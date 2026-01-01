Το Statistics for Strava είναι ένα self-hosted analytics dashboard που αντλεί το πλήρες ιστορικό δραστηριοτήτων σας στο Strava και το αποδίδει ως διαδραστικά γραφήματα, γεωγραφικούς χάρτες θερμότητας (heatmaps), αναφορές χρήσης εξοπλισμού, ανάλυση τμημάτων (segment analysis) και ετήσιες ανασκοπήσεις — όλα αποθηκευμένα τοπικά στον δικό σας server. Σε αντίθεση με την επίσημη εφαρμογή του Strava, δεν χάνει ποτέ ιστορικά δεδομένα πίσω από ένα paywall και σας δίνει την πλήρη κυριότητα των αθλητικών σας αρχείων.

Η εγκατάσταση απαιτεί μια εφαρμογή Strava API (δωρεάν δημιουργία) και μια εφάπαξ ροή εξουσιοδότησης OAuth για τη δημιουργία ενός refresh token. Μόλις συνδεθεί, ο background daemon εισάγει αυτόματα νέες δραστηριότητες και διατηρεί το dashboard σας ενημερωμένο. Απαιτείται λογαριασμός Strava για τη χρήση αυτής της εφαρμογής.