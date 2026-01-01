Αναπτύξτε το Grafana Loki με εγκατάσταση ενός κλικ.
Οριζόντια επεκτάσιμο σύστημα συγκέντρωσης αρχείων καταγραφής, εμπνευσμένο από το Prometheus, σχεδιασμένο για οικονομικά αποδοτική ευρετηρίαση ετικετών αντί για πλήρες κείμενο.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Grafana Loki
Το Grafana Loki είναι ένα σύστημα συλλογής αρχείων καταγραφής ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την Grafana Labs, το οποίο ακολουθεί την προσέγγιση του Prometheus για τα αρχεία καταγραφής — ευρετηριάζει μόνο ένα μικρό σύνολο ετικετών μεταδεδομένων ανά ροή αντί για το πλήρες περιεχόμενο του αρχείου καταγραφής, γεγονός που διατηρεί το κόστος αποθήκευσης και το λειτουργικό κόστος δραματικά χαμηλότερα από τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων αρχείων καταγραφής. Τα αρχεία καταγραφής προωθούνται από agents όπως το Promtail, το Grafana Alloy, το Fluent Bit ή το Vector και αναζητούνται με το LogQL.
Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Loki με το Grafana προ-διαμορφωμένο ως UI και προ-παρέχει το Loki ως την προεπιλεγμένη πηγή δεδομένων, έτσι ώστε τα αρχεία καταγραφής να είναι αναζητήσιμα στην προβολή Explore τη στιγμή που ανεβαίνει το stack. Η αυτο-φιλοξενία σε ένα VPS διατηρεί τα ευαίσθητα αρχεία καταγραφής εφαρμογών και ελέγχου εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής, χωρίς χρεώσεις εισαγωγής ανά GB.
Βασικά χαρακτηριστικά του Grafana Loki
Ευρετηρίαση βάσει ετικετών
Το Loki ευρετηριάζει μόνο λίγες ετικέτες μεταδεδομένων ανά log stream αντί για το πλήρες payload, μειώνοντας το κόστος αποθήκευσης και μνήμης σε σύγκριση με μηχανές τύπου Elasticsearch.
LogQL γλώσσα ερωτημάτων
Αναζητήστε αρχεία καταγραφής με σύνταξη εμπνευσμένη από το PromQL που υποστηρίζει φιλτράρισμα, ανάλυση και εξαγωγή μετρήσεων, ώστε να μπορείτε να απεικονίζετε γραφικά τα ποσοστά σφαλμάτων και την καθυστέρηση απευθείας από τις γραμμές καταγραφής.
Ενσωματωμένο Grafana UI
Η συμπεριλαμβανόμενη εγκατάσταση Grafana έρχεται με το Loki προδιαμορφωμένο ως πηγή δεδομένων, έτοιμο για την προβολή Explore, τους πίνακες εργαλείων και την ενοποιημένη ειδοποίηση από την πρώτη μέρα.
Πρόσληψη πολλαπλών πρακτόρων
Δέχεται αρχεία καταγραφής από Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash, και οποιονδήποτε client που χρησιμοποιεί το Loki push API για ευέλικτη συλλογή σε όλη την υποδομή σας.
Ενοποιημένη ειδοποίηση
Ορίστε κανόνες ειδοποιήσεων βασισμένους σε LogQL μέσω του Grafana και δρομολογήστε ειδοποιήσεις σε Slack, PagerDuty, email και webhooks, παράλληλα με τις υπάρχουσες metric alerts.
Αποθήκευση με βάση Filesystem
Η προεπιλεγμένη λειτουργία single-binary διατηρεί τα τμήματα και τον δείκτη TSDB σε ένα Docker volume στον δίσκο, χωρίς να απαιτείται εξωτερικό object store για να ξεκινήσετε.
Γιατί να τρέξω Grafana Loki στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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