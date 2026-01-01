Αναπτύξτε το ILLA Builder με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα low-code ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία εσωτερικών εργαλείων, dashboards και admin panels, οπτικά.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ILLA Builder
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ILLA Builder
Το ILLA Builder είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης open-source low-code που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν internal tools, dashboards και admin panels χωρίς εκτεταμένη front-end μηχανική. Μια βιβλιοθήκη στοιχείων drag-and-drop σε συνδυασμό με υποστήριξη για πάνω από 40 ενσωματώσεις — συμπεριλαμβανομένων των PostgreSQL, MySQL, REST APIs και GraphQL — σημαίνει ότι οι προγραμματιστές μπορούν να συνδέσουν πραγματικές πηγές δεδομένων και να παραδώσουν λειτουργικές εφαρμογές σε ώρες αντί για εβδομάδες.
Η αυτο-φιλοξενία του ILLA Builder στο VPS σας διατηρεί τα επιχειρηματικά δεδομένα εντός της δικής σας υποδομής, εξαλείφοντας τις ανησυχίες σχετικά με τις πολιτικές κοινής χρήσης δεδομένων SaaS ή την τιμολόγηση ανά θέση. Το all-in-one Docker image συμπεριλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται για την εκτέλεση της πλατφόρμας, με persistent volumes που διασφαλίζουν ότι τα έργα σας και οι συνδεδεμένοι πόροι διατηρούνται σε επανεκκινήσεις και ενημερώσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του ILLA Builder
Κατασκευαστής με drag-and-drop
Συναρμολογείτε περιβάλλοντα χρήστη από μια πλούσια βιβλιοθήκη στοιχείων — πίνακες, φόρμες, γραφήματα και άλλα — σέρνοντάς τα σε έναν καμβά, χωρίς να γράφετε κώδικα διάταξης.
40+ data integrations
Συνδεθείτε απευθείας με PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL και άλλες δημοφιλείς υπηρεσίες για να τροφοδοτήσετε τις εφαρμογές σας με ζωντανά δεδομένα.
JavaScript παντού
Γράψτε προσαρμοσμένη λογική ενσωματωμένη με JavaScript για να μετασχηματίσετε δεδομένα, να ενεργοποιήσετε ενέργειες και να προσθέσετε υπό όρους συμπεριφορά πέρα από όσα επιτρέπουν συνήθως τα εργαλεία no-code.
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλά μέλη της ομάδας μπορούν να επεξεργαστούν την ίδια εφαρμογή ταυτόχρονα, καθιστώντας το πρακτικό για τις ομάδες μηχανικών και λειτουργιών να δημιουργούν και να επαναλαμβάνουν μαζί.
Self-hosted έλεγχος δεδομένων
Η λειτουργία στο δικό σας VPS διατηρεί όλες τις συνδεδεμένες πηγές δεδομένων και τη λογική εφαρμογών εντός της υποδομής σας, υποστηρίζοντας τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και παραμονής δεδομένων.
Γιατί να τρέξω ILLA Builder στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.