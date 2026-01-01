Αναπτύξτε το Domoticz με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύ σύστημα οικιακού αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο έξυπνων οικιακών συσκευών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Domoticz
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Domoticz
Το Domoticz είναι ένας ελαφρύς server οικιακού αυτοματισμού που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και να ελέγχετε ένα ευρύ φάσμα συσκευών έξυπνου σπιτιού — διακόπτες, αισθητήρες, θερμοστάτες, μετρητές ενέργειας, μετεωρολογικούς σταθμούς, και άλλα — όλα από ένα ενιαίο web interface. Υποστηρίζει εκατοντάδες πρωτόκολλα υλικού και ενσωματώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 meters, και MQTT, καθιστώντας το συμβατό με τα πιο δημοφιλή οικοσυστήματα έξυπνου σπιτιού.
Η εκτέλεση του Domoticz στο δικό σας VPS σας δίνει τον πλήρη έλεγχο των κανόνων αυτοματισμού σας, των ιστορικών δεδομένων αισθητήρων και της πρόσβασης στις συσκευές — χωρίς εξάρτηση από το cloud, χωρίς συνδρομές και χωρίς κινδύνους απορρήτου από υπηρεσίες τρίτων. Το χαμηλό αποτύπωμα πόρων του το καθιστά ιδανικό για always-on αναπτύξεις σε ένα μέτριο VPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Domoticz
Υποστήριξη συσκευών πολλαπλών πρωτοκόλλων
Συνδέστε Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT, και εκατοντάδες άλλα πρωτόκολλα υλικού από ένα ενιαίο περιβάλλον.
Μηχανή κανόνων αυτοματισμού
Δημιουργήστε χρονοπρογραμματισμένους, βασισμένους σε συμβάντα και ενεργοποιούμενους από αισθητήρες κανόνες αυτοματισμού χωρίς να γράψετε κώδικα, διατηρώντας το σπίτι σας να λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.
Ενεργειακή παρακολούθηση
Παρακολουθήστε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού σε πραγματικό χρόνο με ενσωματωμένη γραφική απεικόνιση και αποθήκευση ιστορικών δεδομένων, με την υποστήριξη του SQLite.
Πίνακες ελέγχου καιρού και αισθητήρων
Οπτικοποιήστε δεδομένα θερμοκρασίας, υγρασίας, ανέμου, βροχής και ποιότητας αέρα από τοπικούς αισθητήρες ή διαδικτυακές υπηρεσίες καιρού σε προσαρμόσιμα ταμπλό.
Φιλική για κινητά διεπαφή
Πρόσβαση και έλεγχος όλων των συσκευών από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή κινητή συσκευή, με προαιρετικές push notifications μέσω υπηρεσιών τρίτων.
Plugin και scripting υποστήριξη
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με Python plugins και Lua scripting για να ενσωματώσετε προσαρμοσμένο hardware, APIs, ή σύνθετη λογική αυτοματισμού.
Γιατί να τρέξω Domoticz στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.