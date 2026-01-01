Έκπτωση έως 69% για Fasten Health

Αναπτύξτε το Fasten Health με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Αυτο-φιλοξενούμενος προσωπικός και οικογενειακός διαχειριστής ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου που ενοποιεί δεδομένα υγείας από παρόχους και συσκευές.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Fasten Health με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Fasten Health

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Fasten Health

Το Fasten On-Prem είναι ένας open-source self-hosted διαχειριστής electronic medical record (EMR) που επιτρέπει σε άτομα και οικογένειες να ενοποιούν δεδομένα υγείας από γιατρούς, νοσοκομεία, εργαστήρια και συνδεδεμένες συσκευές σε ένα ενιαίο ιδιωτικό αρχείο. Βασισμένο στο πρότυπο δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης FHIR και γραμμένο σε Go, εισάγει αρχεία μέσω μη αυτόματης καταχώρισης και μεταφορτώσεων FHIR Bundle που εξάγονται από πύλες ασθενών, και τα αποδίδει σε ένα ενοποιημένο χρονοδιάγραμμα μαζί με σημειώσεις, καταστάσεις, φάρμακα, αλλεργίες και αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων.

Το self-hosting του Fasten στο δικό σας VPS διατηρεί προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα υγείας εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για έναν πάροχο ιατρικών αρχείων SaaS - σημαντικό δεδομένου του πόσο ευαίσθητο είναι το ιατρικό ιστορικό. Η κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων SQLite, το single-binary Go runtime και η εγγραφή ανά χρήστη σημαίνουν ότι ένα μικρό VPS φιλοξενεί άνετα ένα πλήρες προσωπικό ή οικογενειακό αρχείο.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Fasten Health

FHIR Bundle εισαγωγή

Ανεβάστε FHIR Bundles που εξήχθησαν από patient portals ή άλλα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για να εισαγάγετε το υπάρχον ιατρικό ιστορικό στο αρχείο.

FHIR-εγγενής αποθήκευση

Διατηρούνται οι καταγραφές στην αρχική τους μορφή πόρου FHIR, ώστε τα δομημένα ερωτήματα, οι εξαγωγές και η μεταγενέστερη επεξεργασία να παραμένουν ουδέτερα ως προς τον προμηθευτή.

Χειροκίνητη καταχώριση

Προσθέστε χειροκίνητα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, παθήσεις, φάρμακα, εμβολιασμούς και σημειώσεις για επισκέψεις, παρόχους ή προϋπάρχοντα αρχεία που προϋπήρχαν της πρόσβασης στο FHIR.

Οικογενειακοί λογαριασμοί

Διαχειριστείτε αρχεία για συνεργάτες, παιδιά ή ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας από μία μόνο εγκατάσταση με ξεχωριστούς λογαριασμούς χρηστών.

Κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων SQLite είναι κρυπτογραφημένη εν ηρεμία από προεπιλογή, προστατεύοντας ευαίσθητα ιατρικά αρχεία στον δίσκο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Συνημμένα έγγραφα

Επισυνάψτε σαρωμένα έγγραφα, απεικονίσεις και αρχεία PDF σε επισκέψεις, ώστε το πλήρες ιατρικό ιστορικό να βρίσκεται σε ένα ενιαίο, αναζητήσιμο σημείο.

Γιατί να τρέξω Fasten Health στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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