Το Grafana Loki είναι ένα σύστημα συλλογής αρχείων καταγραφής ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την Grafana Labs, το οποίο ακολουθεί την προσέγγιση του Prometheus για τα αρχεία καταγραφής — ευρετηριάζει μόνο ένα μικρό σύνολο ετικετών μεταδεδομένων ανά ροή αντί για το πλήρες περιεχόμενο του αρχείου καταγραφής, γεγονός που διατηρεί το κόστος αποθήκευσης και το λειτουργικό κόστος δραματικά χαμηλότερα από τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων αρχείων καταγραφής. Τα αρχεία καταγραφής προωθούνται από agents όπως το Promtail, το Grafana Alloy, το Fluent Bit ή το Vector και αναζητούνται με το LogQL.

Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Loki με το Grafana προ-διαμορφωμένο ως UI και προ-παρέχει το Loki ως την προεπιλεγμένη πηγή δεδομένων, έτσι ώστε τα αρχεία καταγραφής να είναι αναζητήσιμα στην προβολή Explore τη στιγμή που ανεβαίνει το stack. Η αυτο-φιλοξενία σε ένα VPS διατηρεί τα ευαίσθητα αρχεία καταγραφής εφαρμογών και ελέγχου εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής, χωρίς χρεώσεις εισαγωγής ανά GB.