ετικετών
Προσθέστε ετικέτες σε συντομεύσεις για γρήγορο φιλτράρισμα και ανακάλυψη σε μια αυξανόμενη βιβλιοθήκη εσωτερικών και ομαδικών συνδέσμων.
Κοινή χρήση συντομεύσεων ομάδας
Δημιουργήστε συντομεύσεις ορατές σε όλα τα μέλη του χώρου εργασίας ή περιορίστε τις στον εαυτό σας - διατηρώντας τους εσωτερικούς και προσωπικούς συνδέσμους οργανωμένους σε ένα μέρος.
Γιατί να τρέξω Slash στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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