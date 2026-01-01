Το Plausible Analytics είναι μια open-source, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, εναλλακτική λύση του Google Analytics που παρακολουθεί βασικές μετρήσεις website χωρίς cookies, συλλογή προσωπικών δεδομένων ή banners συγκατάθεσης. Το tracking script του ζυγίζει λιγότερο από 1 KB, οπότε δεν έχει σχεδόν καμία επίδραση στους χρόνους φόρτωσης σελίδας, παρέχοντας παράλληλα ένα καθαρό dashboard με όλες τις πληροφορίες επισκεψιμότητας που χρειάζεστε.

Το self-hosting του Plausible στο VPS σας διατηρεί κάθε pageview και event record στην υποδομή σας χωρίς πρόσβαση τρίτων. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει την εφαρμογή Plausible με PostgreSQL για metadata και ClickHouse για analytics queries υψηλής απόδοσης, προσφέροντάς σας μια ολοκληρωμένη, έτοιμη για παραγωγή εγκατάσταση που διατηρεί δεδομένα επ' αόριστον με σταθερό κόστος υποδομής.