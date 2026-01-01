Αναπτύξτε το Hemmelig με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μοιραστείτε κρυπτογραφημένα, αυτοκαταστρεφόμενα μυστικά μέσω συνδέσμων μίας χρήσης που εξαφανίζονται μετά την πρώτη ανάγνωση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Hemmelig
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Hemmelig
Το Hemmelig είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή για την κοινή χρήση ευαίσθητων πληροφοριών μέσω κρυπτογραφημένων, αυτοκαταστρεφόμενων συνδέσμων. Οι κωδικοί πρόσβασης, τα κλειδιά API και οι ιδιωτικές σημειώσεις κρυπτογραφούνται από την πλευρά του πελάτη πριν καν φύγουν από το πρόγραμμα περιήγησης, έτσι ο διακομιστής αποθηκεύει μόνο κρυπτογραφημένο κείμενο που δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει. Κάθε μυστικό μπορεί να κλειδωθεί πίσω από μια φράση πρόσβασης, να περιοριστεί από IP, να ρυθμιστεί να λήγει μετά από ένα επιλεγμένο χρονικό διάστημα ή να περιοριστεί σε μέγιστο αριθμό προβολών.
Η εκτέλεση του Hemmelig στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε κοινόχρηστο διαπιστευτήριο εκτός υποδομής τρίτων. Εσείς ελέγχετε τους κανόνες διατήρησης, τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης και το όριο κρυπτογράφησης, καθιστώντας το κατάλληλο για ομάδες που παραδίδουν διαπιστευτήρια, δεδομένα πελατών ή οποιοδήποτε φορτίο είναι πολύ ευαίσθητο για να παραμείνει σε email ή ιστορικό συνομιλιών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Hemmelig
Κρυπτογράφηση από την πλευρά του πελάτη
Τα μυστικά κρυπτογραφούνται στον browser με AES-256-GCM πριν την αποστολή, έτσι ο server δεν βλέπει ποτέ το απλό κείμενο.
Σύνδεσμοι μίας χρήσης
Κάθε σύνδεσμος αυτοκαταστρέφεται μετά από έναν διαμορφώσιμο αριθμό προβολών ή ένα παράθυρο λήξης, χωρίς να αφήνει κανένα ίχνος.
Προστασία κωδικού πρόσβασης & IP
Κλειδώστε μυστικά με μια προαιρετική φράση πρόσβασης ή περιορίστε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα IP ranges για ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.
Κρυπτογραφημένες μεταφορτώσεις αρχείων
Επισύναψη αρχείων σε ένα μυστικό με την ίδια κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο που εφαρμόζεται στα δεδομένα κειμένου, έτοιμα για πιστοποιημένους χρήστες.
Κοινή χρήση κωδικών QR
Δημιουργήστε QR codes για οποιονδήποτε μυστικό σύνδεσμο, ώστε οι παραλήπτες να μπορούν να τον ανοίξουν σε ένα τηλέφωνο χωρίς να αντιγράφουν μεγάλες URL.
Δεν απαιτείται λογαριασμός
Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει και να ανοίξει ένα μυστικό χωρίς να εγγραφεί, ενώ οι προαιρετικοί λογαριασμοί ξεκλειδώνουν αρχεία και ιστορικό.
Γιατί να τρέξω Hemmelig στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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