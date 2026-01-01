Αναπτύξτε Plausible Analytics με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφριά, cookieless πλατφόρμα web analytics που είναι πλήρως συμβατή με τον GDPR και διατηρεί όλα τα δεδομένα επισκεπτών στον δικό σας server.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Plausible Analytics
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Plausible Analytics
Το Plausible Analytics είναι μια open-source, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, εναλλακτική λύση του Google Analytics που παρακολουθεί βασικές μετρήσεις website χωρίς cookies, συλλογή προσωπικών δεδομένων ή banners συγκατάθεσης. Το tracking script του ζυγίζει λιγότερο από 1 KB, οπότε δεν έχει σχεδόν καμία επίδραση στους χρόνους φόρτωσης σελίδας, παρέχοντας παράλληλα ένα καθαρό dashboard με όλες τις πληροφορίες επισκεψιμότητας που χρειάζεστε.
Το self-hosting του Plausible στο VPS σας διατηρεί κάθε pageview και event record στην υποδομή σας χωρίς πρόσβαση τρίτων. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει την εφαρμογή Plausible με PostgreSQL για metadata και ClickHouse για analytics queries υψηλής απόδοσης, προσφέροντάς σας μια ολοκληρωμένη, έτοιμη για παραγωγή εγκατάσταση που διατηρεί δεδομένα επ' αόριστον με σταθερό κόστος υποδομής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Plausible Analytics
Παρακολούθηση χωρίς cookies
Μετράει την επισκεψιμότητα χωρίς cookies ή μόνιμα αναγνωριστικά, έτσι δεν χρειάζεστε banner συγκατάθεσης και παραμένετε συμβατοί με το GDPR και το CCPA εξ ορισμού.
Κάτω από 1 KB σενάριο
Το σενάριο παρακολούθησης είναι μικρότερο από τις περισσότερες εικόνες, χωρίς να προσθέτει μετρήσιμη καθυστέρηση στη φόρτωση σελίδων, ενώ εξακολουθεί να καταγράφει όλες τις απαραίτητες μετρήσεις.
Πίνακας ελέγχου σε πραγματικό χρόνο
Δείτε τους ζωντανούς αριθμούς επισκεπτών μαζί με ιστορικές τάσεις, πηγές επισκεψιμότητας και κορυφαίες σελίδες σε έναν ενιαίο, ευανάγνωστο πίνακα ελέγχου.
Παρακολούθηση στόχων και γεγονότων
Παρακολουθήστε προσαρμοσμένες μετατροπές και συμβάντα — υποβολές φορμών, κλικ σε κουμπιά και εξερχόμενους συνδέσμους — χωρίς να γράφετε πολύπλοκο κώδικα analytics.
ClickHouse analytics engine
Η αποθήκευση σε στήλες της ClickHouse επιτρέπει γρήγορα ερωτήματα σε εκατομμύρια pageviews, έτσι ώστε τα dashboards να φορτώνουν άμεσα ακόμα και σε ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα.
Γιατί να τρέξω Plausible Analytics στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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