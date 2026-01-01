Αναπτύξτε το Node-RED με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εργαλείο οπτικού προγραμματισμού Low-code για τη διασύνδεση συσκευών IoT, APIs και online υπηρεσιών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Node-RED
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Node-RED
Το Node-RED είναι ένα εργαλείο οπτικού προγραμματισμού βασισμένο σε ροές, χτισμένο σε Node.js, που σας επιτρέπει να συνδέετε υλικό, APIs και online υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας drag-and-drop βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης. Αρχικά αναπτύχθηκε από την IBM και τώρα συντηρείται από το OpenJS Foundation, απλοποιεί τη δημιουργία ροών εργασίας αυτοματισμού χωρίς να γράφετε πολύπλοκο κώδικα - συνδέστε κόμβους σε έναν καμβά και αναπτύξτε σε δευτερόλεπτα.
Η αυτο-φιλοξενία του Node-RED στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο των ροών σας και των ευαίσθητων δεδομένων που επεξεργάζονται, χωρίς όρια χρήσης, χωρίς περιορισμούς ρυθμού και χωρίς εξάρτηση από μια πλατφόρμα cloud. Είτε αυτοματοποιείτε αισθητήρες IoT, ενσωματώνετε επιχειρηματικές υπηρεσίες ή ενορχηστρώνετε API pipelines, το Node-RED παρέχει ένα ευέλικτο, επεκτάσιμο runtime που λειτουργεί όπου το χρειάζεστε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Node-RED
Οπτικός επεξεργαστής ροής
Ο επεξεργαστής drag & drop βασισμένος σε browser σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να αναπτύσσετε σύνθετες ενσωματώσεις χωρίς να γράφετε κώδικα, καθιστώντας την αυτοματοποίηση προσβάσιμη σε όλους.
4.000+ Κόμβοι κοινότητας
Εγκαταστήστε κόμβους για MQTT, HTTP, βάσεις δεδομένων, cloud APIs, και εκατοντάδες άλλες υπηρεσίες απευθείας από τον ενσωματωμένο palette manager.
IoT και MQTT εγγενές
Κορυφαία υποστήριξη για MQTT, Modbus και άλλα πρωτόκολλα IoT καθιστά το Node-RED την τυπική πλατφόρμα για smart home και βιομηχανικό αυτοματισμό.
Κόμβοι συνάρτησης JavaScript
Γράψτε προσαρμοσμένο JavaScript μέσα σε ροές για να χειριστείτε σύνθετους μετασχηματισμούς δεδομένων και επιχειρηματική λογική χωρίς να φύγετε από τον οπτικό επεξεργαστή.
Κοινή χρήση ροής και βιβλιοθήκη
Εξάγετε ροές ως JSON και εισάγετε προκατασκευασμένες ροές από τη βιβλιοθήκη κοινότητας του Node-RED για να ξεκινήσετε άμεσα με κοινές ενσωματώσεις.
Γιατί να τρέξω Node-RED στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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