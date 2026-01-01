Το Checkmate είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης server ανοιχτού κώδικα που παρακολουθεί το uptime, την απόδοση και την υγεία σε όλους τους servers και τις υπηρεσίες σας από ένα ενιαίο web-based dashboard. Παρέχει διαμορφώσιμους ελέγχους υγείας, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, ανάλυση ιστορικών τάσεων, ενσωμάτωση Google PageSpeed Insights και παρακολούθηση Docker container — όλα αυτά χωρίς να βασίζεται σε μια επί πληρωμή υπηρεσία παρακολούθησης SaaS.

Η εγκατάσταση του Checkmate σε ένα αποκλειστικό VPS διατηρεί την υποδομή παρακολούθησής σας ανεξάρτητη από τα συστήματα που παρακολουθεί, αποτρέποντας μια ενιαία διακοπή λειτουργίας από το να θέσει εκτός λειτουργίας τόσο την εφαρμογή σας όσο και την ικανότητά σας να την εντοπίσετε.