Έκπτωση έως 69% για Grafana Loki

Αναπτύξτε το Grafana Loki με εγκατάσταση ενός κλικ.

Οριζόντια επεκτάσιμο σύστημα συγκέντρωσης αρχείων καταγραφής, εμπνευσμένο από το Prometheus, σχεδιασμένο για οικονομικά αποδοτική ευρετηρίαση ετικετών αντί για πλήρες κείμενο.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Grafana Loki με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Grafana Loki

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Grafana Loki

Το Grafana Loki είναι ένα σύστημα συλλογής αρχείων καταγραφής ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την Grafana Labs, το οποίο ακολουθεί την προσέγγιση του Prometheus για τα αρχεία καταγραφής — ευρετηριάζει μόνο ένα μικρό σύνολο ετικετών μεταδεδομένων ανά ροή αντί για το πλήρες περιεχόμενο του αρχείου καταγραφής, γεγονός που διατηρεί το κόστος αποθήκευσης και το λειτουργικό κόστος δραματικά χαμηλότερα από τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων αρχείων καταγραφής. Τα αρχεία καταγραφής προωθούνται από agents όπως το Promtail, το Grafana Alloy, το Fluent Bit ή το Vector και αναζητούνται με το LogQL.

Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Loki με το Grafana προ-διαμορφωμένο ως UI και προ-παρέχει το Loki ως την προεπιλεγμένη πηγή δεδομένων, έτσι ώστε τα αρχεία καταγραφής να είναι αναζητήσιμα στην προβολή Explore τη στιγμή που ανεβαίνει το stack. Η αυτο-φιλοξενία σε ένα VPS διατηρεί τα ευαίσθητα αρχεία καταγραφής εφαρμογών και ελέγχου εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής, χωρίς χρεώσεις εισαγωγής ανά GB.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Grafana Loki

Ευρετηρίαση βάσει ετικετών

Το Loki ευρετηριάζει μόνο λίγες ετικέτες μεταδεδομένων ανά log stream αντί για το πλήρες payload, μειώνοντας το κόστος αποθήκευσης και μνήμης σε σύγκριση με μηχανές τύπου Elasticsearch.

LogQL γλώσσα ερωτημάτων

Αναζητήστε αρχεία καταγραφής με σύνταξη εμπνευσμένη από το PromQL που υποστηρίζει φιλτράρισμα, ανάλυση και εξαγωγή μετρήσεων, ώστε να μπορείτε να απεικονίζετε γραφικά τα ποσοστά σφαλμάτων και την καθυστέρηση απευθείας από τις γραμμές καταγραφής.

Ενσωματωμένο Grafana UI

Η συμπεριλαμβανόμενη εγκατάσταση Grafana έρχεται με το Loki προδιαμορφωμένο ως πηγή δεδομένων, έτοιμο για την προβολή Explore, τους πίνακες εργαλείων και την ενοποιημένη ειδοποίηση από την πρώτη μέρα.

Πρόσληψη πολλαπλών πρακτόρων

Δέχεται αρχεία καταγραφής από Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash, και οποιονδήποτε client που χρησιμοποιεί το Loki push API για ευέλικτη συλλογή σε όλη την υποδομή σας.

Ενοποιημένη ειδοποίηση

Ορίστε κανόνες ειδοποιήσεων βασισμένους σε LogQL μέσω του Grafana και δρομολογήστε ειδοποιήσεις σε Slack, PagerDuty, email και webhooks, παράλληλα με τις υπάρχουσες metric alerts.

Αποθήκευση με βάση Filesystem

Η προεπιλεγμένη λειτουργία single-binary διατηρεί τα τμήματα και τον δείκτη TSDB σε ένα Docker volume στον δίσκο, χωρίς να απαιτείται εξωτερικό object store για να ξεκινήσετε.

Γιατί να τρέξω Grafana Loki στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

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