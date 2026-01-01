Αναπτύξτε το Parseable με εγκατάσταση ενός κλικ.
Υψηλής απόδοσης observability data lake για logs, metrics και traces, χτισμένο σε Rust πάνω από Apache Parquet.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Parseable
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Parseable
Το Parseable είναι ένα open-source observability data lake ειδικά σχεδιασμένο για logs, metrics και traces. Γραμμένο σε Rust και αποθηκεύοντας δεδομένα σε Apache Parquet, προσλαμβάνει τηλεμετρία υψηλού όγκου με ένα κλάσμα του κόστους των παραδοσιακών logging stacks, διατηρώντας παράλληλα γρήγορη την query performance μέσω έξυπνης caching και columnar storage.
Η αυτο-φιλοξενία του Parseable σε ένα VPS σας παρέχει ένα πλήρες observability backend υπό τον δικό σας έλεγχο: ένα HTTP ingestion API συμβατό με το OpenTelemetry, μια ενσωματωμένη query engine με υποστήριξη SQL, dashboards, alerts και role-based access — όλα αυτά χωρίς χρεώσεις per-GB ingestion, vendor lock-in ή την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων log σε τρίτους παρόχους SaaS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Parseable
Εγγενής αποθήκευση Parquet
Αποθηκεύει τα καταχωρημένα γεγονότα ως στηλοθετημένα αρχεία Apache Parquet για γρήγορα αναλυτικά ερωτήματα και σημαντική συμπίεση σε σύγκριση με το ακατέργαστο JSON.
OpenTelemetry έτοιμο
Αποδεχτείτε καταγραφές, μετρήσεις και ίχνη μέσω του πρωτοκόλλου OpenTelemetry, ώστε οι υπάρχοντες συλλέκτες και τα SDK να μπορούν να στέλνουν δεδομένα χωρίς αλλαγές κώδικα.
SQL query engine
Υποβάλετε ερωτήματα telemetry με οικείο ANSI SQL σε οποιοδήποτε χρονικό εύρος, με απόκριση κάτω του δευτερολέπτου σε ευρετηριασμένα πεδία και διαμερισματικές σαρώσεις.
Ενσωματωμένοι πίνακες ελέγχου
Δημιουργήστε διαδραστικούς πίνακες ελέγχου και αποθηκευμένα ερωτήματα απευθείας μέσα στο Parseable, χωρίς να χρειάζεται να ενσωματώσετε ένα ξεχωριστό εργαλείο οπτικοποίησης.
Ειδοποιήσεις και RBAC
Ορίστε ειδοποιήσεις βάσει ορίων σε ροές καταγραφής και παραχωρήστε περιορισμένη πρόσβαση σε ομάδες μέσω ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων σε ροές και μισθωτές.
Οικονομικά αποδοτική διατήρηση
Η έξυπνη cache και η διαβαθμισμένη αποθήκευση διατηρούν τα πρόσφατα δεδομένα άμεσα προσβάσιμα για ερωτήματα, ενώ οι παλαιότερες κατατμήσεις παραμένουν συμπιεσμένες στον δίσκο για μακροχρόνια διατήρηση.
Γιατί να τρέξω Parseable στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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