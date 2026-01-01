Το Fasten On-Prem είναι ένας open-source self-hosted διαχειριστής electronic medical record (EMR) που επιτρέπει σε άτομα και οικογένειες να ενοποιούν δεδομένα υγείας από γιατρούς, νοσοκομεία, εργαστήρια και συνδεδεμένες συσκευές σε ένα ενιαίο ιδιωτικό αρχείο. Βασισμένο στο πρότυπο δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης FHIR και γραμμένο σε Go, εισάγει αρχεία μέσω μη αυτόματης καταχώρισης και μεταφορτώσεων FHIR Bundle που εξάγονται από πύλες ασθενών, και τα αποδίδει σε ένα ενοποιημένο χρονοδιάγραμμα μαζί με σημειώσεις, καταστάσεις, φάρμακα, αλλεργίες και αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων.

Το self-hosting του Fasten στο δικό σας VPS διατηρεί προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα υγείας εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για έναν πάροχο ιατρικών αρχείων SaaS - σημαντικό δεδομένου του πόσο ευαίσθητο είναι το ιατρικό ιστορικό. Η κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων SQLite, το single-binary Go runtime και η εγγραφή ανά χρήστη σημαίνουν ότι ένα μικρό VPS φιλοξενεί άνετα ένα πλήρες προσωπικό ή οικογενειακό αρχείο.