Το ILLA Builder είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης open-source low-code που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν internal tools, dashboards και admin panels χωρίς εκτεταμένη front-end μηχανική. Μια βιβλιοθήκη στοιχείων drag-and-drop σε συνδυασμό με υποστήριξη για πάνω από 40 ενσωματώσεις — συμπεριλαμβανομένων των PostgreSQL, MySQL, REST APIs και GraphQL — σημαίνει ότι οι προγραμματιστές μπορούν να συνδέσουν πραγματικές πηγές δεδομένων και να παραδώσουν λειτουργικές εφαρμογές σε ώρες αντί για εβδομάδες.

Η αυτο-φιλοξενία του ILLA Builder στο VPS σας διατηρεί τα επιχειρηματικά δεδομένα εντός της δικής σας υποδομής, εξαλείφοντας τις ανησυχίες σχετικά με τις πολιτικές κοινής χρήσης δεδομένων SaaS ή την τιμολόγηση ανά θέση. Το all-in-one Docker image συμπεριλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται για την εκτέλεση της πλατφόρμας, με persistent volumes που διασφαλίζουν ότι τα έργα σας και οι συνδεδεμένοι πόροι διατηρούνται σε επανεκκινήσεις και ενημερώσεις.