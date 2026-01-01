Το Jellyseerr είναι ένα front-end διαχείρισης και αιτημάτων πολυμέσων για αυτο-φιλοξενούμενους media servers, σχεδιασμένο για να προσφέρει στους χρήστες έναν εκλεπτυσμένο τρόπο να ανακαλύπτουν και να ζητούν περιεχόμενο χωρίς άμεση πρόσβαση σε Sonarr ή Radarr. Οι χρήστες περιηγούνται σε έναν πλούσιο κατάλογο, υποβάλλουν αιτήματα και λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν το περιεχόμενο γίνεται διαθέσιμο - ενώ οι διαχειριστές εγκρίνουν τα αιτήματα και διαχειρίζονται την εκπλήρωση μέσω ενός καθαρού dashboard.

Η αυτο-φιλοξενία του Jellyseerr μαζί με τον media server σας διατηρεί όλο το ιστορικό αιτημάτων, τους λογαριασμούς χρηστών και τα διαπιστευτήρια ενσωμάτωσης στο δικό σας VPS. Οι χρήστες μπορούν να περιηγούνται και να ζητούν περιεχόμενο 24/7 από οποιαδήποτε συσκευή, με single sign-on από τους υπάρχοντες λογαριασμούς τους σε Jellyfin, Emby ή Plex κάνοντας την εμπειρία απρόσκοπτη από τη στιγμή που συνδέονται.