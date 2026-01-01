Το Parseable είναι ένα open-source observability data lake ειδικά σχεδιασμένο για logs, metrics και traces. Γραμμένο σε Rust και αποθηκεύοντας δεδομένα σε Apache Parquet, προσλαμβάνει τηλεμετρία υψηλού όγκου με ένα κλάσμα του κόστους των παραδοσιακών logging stacks, διατηρώντας παράλληλα γρήγορη την query performance μέσω έξυπνης caching και columnar storage.

Η αυτο-φιλοξενία του Parseable σε ένα VPS σας παρέχει ένα πλήρες observability backend υπό τον δικό σας έλεγχο: ένα HTTP ingestion API συμβατό με το OpenTelemetry, μια ενσωματωμένη query engine με υποστήριξη SQL, dashboards, alerts και role-based access — όλα αυτά χωρίς χρεώσεις per-GB ingestion, vendor lock-in ή την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων log σε τρίτους παρόχους SaaS.