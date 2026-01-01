Το Penpot είναι η πρώτη πλατφόρμα σχεδίασης και πρωτοτύπησης ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε ειδικά για συνεργασία μεταξύ τομέων, μεταξύ σχεδιαστών και προγραμματιστών. Σε αντίθεση με τις ιδιόκτητες εναλλακτικές λύσεις που δεσμεύουν τις ομάδες σε μοντέλα συνδρομής και κλειστά οικοσυστήματα, το Penpot βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα web, εξάγει εγγενές SVG και δημιουργεί κώδικα έτοιμο για CSS που οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν απευθείας στα έργα τους.

Η αυτο-φιλοξενία του Penpot στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα αρχεία σχεδίασης, την εργασία των πελατών και την πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά στους servers σας — χωρίς χρεώσεις ανά θέση, χωρίς vendor lock-in και με πλήρη έλεγχο της υποδομής σχεδίασης και των δεδομένων σας.