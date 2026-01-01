Το Domoticz είναι ένας ελαφρύς server οικιακού αυτοματισμού που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και να ελέγχετε ένα ευρύ φάσμα συσκευών έξυπνου σπιτιού — διακόπτες, αισθητήρες, θερμοστάτες, μετρητές ενέργειας, μετεωρολογικούς σταθμούς, και άλλα — όλα από ένα ενιαίο web interface. Υποστηρίζει εκατοντάδες πρωτόκολλα υλικού και ενσωματώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 meters, και MQTT, καθιστώντας το συμβατό με τα πιο δημοφιλή οικοσυστήματα έξυπνου σπιτιού.

Η εκτέλεση του Domoticz στο δικό σας VPS σας δίνει τον πλήρη έλεγχο των κανόνων αυτοματισμού σας, των ιστορικών δεδομένων αισθητήρων και της πρόσβασης στις συσκευές — χωρίς εξάρτηση από το cloud, χωρίς συνδρομές και χωρίς κινδύνους απορρήτου από υπηρεσίες τρίτων. Το χαμηλό αποτύπωμα πόρων του το καθιστά ιδανικό για always-on αναπτύξεις σε ένα μέτριο VPS.