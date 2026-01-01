Αναπτύξτε το GIMP με εγκατάσταση ενός κλικ.
Επαγγελματικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων ανοιχτού κώδικα, προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης μέσω μιας διεπαφής απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GIMP
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GIMP
Το GIMP (GNU Image Manipulation Program) είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών raster με ένα σύνολο λειτουργιών συγκρίσιμο με εμπορικά εργαλεία. Χειρίζεται τη ρετουσάρισμα φωτογραφιών, τη διόρθωση χρωμάτων, τη σύνθεση βασισμένη σε επίπεδα, την ψηφιακή ζωγραφική και το γραφικό σχέδιο σε μία μόνο εφαρμογή. Αυτό το πρότυπο εκτελεί το GIMP σε ένα προσβάσιμο από browser desktop μέσω KasmVNC, έτσι το πλήρες περιβάλλον επεξεργασίας σας είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να εγκαταστήσετε τίποτα τοπικά.
Η φιλοξενία του GIMP σε ένα VPS σημαίνει ότι τα προσαρμοσμένα πινέλα, τα scripts και τα αρχεία έργου σας είναι πάντα διαθέσιμα από οποιοδήποτε μηχάνημα. Αφιερωμένοι πόροι CPU και RAM χειρίζονται μεγάλους καμβάδες και εργασίες μαζικής εξαγωγής που θα επιβάρυναν μια τοπική συσκευή χαμηλών προδιαγραφών.
Βασικά χαρακτηριστικά του GIMP
Πρόσβαση μέσω περιηγητή
Αποκτήστε πρόσβαση σε έναν πλήρη χώρο εργασίας GIMP από οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης μέσω KasmVNC - δεν απαιτείται τοπική εγκατάσταση σε καμία συσκευή.
Προηγμένα εργαλεία ρετουσαρίσματος
Επαγγελματικό ρετούς φωτογραφιών, διόρθωση χρωμάτων, χαρτογράφηση τόνων και εργαλεία επιδιόρθωσης για φωτογράφους και σχεδιαστές.
Σύνθεση επιπέδων
Επεξεργασία βάσει επιπέδων με μάσκες, λειτουργίες ανάμειξης και ομαδοποίηση για σύνθετες συνθέσεις εικόνων.
Αυτοματοποίηση scripting
Τα σενάρια Script-Fu και Python-Fu αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες και επιτρέπουν τη μαζική επεξεργασία μεγάλων συνόλων εικόνων.
Ευρεία υποστήριξη μορφών
Ανοίξτε, επεξεργαστείτε και εξαγάγετε εκατοντάδες μορφές αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των PSD, TIFF, WebP και RAW, χωρίς εργαλεία μετατροπής.
Γιατί να τρέξω GIMP στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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