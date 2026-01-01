Έκπτωση έως 69% για Statistics for Strava

Αναπτύξτε στατιστικά για το Strava με εγκατάσταση ενός κλικ.

Self-hosted προσωπικό dashboard αθλητικών αναλύσεων που μετατρέπει τις δραστηριότητές σας στο Strava σε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία, γραφήματα και heatmaps.

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5,49/μήνα
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Αναπτύξτε στατιστικά για το Strava με εγκατάσταση ενός κλικ.

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69% έκπτωση
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1 πυρήνας vCPU
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4 TB εύρος ζώνης
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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KVM 4
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Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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16 TB εύρος ζώνης
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KVM 8
64,99
21,99/μήνα
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Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Statistics for Strava

Το Statistics for Strava είναι ένα self-hosted analytics dashboard που αντλεί το πλήρες ιστορικό δραστηριοτήτων σας στο Strava και το αποδίδει ως διαδραστικά γραφήματα, γεωγραφικούς χάρτες θερμότητας (heatmaps), αναφορές χρήσης εξοπλισμού, ανάλυση τμημάτων (segment analysis) και ετήσιες ανασκοπήσεις — όλα αποθηκευμένα τοπικά στον δικό σας server. Σε αντίθεση με την επίσημη εφαρμογή του Strava, δεν χάνει ποτέ ιστορικά δεδομένα πίσω από ένα paywall και σας δίνει την πλήρη κυριότητα των αθλητικών σας αρχείων.

Η εγκατάσταση απαιτεί μια εφαρμογή Strava API (δωρεάν δημιουργία) και μια εφάπαξ ροή εξουσιοδότησης OAuth για τη δημιουργία ενός refresh token. Μόλις συνδεθεί, ο background daemon εισάγει αυτόματα νέες δραστηριότητες και διατηρεί το dashboard σας ενημερωμένο. Απαιτείται λογαριασμός Strava για τη χρήση αυτής της εφαρμογής.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Statistics for Strava

Πίνακας ελέγχου analytics δραστηριότητας

Πλήρη στατιστικά με διαδραστικά γραφήματα που καλύπτουν σύνολα, τάσεις, προσωπικά ρεκόρ και φόρτο προπόνησης σε όλους τους τύπους δραστηριοτήτων.

Γεωγραφικός Heatmap

Οπτικοποιήστε τα σημεία έντονης δραστηριότητας σε ένα γεωγραφικό heatmap που απεικονίζει όλες τις καταγεγραμμένες διαδρομές για να αποκαλύψει τις αγαπημένες σας περιοχές προπόνησης.

Παρακολούθηση εξοπλισμού και συντήρησης

Παρακολουθήστε την απόσταση και τις ώρες χρήσης για ποδήλατα, παπούτσια και εξοπλισμό με προγραμματισμό συντήρησης για να γνωρίζετε πότε χρειάζεται συντήρηση ο εξοπλισμός.

Ιστορικό τμήματος και προσπάθειες

Περιηγηθείτε σε όλες τις προσπάθειες Strava segment, τα προσωπικά ρεκόρ και την εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου για κάθε segment που έχετε διανύσει ή τρέξει.

Strava Rewind

Ετήσια ανασκόπηση του έτους που αναδεικνύει τα μεγαλύτερα επιτεύγματά σας, τις πιο μακροχρόνιες δραστηριότητες και τα ορόσημα φυσικής κατάστασης για τη χρονιά.

AI Βοηθός Workout

Προαιρετική ανάλυση των δεδομένων εκπαίδευσής σας με AI, με πληροφορίες και προτάσεις, με δυνατότητα σύνδεσης σε OpenAI, Anthropic ή ένα τοπικό μοντέλο Ollama.

Γιατί να τρέξω Statistics for Strava στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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