Το Slash είναι ένας self-hosted διαχειριστής συντομεύσεων συνδέσμων για άτομα και ομάδες που θέλουν έναν πιο καθαρό τρόπο να μοιράζονται και να έχουν πρόσβαση σε URL. Αντί για σελιδοδείκτες διασκορπισμένους σε προγράμματα περιήγησης ή δύσκολους στην απομνημόνευση συνδέσμους ανακατεύθυνσης, το Slash σάς επιτρέπει να ορίζετε συντομεύσεις με πρόθεμα s/ - πληκτρολογήστε s/docs στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας (με την επέκταση εγκατεστημένη) και μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Οι συντομεύσεις μπορούν να επισημανθούν με ετικέτες, να ομαδοποιηθούν σε συλλογές με δυνατότητα κοινής χρήσης και να περιοριστούν στην ομάδα σας ή να παραμείνουν ιδιωτικές.

Σε αντίθεση με τους hosted συντομευτές συνδέσμων που καταγράφουν την επισκεψιμότητά σας και εμπορευματοποιούν τα δεδομένα σας, το self-hosting του Slash σε ένα VPS διατηρεί όλα τα αναλυτικά στοιχεία συντομεύσεων και τα δεδομένα χρήσης σε υποδομή που ελέγχετε - δεν απαιτείται συνδρομή, καμία εξωτερική υπηρεσία για εμπιστοσύνη και κανένα όριο στον αριθμό των συντομεύσεων που μπορείτε να δημιουργήσετε.