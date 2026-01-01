Αναπτύξτε το Fasten Health με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος προσωπικός και οικογενειακός διαχειριστής ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου που ενοποιεί δεδομένα υγείας από παρόχους και συσκευές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Fasten Health
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Fasten Health
Το Fasten On-Prem είναι ένας open-source self-hosted διαχειριστής electronic medical record (EMR) που επιτρέπει σε άτομα και οικογένειες να ενοποιούν δεδομένα υγείας από γιατρούς, νοσοκομεία, εργαστήρια και συνδεδεμένες συσκευές σε ένα ενιαίο ιδιωτικό αρχείο. Βασισμένο στο πρότυπο δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης FHIR και γραμμένο σε Go, εισάγει αρχεία μέσω μη αυτόματης καταχώρισης και μεταφορτώσεων FHIR Bundle που εξάγονται από πύλες ασθενών, και τα αποδίδει σε ένα ενοποιημένο χρονοδιάγραμμα μαζί με σημειώσεις, καταστάσεις, φάρμακα, αλλεργίες και αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων.
Το self-hosting του Fasten στο δικό σας VPS διατηρεί προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα υγείας εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για έναν πάροχο ιατρικών αρχείων SaaS - σημαντικό δεδομένου του πόσο ευαίσθητο είναι το ιατρικό ιστορικό. Η κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων SQLite, το single-binary Go runtime και η εγγραφή ανά χρήστη σημαίνουν ότι ένα μικρό VPS φιλοξενεί άνετα ένα πλήρες προσωπικό ή οικογενειακό αρχείο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Fasten Health
FHIR Bundle εισαγωγή
Ανεβάστε FHIR Bundles που εξήχθησαν από patient portals ή άλλα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για να εισαγάγετε το υπάρχον ιατρικό ιστορικό στο αρχείο.
FHIR-εγγενής αποθήκευση
Διατηρούνται οι καταγραφές στην αρχική τους μορφή πόρου FHIR, ώστε τα δομημένα ερωτήματα, οι εξαγωγές και η μεταγενέστερη επεξεργασία να παραμένουν ουδέτερα ως προς τον προμηθευτή.
Χειροκίνητη καταχώριση
Προσθέστε χειροκίνητα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, παθήσεις, φάρμακα, εμβολιασμούς και σημειώσεις για επισκέψεις, παρόχους ή προϋπάρχοντα αρχεία που προϋπήρχαν της πρόσβασης στο FHIR.
Οικογενειακοί λογαριασμοί
Διαχειριστείτε αρχεία για συνεργάτες, παιδιά ή ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας από μία μόνο εγκατάσταση με ξεχωριστούς λογαριασμούς χρηστών.
Κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων
Η βάση δεδομένων SQLite είναι κρυπτογραφημένη εν ηρεμία από προεπιλογή, προστατεύοντας ευαίσθητα ιατρικά αρχεία στον δίσκο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Συνημμένα έγγραφα
Επισυνάψτε σαρωμένα έγγραφα, απεικονίσεις και αρχεία PDF σε επισκέψεις, ώστε το πλήρες ιατρικό ιστορικό να βρίσκεται σε ένα ενιαίο, αναζητήσιμο σημείο.
Γιατί να τρέξω Fasten Health στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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