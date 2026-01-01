Αναπτύξτε το Jellyseerr με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εργαλείο διαχείρισης αιτημάτων πολυμέσων που επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύπτουν και να ζητούν ταινίες και τηλεοπτικές σειρές για Jellyfin, Emby και Plex.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jellyseerr
Το Jellyseerr είναι ένα front-end διαχείρισης και αιτημάτων πολυμέσων για αυτο-φιλοξενούμενους media servers, σχεδιασμένο για να προσφέρει στους χρήστες έναν εκλεπτυσμένο τρόπο να ανακαλύπτουν και να ζητούν περιεχόμενο χωρίς άμεση πρόσβαση σε Sonarr ή Radarr. Οι χρήστες περιηγούνται σε έναν πλούσιο κατάλογο, υποβάλλουν αιτήματα και λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν το περιεχόμενο γίνεται διαθέσιμο - ενώ οι διαχειριστές εγκρίνουν τα αιτήματα και διαχειρίζονται την εκπλήρωση μέσω ενός καθαρού dashboard.
Η αυτο-φιλοξενία του Jellyseerr μαζί με τον media server σας διατηρεί όλο το ιστορικό αιτημάτων, τους λογαριασμούς χρηστών και τα διαπιστευτήρια ενσωμάτωσης στο δικό σας VPS. Οι χρήστες μπορούν να περιηγούνται και να ζητούν περιεχόμενο 24/7 από οποιαδήποτε συσκευή, με single sign-on από τους υπάρχοντες λογαριασμούς τους σε Jellyfin, Emby ή Plex κάνοντας την εμπειρία απρόσκοπτη από τη στιγμή που συνδέονται.
Βασικά χαρακτηριστικά του Jellyseerr
Jellyfin SSO
Οι χρήστες συνδέονται με τα υπάρχοντα διαπιστευτήρια Jellyfin, Emby ή Plex - δεν απαιτείται ξεχωριστή δημιουργία λογαριασμού για τους υπάρχοντες χρήστες του media server σας.
Ενσωμάτωση Sonarr και Radarr
Εγκεκριμένα αιτήματα αποστέλλονται απευθείας σε Sonarr ή Radarr για αυτόματη λήψη και προσθήκη στη βιβλιοθήκη χωρίς χειροκίνητες ενέργειες διαχειριστή.
Ροή έγκρισης αιτημάτων
Οι διαχειριστές εξετάζουν τις εκκρεμείς αιτήσεις από έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου και τις εγκρίνουν ή τις απορρίπτουν με ένα μόνο κλικ πριν ξεκινήσει η διεκπεραίωση.
Αναλυτικά δικαιώματα
Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων με ποσοστώσεις και όρια αιτημάτων ανά χρήστη αποτρέπει οποιονδήποτε μεμονωμένο χρήστη από το να υπερφορτώσει τις ουρές λήψης.
Πολυκαναλικές ειδοποιήσεις
Ειδοποιήστε τους χρήστες μέσω Discord, Telegram, Slack, email, Pushover και webhooks όταν το περιεχόμενο που ζήτησαν είναι διαθέσιμο για προβολή.
Γιατί να τρέξω Jellyseerr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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