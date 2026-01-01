Το GIMP (GNU Image Manipulation Program) είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών raster με ένα σύνολο λειτουργιών συγκρίσιμο με εμπορικά εργαλεία. Χειρίζεται τη ρετουσάρισμα φωτογραφιών, τη διόρθωση χρωμάτων, τη σύνθεση βασισμένη σε επίπεδα, την ψηφιακή ζωγραφική και το γραφικό σχέδιο σε μία μόνο εφαρμογή. Αυτό το πρότυπο εκτελεί το GIMP σε ένα προσβάσιμο από browser desktop μέσω KasmVNC, έτσι το πλήρες περιβάλλον επεξεργασίας σας είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να εγκαταστήσετε τίποτα τοπικά.

Η φιλοξενία του GIMP σε ένα VPS σημαίνει ότι τα προσαρμοσμένα πινέλα, τα scripts και τα αρχεία έργου σας είναι πάντα διαθέσιμα από οποιοδήποτε μηχάνημα. Αφιερωμένοι πόροι CPU και RAM χειρίζονται μεγάλους καμβάδες και εργασίες μαζικής εξαγωγής που θα επιβάρυναν μια τοπική συσκευή χαμηλών προδιαγραφών.