Το Node-RED είναι ένα εργαλείο οπτικού προγραμματισμού βασισμένο σε ροές, χτισμένο σε Node.js, που σας επιτρέπει να συνδέετε υλικό, APIs και online υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας drag-and-drop βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης. Αρχικά αναπτύχθηκε από την IBM και τώρα συντηρείται από το OpenJS Foundation, απλοποιεί τη δημιουργία ροών εργασίας αυτοματισμού χωρίς να γράφετε πολύπλοκο κώδικα - συνδέστε κόμβους σε έναν καμβά και αναπτύξτε σε δευτερόλεπτα.

Η αυτο-φιλοξενία του Node-RED στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο των ροών σας και των ευαίσθητων δεδομένων που επεξεργάζονται, χωρίς όρια χρήσης, χωρίς περιορισμούς ρυθμού και χωρίς εξάρτηση από μια πλατφόρμα cloud. Είτε αυτοματοποιείτε αισθητήρες IoT, ενσωματώνετε επιχειρηματικές υπηρεσίες ή ενορχηστρώνετε API pipelines, το Node-RED παρέχει ένα ευέλικτο, επεκτάσιμο runtime που λειτουργεί όπου το χρειάζεστε.