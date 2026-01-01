Αναπτύξτε στατιστικά για το Strava με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted προσωπικό dashboard αθλητικών αναλύσεων που μετατρέπει τις δραστηριότητές σας στο Strava σε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία, γραφήματα και heatmaps.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Statistics for Strava
Το Statistics for Strava είναι ένα self-hosted analytics dashboard που αντλεί το πλήρες ιστορικό δραστηριοτήτων σας στο Strava και το αποδίδει ως διαδραστικά γραφήματα, γεωγραφικούς χάρτες θερμότητας (heatmaps), αναφορές χρήσης εξοπλισμού, ανάλυση τμημάτων (segment analysis) και ετήσιες ανασκοπήσεις — όλα αποθηκευμένα τοπικά στον δικό σας server. Σε αντίθεση με την επίσημη εφαρμογή του Strava, δεν χάνει ποτέ ιστορικά δεδομένα πίσω από ένα paywall και σας δίνει την πλήρη κυριότητα των αθλητικών σας αρχείων.
Η εγκατάσταση απαιτεί μια εφαρμογή Strava API (δωρεάν δημιουργία) και μια εφάπαξ ροή εξουσιοδότησης OAuth για τη δημιουργία ενός refresh token. Μόλις συνδεθεί, ο background daemon εισάγει αυτόματα νέες δραστηριότητες και διατηρεί το dashboard σας ενημερωμένο. Απαιτείται λογαριασμός Strava για τη χρήση αυτής της εφαρμογής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Statistics for Strava
Πίνακας ελέγχου analytics δραστηριότητας
Πλήρη στατιστικά με διαδραστικά γραφήματα που καλύπτουν σύνολα, τάσεις, προσωπικά ρεκόρ και φόρτο προπόνησης σε όλους τους τύπους δραστηριοτήτων.
Γεωγραφικός Heatmap
Οπτικοποιήστε τα σημεία έντονης δραστηριότητας σε ένα γεωγραφικό heatmap που απεικονίζει όλες τις καταγεγραμμένες διαδρομές για να αποκαλύψει τις αγαπημένες σας περιοχές προπόνησης.
Παρακολούθηση εξοπλισμού και συντήρησης
Παρακολουθήστε την απόσταση και τις ώρες χρήσης για ποδήλατα, παπούτσια και εξοπλισμό με προγραμματισμό συντήρησης για να γνωρίζετε πότε χρειάζεται συντήρηση ο εξοπλισμός.
Ιστορικό τμήματος και προσπάθειες
Περιηγηθείτε σε όλες τις προσπάθειες Strava segment, τα προσωπικά ρεκόρ και την εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου για κάθε segment που έχετε διανύσει ή τρέξει.
Strava Rewind
Ετήσια ανασκόπηση του έτους που αναδεικνύει τα μεγαλύτερα επιτεύγματά σας, τις πιο μακροχρόνιες δραστηριότητες και τα ορόσημα φυσικής κατάστασης για τη χρονιά.
AI Βοηθός Workout
Προαιρετική ανάλυση των δεδομένων εκπαίδευσής σας με AI, με πληροφορίες και προτάσεις, με δυνατότητα σύνδεσης σε OpenAI, Anthropic ή ένα τοπικό μοντέλο Ollama.
Γιατί να τρέξω Statistics for Strava στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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