Το Checkcle είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης full-stack που προσφέρει στις ομάδες DevOps και στους διαχειριστές συστημάτων ενοποιημένη ορατότητα σε ιστοσελίδες, APIs, servers και SSL certificates από ένα ενιαίο, αυτο-φιλοξενούμενο dashboard. Παρακολουθεί HTTP, TCP, DNS και ping endpoints μαζί με μετρήσεις server Linux και Windows - CPU, RAM, disk και network - όλα σε πραγματικό χρόνο.

Σε αντίθεση με τα εργαλεία παρακολούθησης SaaS που χρεώνουν ανά monitor ή ανά χρήστη, η αυτο-φιλοξενία του Checkcle στο δικό σας VPS σημαίνει απεριόριστα monitors, πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων και χωρίς επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Οι δημόσιες σελίδες κατάστασης και οι ειδοποιήσεις πολλαπλών καναλιών μέσω Telegram, Slack, Discord, Email και Matrix κρατούν την ομάδα και τους χρήστες σας ενήμερους όταν συμβαίνουν περιστατικά.