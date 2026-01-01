Αναπτύξτε το Checkmate με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα παρακολούθησης server ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση του uptime, της απόδοσης και της υγείας της υποδομής σε πραγματικό χρόνο.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Checkmate
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Checkmate
Το Checkmate είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης server ανοιχτού κώδικα που παρακολουθεί το uptime, την απόδοση και την υγεία σε όλους τους servers και τις υπηρεσίες σας από ένα ενιαίο web-based dashboard. Παρέχει διαμορφώσιμους ελέγχους υγείας, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, ανάλυση ιστορικών τάσεων, ενσωμάτωση Google PageSpeed Insights και παρακολούθηση Docker container — όλα αυτά χωρίς να βασίζεται σε μια επί πληρωμή υπηρεσία παρακολούθησης SaaS.
Η εγκατάσταση του Checkmate σε ένα αποκλειστικό VPS διατηρεί την υποδομή παρακολούθησής σας ανεξάρτητη από τα συστήματα που παρακολουθεί, αποτρέποντας μια ενιαία διακοπή λειτουργίας από το να θέσει εκτός λειτουργίας τόσο την εφαρμογή σας όσο και την ικανότητά σας να την εντοπίσετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Checkmate
Παρακολούθηση Uptime σε πραγματικό χρόνο
Ελέγχει συνεχώς τους servers και τις υπηρεσίες σας, ώστε να γνωρίζετε αμέσως μόλις κάτι τεθεί εκτός λειτουργίας, και όχι αφού αρχίσουν να παραπονιούνται οι χρήστες.
Email ειδοποιήσεις διακοπής λειτουργίας
Στέλνει άμεσες ειδοποιήσεις όταν οι υπηρεσίες πέφτουν και όταν αποκαθίστανται, κρατώντας την ομάδα σας ενήμερη χωρίς μη αυτόματους ελέγχους στο dashboard.
PageSpeed ενσωμάτωση
Αντλεί μετρήσεις του Google PageSpeed Insights μαζί με δεδομένα uptime, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τόσο τη διαθεσιμότητα όσο και την απόδοση που βλέπει ο χρήστης, σε ένα σημείο.
Παρακολούθηση Docker Container
Παρακολουθεί εφαρμογές σε containers μέσω πρόσβασης στο socket του Docker, παρέχοντας ορατότητα στην υγεία τόσο σε επίπεδο host όσο και σε επίπεδο container ταυτόχρονα.
Ανάλυση ιστορικών τάσεων
Αποθηκεύει το ιστορικό uptime με την πάροδο του χρόνου, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε επαναλαμβανόμενες διακοπές λειτουργίας, να μετρήσετε τη συμμόρφωση με το SLA και να δικαιολογήσετε τις επενδύσεις υποδομής.
Γιατί να τρέχω Checkmate στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.