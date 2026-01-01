Αναπτύξτε το Checkcle με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο ανοιχτού κώδικα για uptime, υποδομή και παρακολούθηση SSL με δημόσιες σελίδες κατάστασης.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Checkcle
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Checkcle
Το Checkcle είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης full-stack που προσφέρει στις ομάδες DevOps και στους διαχειριστές συστημάτων ενοποιημένη ορατότητα σε ιστοσελίδες, APIs, servers και SSL certificates από ένα ενιαίο, αυτο-φιλοξενούμενο dashboard. Παρακολουθεί HTTP, TCP, DNS και ping endpoints μαζί με μετρήσεις server Linux και Windows - CPU, RAM, disk και network - όλα σε πραγματικό χρόνο.
Σε αντίθεση με τα εργαλεία παρακολούθησης SaaS που χρεώνουν ανά monitor ή ανά χρήστη, η αυτο-φιλοξενία του Checkcle στο δικό σας VPS σημαίνει απεριόριστα monitors, πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων και χωρίς επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Οι δημόσιες σελίδες κατάστασης και οι ειδοποιήσεις πολλαπλών καναλιών μέσω Telegram, Slack, Discord, Email και Matrix κρατούν την ομάδα και τους χρήστες σας ενήμερους όταν συμβαίνουν περιστατικά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Checkcle
Παρακολούθηση Uptime
Παρακολουθήστε HTTP, TCP, DNS και ping τελικά σημεία με διαμορφώσιμα διαστήματα, παρακολούθηση χρόνου απόκρισης και άμεσες ειδοποιήσεις διακοπής λειτουργίας.
Μετρήσεις υποδομής Server
Παρακολουθήστε τη χρήση CPU, RAM, δίσκου και δικτύου σε servers Linux και Windows μέσω μιας ελαφριάς μονογραμμικής εγκατάστασης agent.
SSL και Domain Tracking
Παρακολουθήστε τη λήξη των SSL certificate και την κατάσταση του domain για να αποτρέψετε απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας από ληγμένα ή λανθασμένα ρυθμισμένα certificates.
Δημόσιες Σελίδες Κατάστασης
Μοιραστείτε τη ζωντανή κατάσταση λειτουργίας με χρήστες και ενδιαφερόμενους φορείς μέσω προσαρμόσιμων δημόσιων σελίδων κατάστασης.
Ειδοποιήσεις πολλαπλών καναλιών
Στείλτε ειδοποιήσεις συμβάντων σε Telegram, Slack, Discord, Email και Matrix με προσαρμόσιμα πρότυπα ειδοποιήσεων.
Γιατί να τρέχω Checkcle στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.