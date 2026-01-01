Το Hemmelig είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή για την κοινή χρήση ευαίσθητων πληροφοριών μέσω κρυπτογραφημένων, αυτοκαταστρεφόμενων συνδέσμων. Οι κωδικοί πρόσβασης, τα κλειδιά API και οι ιδιωτικές σημειώσεις κρυπτογραφούνται από την πλευρά του πελάτη πριν καν φύγουν από το πρόγραμμα περιήγησης, έτσι ο διακομιστής αποθηκεύει μόνο κρυπτογραφημένο κείμενο που δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει. Κάθε μυστικό μπορεί να κλειδωθεί πίσω από μια φράση πρόσβασης, να περιοριστεί από IP, να ρυθμιστεί να λήγει μετά από ένα επιλεγμένο χρονικό διάστημα ή να περιοριστεί σε μέγιστο αριθμό προβολών.

Η εκτέλεση του Hemmelig στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε κοινόχρηστο διαπιστευτήριο εκτός υποδομής τρίτων. Εσείς ελέγχετε τους κανόνες διατήρησης, τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης και το όριο κρυπτογράφησης, καθιστώντας το κατάλληλο για ομάδες που παραδίδουν διαπιστευτήρια, δεδομένα πελατών ή οποιοδήποτε φορτίο είναι πολύ ευαίσθητο για να παραμείνει σε email ή ιστορικό συνομιλιών.