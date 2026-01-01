Αναπτύξτε το Penpot με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source πλατφόρμα σχεδιασμού UI/UX και πρωτοτύπων, χτισμένη σε πρότυπα web για σχεδιαστές και προγραμματιστές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Penpot
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Penpot
Το Penpot είναι η πρώτη πλατφόρμα σχεδίασης και πρωτοτύπησης ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε ειδικά για συνεργασία μεταξύ τομέων, μεταξύ σχεδιαστών και προγραμματιστών. Σε αντίθεση με τις ιδιόκτητες εναλλακτικές λύσεις που δεσμεύουν τις ομάδες σε μοντέλα συνδρομής και κλειστά οικοσυστήματα, το Penpot βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα web, εξάγει εγγενές SVG και δημιουργεί κώδικα έτοιμο για CSS που οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν απευθείας στα έργα τους.
Η αυτο-φιλοξενία του Penpot στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα αρχεία σχεδίασης, την εργασία των πελατών και την πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά στους servers σας — χωρίς χρεώσεις ανά θέση, χωρίς vendor lock-in και με πλήρη έλεγχο της υποδομής σχεδίασης και των δεδομένων σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Penpot
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί σχεδιαστές μπορούν να εργαστούν στο ίδιο αρχείο ταυτόχρονα με παρουσία δρομέα, ενσωματωμένα σχόλια και ζωντανές ενημερώσεις.
Εγγενής έξοδος SVG
Κάθε σχέδιο εξάγεται σε τυπικό SVG με ιδιότητες CSS που οι προγραμματιστές μπορούν να αντιγράψουν απευθείας στον κώδικα, εξαλείφοντας τις εικασίες παράδοσης.
Σύστημα στοιχείων
Δημιουργήστε επεκτάσιμα συστήματα σχεδιασμού με επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία, παραλλαγές, nested overrides και κοινόχρηστες βιβλιοθήκες σε όλα τα έργα.
Διαδραστική πρωτοτυποποίηση
Δημιουργήστε πρωτότυπα με δυνατότητα κλικ, με μεταβάσεις, επικαλύψεις και συμπεριφορές κύλισης, για να δοκιμάσετε και να επικυρώσετε ροές χρηστών πριν από την ανάπτυξη.
Developer Handoff
Το πάνελ επιθεώρησης αποκαλύπτει τιμές CSS, διαστάσεις και στοιχεία, ώστε οι προγραμματιστές να λαμβάνουν ακριβείς προδιαγραφές χωρίς να χρειάζονται πρόσβαση σε εργαλεία σχεδιασμού.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε το Penpot με ένα JavaScript plugin API για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ροές εργασίας και να ενσωματώσετε με την υπάρχουσα εργαλειοθήκη σχεδιασμού σας.
Γιατί να τρέξω Penpot στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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